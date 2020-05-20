Экономику РФ готовят ко второй волне пандемии

Вторая волна пандемии совершенно не исключена, и миру придется с этим считаться. России необходимо изменить подход к планированию и бизнес-процессам, считают эксперты.

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС), Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного экономического форума (ВЭФ) уже объявили, что полного восстановления экономики не произойдет в течение нескольких лет. Аналитики считают, что ситуация в РФ похожа на предвоенную: нужно увеличивать запасы, и иметь возможность возобновлять удаленный режим.

В основном проблему видят в новом росте заражений в Китае. Власти города Шулань в провинции Цзилинь на границе с РФ на днях выявили 40 случаев COVID-19. Как пишет Global Times и другие источники, выход жителей из домов в город ограничен, въезд в Шулань запрещен.

А по данным агентства Bloomberg, эта вспышка не распространяется так же быстро, как в Ухане, однако власти реагируют на нее серьезно, не желая расползания второй волны.

Эксперты считают, что в США вирус снова вернется вместе с сезонным гриппом и тогда не поздоровится всем.

Со своей стороны, главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова считает, что пандемия новой коронавирусной инфекции в России завершится к июлю. Но финансисты, опрошенные Deutsche Bank, большей своей частью (55%) из 450, высказались за возможность возвращения проблем.

В экономике коллапс неизбежен: ситуация вряд ли улучшится до тех пор, пока не появится эффективная вакцина либо вирус не изменит свое «поведение».

Так что все ограничения играют в минус благополучию стран, отметил венчурный инвестор и управляющий партнер компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк.

По оценкам главы МВФ Кристалины Георгиевой, глобальная экономика сможет полностью преодолеть негативные последствия пандемии не ранее чем через три года. Практически все эксперты ожидают в течении 18 месяцев длительную глобальную рецессию, спровоцированную коронавирусом.

Эксперт рынка HealthNet Национальной технологической инициативы Александр Карасев заявил, что вторая волна придет осенью.

Так что необходимо продолжать говорить именно об успешных кейсах контроля распространения вируса, об установлении всех контактных лиц и их изоляции. Необходимо также выработать алгоритм непротиворечивых действий на случай следующих волн и постепенно привести в порядок систему здравоохранения страны.

«Здравоохранению в первую очередь необходимо наладить диагностику, а при появлении вакцины максимально быстро провести вакцинацию», - считает доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Хестанов.

И не последнюю роль в это должны играть государство и бизнес. Нужно отчетливо понимать, какие позиции переводятся на удаленную работу, как меняются логистические цепочки.

«Экономика, каждое предприятие или магазин должны иметь возможность оперативно перевести часть деятельности на удаленный режим, часть - на режим работы в ситуации карантина», - резюмировал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Тогда правильно расставленные приоритеты и оценка действительных рисков помогут пройти и вторую волну без огромных потерь.