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Автор Любовь Степушова

Нигматуллин: население воспримет кризис 2020 года, как "самый тяжелый"

Экономика » Прогнозы и статистика

Почему Россию ждет самый глубокий экономический кризис со времен распада СССР, рассказал инвестиционный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

Началось уничтожение экономики РФ?

Прогноз по ВВП России на 2020 год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в своем прогнозе во вторник сообщил, что падение ВВП России в 2020 году составит 4,5% из-за "двойного удара" в виде негативных последствий пандемии нового коронавируса и падения цен на нефть.

Прогноз ЦБ России говорит о том, что спад ВВП в 2020 году составит 4-6%, прежняя оценка — рост на 1,5-2%. По мнению некоторых экономистов, эти оценки занижены, и экономика упадет на 7-8%.

Как сказал "Правде.Ру" инвестиционный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, сокращение ВВП в 2020 году, если смотреть на прогноз ЕБРР, будет почти в 2 раза меньшим, чем было в кризис 2008–2009 годов, но так же примерно раза в 2 более глубоким по сравнению с падением в кризис 2014–2016 годов (после санкций).

Население почувствует сильнейшее падение реальных доходов

По словам эксперта, это "очень серьезный кризис". При этом, населением этот кризис будет восприниматься, "как самый глубокий кризис со времен распада Советского Союза", так как значительно больше, чем ВВП снизятся реальные доходы населения, отметил Тимур Нигматуллин.

"Если в 2008 году реальные располагаемые доходы домохозяйств почти не снизились, а в кризис 2014–2016-х годов снизились, примерно, на 10%, то сейчас снижение может быть, примерно, на 15%. Снизится и стоимость активов, например, недвижимость может сильно подешеветь в рублевом эквиваленте. И многие сферы бизнеса, к примеру, банковский бизнес может сильно пострадать из-за того, что упадут доходы", — уточнил эксперт.

Он полагает, что падение на 4,5% не будет полностью сразу восстановлено после роста ВВП на 4% в 2021 году, как прогнозирует ЕЕБР.

"Не забывайте, если бы не было кризиса, то мы бы каждый росли примерно на 2%, И таким образом общие потери в 2020 году составят примерно 6, 5%. Мы навсегда станем беднее, примерно, на 6,5 %", — сделал вывод Тимур Нигматуллин.

Апрель стал "удручающим"

Как заявил на совещании 6 мая с президентом Владимиром Путиным исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Белоусов, Россия вступает в еще более сложный период экономики, чем в предыдущие месяцы.

Предварительные итоги за апрель, по его словам, оказались "удручающими". Правда, промышленность упала меньше, чем можно было ожидать — на 14,8%. Зато в розничной торговле остановлена треть предприятий с падением оборотов в секторе на 25%.

Снижение платежей НДФЛ составило 14%, в сокращении валового сбора налогов на 30% наибольшая доля обеспечена снижением цены на нефть. Снижение сборов по НДПИ составило 50,3% (год к году), налога на прибыль — 41%, НДС — 26,7%. Перенос налогов к уплате составил 217 млрд руб.

По словам Андрея Белоусова, эти результаты — еще не худшее, с чем придется столкнуться российской экономике.

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