Без солидарности нашу экономику не спасти

После вынужденной паузы в экономике со всей остротой встаёт вопрос её перезапуска или перезагрузки. Коронавирусная опасность учит нас действовать солидарно: эгоизм перед лицом инфекции губителен как для всего общества, так и для отдельного человека. Рецепты, взятые из медицины, не перенесёшь в экономику, но кое-что учесть не мешало бы. Задачи экономического роста, повышения производительности труда и уровня благосостояния граждан тоже не удастся решить без укоренения в обществе духа солидарности.

Во всех странах мира — как развитых, так и не очень — в последние годы просматривается одна и та же тенденция: с ужасающими темпами растёт пропасть между доходами кучки привилегированных лиц и остальных масс обездоленных. В своём ежегодном докладе благотворительная организация Oxfam отмечает, что неравенство вышло из-под контроля: 1 процент самых состоятельных людей богаче остальных 7 миллиардов человек. Половина населения земного шара фактически лишена доступа к богатствам, которые создаются общим трудом, так как более 80 процентов забирает тот самый 1 процент избранных. По мнению экспертов Oxfam, причины такого сверхбогатства кроются в налоговых перекосах: для богачей и крупнейших корпораций ставки налогов постоянно снижают, при этом вдобавок они ещё уклоняются от их уплаты.

Россия не является исключением из общего правила. Соотношение между среднедушевым доходом 10 % самых богатых и 10 % самых бедных россиян в последние годы стабильно превышает 15 раз. Важной характеристикой уровня доходов в России является заработная плата, ведь подавляющее большинство наших граждан — не предприниматели, а обычные работяги или "белые воротнички". Как показали исследования Росстата в прошлом году, три четверти работников средних и крупных предприятий получали зарплату ниже средней, то есть менее 47 тысяч рублей. А если взять медианное значение, то оно составило примерно 34 тысячи рублей: то есть 50 % работников получали зарплаты меньше этой суммы. Доля зарплаты в себестоимости продукции в среднем по стране составляет 20-25 %, тогда как в Европе 50-60 %, а в США — 75-78 %.

Как бы планы не остались на бумаге

С недавних пор руководство нашей страны из года в год без устали повторяет слова о важности роста производительности труда для российской экономики. Два года назад в своём послании Федеральному собранию президент Владимир Путин говорил о планах 5-процентного роста производительности труда ежегодно, с тем чтобы через 10 лет выйти на уровень ведущих экономик мира. Однако пока не удаётся выйти и на половину от намеченного.

Если в странах "Большой семёрки" один рабочий за час производит продукции в среднем на 55 долларов, в странах Евросоюза на — 47 долларов, то на российского работника получается лишь 23 доллара.

Согласно национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости" этот показатель должен расти на 5 % в год благодаря:

бережливым технологиям производства,

цифровизации процессов,

переподготовке работников

и поддержке государства.

Весь вопрос в том, удастся ли задействовать для решения таких амбициозных задач конкретного человека на своём рабочем месте. В противном случае планы, как и раньше, останутся лишь на бумаге.

Исследования, проведенные специалистами Аналитического центра при правительстве РФ, выявили в России четкую связь между уровнем зарплат и производительностью труда. На протяжении многих лет они вели анализ соотношения индексов реального ВВП, реальной начисленной заработной платы и производительности труда и отметили практически полное совпадение в траекториях изменения этих показателей. Несмотря на сложившийся обратный стереотип, с 2012 года производительность труда в России растёт быстрее, чем зарплаты. Чувствительным ударом для всех отраслей экономики стала обвальная девальвация рубля в конце 2014 года. В 2015 году мы отставали по уровню производительности труда от среднего показателя по странам ЕС на 81 %, а по группе стран G20 — на 41 %.

"Сохранение низкого уровня производительности труда представляет собой достаточно опасное явление как с точки зрения устойчивого экономического роста, формирования конкурентоспособной экономики, так и с позиций обеспечения социального развития страны, в том числе повышения уровня и качества жизни населения", — справедливо отмечают специалисты Аналитического центра.

Вырваться из "ловушки низких доходов"

Национальный проект предусматривает системные меры по повышению производительности труда. Сюда относятся:

модернизация производства,

переподготовка кадров,

снижение административных барьеров,

льготное финансирование,

налоговые преференции,

продвижение на предприятиях принципов бережливого производства и т. д.

Но при всём при том без решения вопроса справедливого вознаграждения за труд продвинуться вперёд вряд ли удастся. Само собой, плохая организация трудового процесса, морально устаревшая техника и низкая автоматизация будут тормозить производство. Но есть и социально-психологические факторы.

Чтобы "рвать жилы" на работе, люди должны видеть для себя какую-то перспективу. К тому же и человеческий ресурс ограничен в своих возможностях.

Часто представители таких профессий, как учителя, врачи, рабочие на заводе, и так работают на пределе и вынуждены перерабатывать, так как исполнителей не хватает или они плохо оснащены технически.

Американский экономист Роберт Аллен в своей книге "Глобальная экономическая история: краткое введение" называет низкую заработную плату важным фактором технологического отставания, так как у собственников пропадает желание вкладывать средства в модернизацию производства. К тому же, низкие зарплаты не помогают нам повысить конкурентоспособность товаров на экспортных рынках, ведь мы туда поставляем в основном природные ресурсы, а в них доля оплаты труда не столь уж велика.

В результате мы оказываемся в "ловушке низких доходов", которая опасна технологическим отставанием и скатыванием в бедность. Таким образом, возникает замкнутый круг: люди не готовы работать интенсивнее без достойной оплаты труда, а низкая производительность труда не позволяет стимулировать работников высокими зарплатами.

Рост экономики тормозят миллиардеры

Так или иначе разрывать порочный круг и выбираться из "ловушки низких доходов" придётся. Если, конечно, мы реально хотим поднимать нашу экономику, а не ограничиваться дежурными фразами. Почему бы не посмотреть, как это делают в развитых странах и не изобретать велосипед? Речь не идёт о слепом копировании чужого опыта — ведь у каждой страны свои национальные особенности — но перенять отдельные элементы систем мотивации и поощрения труда не помешало бы.

Например, британская модель мотивации персонала предусматривает денежную и акционерную системы оплаты труда.

В коллективных договорах между нанимателями и британскими работниками содержится норма о выплате сотрудникам доли прибыли компании. Её размер может составлять от 3 до 10 процентов оклада.

Американская модель также предусматривает различные системы участия сотрудников в прибыли.

Например, система Скэнлона учитывает долю зарплаты в стоимости продукции по плану. Полученную экономию распределяют между компанией (25 %) и работниками (75 %). Разные схемы долевого участия персонала в прибыли компании способствуют повышению результативности работы, подстёгивают интерес к бизнес-процессам и создают в коллективе благоприятную атмосферу.

В Швеции проблемами достойной оплаты труда вплотную заняты профсоюзы.

При заключении коллективных трудовых соглашений профсоюзы руководствуются политикой солидарной оплаты труда, которая предусматривает равенство зарплат на аналогичных должностях и сокращение разрыва между максимальной и минимальной зарплатой.

К сожалению, в России мы видим, как растёт число миллиардеров, но число бедных при этом не сокращается.

Академик Сергей Глазьев по этому поводу заявляет: "Откройте список миллиардеров — там очень много наших граждан, которые получили деньги в основном за счёт природной ренты и эксплуатации труда, который недооценен".

Эксперты утверждают, что увеличение коэффициента Джини — показателя расслоения общества по уровню доходов — на 3 пункта приводит к снижению экономического роста на 0,35 п. п. Кроме того, оно представляет собой мину замедленного действия, так как нельзя испытывать терпение людей до бесконечности. И ссылки на то, что растущий разрыв между богатыми и бедными является общемировой тенденцией, вряд ли служит разумным и достаточным основанием для того, чтобы нам встраиваться в такой губительный тренд.