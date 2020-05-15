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Автор Инна Новикова

Жадность элит привела весь мир к краху

Экономика

Упали не только нефть и рубль, но обрушились все рынки. Кто на самом деле виноват? Вовсе не маленький вирус, а наши отечественные и власти, работающие на крупный бизнес. Из простых людей уже выжали все соки. Потребитель кончился. Производить нет смысла. Все свалили на вирус. Но что дальше?

Необычная неделя с Инной Новиковой и Василием Колташовым

Будет ли родное государство нас любить? Ну хотя бы делать вид, что любит, хотя бы из инстинкта самосохранения? Все эти и многие другие актуальные вопросы обсудили в видеостудии Правды. Ру главный редактор Инна Новикова и экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Читайте начало интервью:

Василий, вы — специалист по кризисам, а вся история человечества — это вообще и есть история войн и кризисов. Стоит ли нам бояться этого и как-то удивляться, что кто-то виноват в этих кризисах?

— Вот этот кризис, который мы переживаем, в России закончится, скорее всего, уже в 21-м году. Сейчас пройдет волна падения, потом будет депрессия и застой, а дальше уже начнется экономическое оживление.

— Да просто уже нельзя в России народ в таком положении и дальше держать.

— Нет, дело в том, что просто кризис имеет свои задачи. Кризис выполнит свои задачи.

Цикличность и задачи кризисов — больших и малых

— Хорошо, в 21-м году нам будет легче. А потом — ждать следующего кризиса?

— Кризисы бывают очень разные. Вот такие кризисы страшные и продолжительные, какой мы имеем сейчас, еще с 2008 года идет с этими бесконечными волнами и шоками, они раз в 25 лет бывают, значит только через четверть века придет еще один такой.

— "Прекрасно". Сколько он длился?

— 12 лет, считая этот год.

— То есть — раз в 25 лет проходит сильнейший кризис, который длится 12 лет? Когда нам жить-то спокойно?

— Он может длится, начиная лет от 3-5 и до 12 лет. Все остальное время можно жить спокойно. Хотя на остальном отрезке будут тоже кризисы среднего цикла, они раз в 8-10 лет бывают. Кризисы десятилетнего цикла их еще называют, они продолжаются от 6-8 месяцев до года.

— Может, нам на них вообще не обращать внимание? Как на людях эти большие или небольшие кризисы отражаются?

— Дело в том, что эти большие кризисы меняют экономический ландшафт, экономическую политику, меняют правила международной торговли. Мы входили в этот кризис в режиме Вашингтонского консенсуса с идеалами свободной торговли. Свободная торговля сейчас уже мертва, процветает протекционизм, поэтому кризис еще усилится.

Роль государства в экономике будет возрастать, и чего нам — простым людям — нужно добиваться, так это того, чтобы наше государство работало на нас, чтобы оно обеспечивало нам возможность покупать жилье недорого и без больших долгов, хорошие рабочие места, зарплату, чтобы меньше было налогов и выше темпы экономического роста. Вот какие требования к этому государству.

Власти работают на крупный бизнес, чем провоцируют кризисы

— Вообще государство работает на народ или на крупный бизнес? Ведь налоговая система у нас стала очень жесткая, и в итоге все это бремя ложится на население.

— Это государство, конечно, работает на крупный бизнес. Но дело в том, что бюрократия, оказывается, вынуждена поддерживать спрос для этого бизнеса. Проблема мировой и нашей экономики с ХХ века, особенно со времени Великой депрессии в США, в том, что главный потребитель в экономике — наемный работник.

Поэтому с наемного работника жмут все соки, он работает, он обеспечивает прибыль собственникам, с него собирают налоги — не только прямые, но и косвенные. Но в итоге так получается, что если он ничего не может покупать, то экономика может только падать и падать.

— Но у нас сейчас — именно такая ситуация.

— Вот, вот — эта ситуация.

— У людей нет возможности покупать.

— Следовательно, пока люди не получат возможность покупать и улучшать свое благосостояние, а это должно сделать государство, потому что само по себе это не случится, кризис мы позади не оставим.

Нужно добиваться, чтобы наше государство работало на нас

— Об этом во власти заговорили только в конце прошлого года, и как раз после этого случилась смена правительства. Ведь действительно нельзя постоянно выжимать из народа все соки, уже люди-то покупать мало что могут, только самое необходимое.

— Да, более того, кризис потому и оказался таким продолжительным — 12 лет этого кошмара с этими бессчетными волнами, что правительства всех стран старались решить проблемы большого бизнеса за счет обычных людей, путем, кстати говоря, таких жестких радикальных социальных реформ, как наша пенсионная реформа.

Такого было много, кстати, и в других странах, ставилась цель не улучшать положение обычного человека, а наоборот — нагрузить его, на него свалить все проблемы. И эта политика пришла к краху в 2020 году. Крах — везде.

Крах на рынке нефти, падение на фондовом рынке, то есть — тупик полнейший. Поэтому так, как привыкли работать большой бизнес и бюрократия, дальше нельзя.

Чтобы перейти от экономического кризиса к новому периоду развития, к экономическому росту, который продолжается не два года кое-как, как у нас это было после 16-го года, а к быстрому и устойчивому экономическому росту, государство должно изменить свое поведение в экономике и отношение к людям. Оно должно их полюбить. Но оно не полюбит нас.

— А государство — это кто?

— Государство — это высшая бюрократия. Да и пусть она нас не полюбит, пусть она просто делает то, что надо. А надо кардинально менять экономическую и социальную политику.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы кризис бизнес государство василий колташов
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