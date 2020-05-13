Суровый учитель: чему нас учит пандемия коронавируса

Чему COVID-19 научил Россию и весь мир? Как он дал мощный пинок не только медицине, но и высветил другие важные направления развития? Какая жизнь нас ждет после пандемии коронавируса? Как изменится система здравоохранения и другие сферы после пандемии? Обо всем этом и многом другом — в прямом эфире видеостудии Pravda. ru главному редактору Инне Новиковой рассказал известный политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Коронавирус: Одобряют ли россияне действия властей?

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— Что у нас сделали, происходит сейчас и будет дальше с системой здравоохранения? По мнению многих очень уважаемых аналитиков, в том числе коронаскептиков, как раз в последние годы угробили многие направления медицины, в том числе во многом и эпидемиологическую систему. Это происходило не только в России, а по всему миру, как будто все выполняли указание какого-то центра. Теперь либеральная система расписалась в собственной беспомощности, когда весь мир столкнулся с действительно серьезным вызовом — пандемией COVID-19. Как раз поэтому и понадобилось вводить карантин, чтобы растянуть, замедлить поступление новых больных. Иначе все больницы вообще бы захлебнулись, многие люди остались бы без всякой помощи.

— Наши критики власти говорят: в России развалили здравоохранение. Надо четко понимать, что подобного рода реформы прошли практически во всех странах, которые считают себя развитыми или хотя бы развивающимися. Хотя я — не конспиролог, тем не менее, у меня такое ощущение, что это сделано чуть ли не специально.

ВОЗ не везёт и остался в прошлом

На самом деле подобного рода вещи происходят часто.

Человек, человеческое подсознание либо желание выгадать играет злые шутки с нашей цивилизацией. Вот мы уберем что-нибудь ненужное и лишнее, даже мешающееся, а потом это оказывается ох как нужным в определенный момент времени.

Я думаю, что произошло как раз именно это.

Ситуация со здравоохранением в разных странах, даже в тех, в которых та же ВОЗ по рейтингам считает наиболее подготовленной, это — Соединенные Штаты Америки и Великобритания, в реальности оказалась просто катастрофической. Обратите внимание, какой уровень смертности в этих странах.

Это означает, что все эти рейтинги можно просто выбрасывать на помойку, потому что они являются лишь факторам для манипуляции общественным мнением.

В России со здравоохранением тоже много проблем. Не только Москва, но и все регионы сейчас усиленно переводят систему здравоохранения на мобилизационный режим, создают новые больницы, задействуя практически все возможности. Поэтому у нас уже есть запас коек, технических средств и медикаментов.

Сейчас благодаря обвинениям американцами Китая мы узнали, что китайцы некоторое время скрывали распространение коронавируса, концентрируя в это время медицинские средства и возможности для того, чтобы потом продемонстрировать миру, как успешно они борются с коронавирусом. Китай своей цели добился. Но тут Соединенные Штаты Америки решили, что называется, испортить ему этот праздник жизни.

Нам стоит учесть подобного рода вызовы, потому что нас тоже с течением некоторого времени обвинят в какой-нибудь гадости обязательно. Это — к гадалке не ходи. Потому что наши англосаксонские партнеры с удовольствием это делают, даже если повода настоящего нет. Они его с удовольствием выдумают.

COVID-19 — как сигнал и стимул

Тем не менее, сейчас мы должны, на мой взгляд, сделать следующее: действительно отработать мобилизационные модели не только в здравоохранении, но также обязательно — в финансах и во всех других жизненно важных направлениях. Нам необходимо создать свой эмиссионный центр. Необходимо, чтобы финансы шли внутрь страны.

Пользуясь тем, что цены на энергоносители сейчас бросовые, мы должны переориентироваться на внутренний рынок и стимулировать внутреннее потребление. Слава Богу, что у нас макроэкономика — неплохая. Теперь вирус нас подтолкнул к тому, чтобы мы занимались именно микроэкономикой. Это все — точно по пословице: не было бы счастья, да несчастье помогло.

— Макроэкономика России — действительно чувствует себя неплохо даже в условиях коронавирусного карантина и падении цены на нефть. А вот у микроэкономики уже были большие проблемы, а теперь она и вовсе обвалилась. Многие, если не большинство, компаний сферы туризма и гостеприимства не переживут эту ситуацию. Хотя появятся какие-то новые формы, уже есть новые проекты.

— Наша прежняя микроэкономика базировалась на безудержном потреблении. Теперь, если эти компании жизнеспособные, они просто перезагрузятся и перенаправят усилия в другом направлении.

Если выбрать правильное направление, то восстановление произойдет в считанные месяцы и даже будет усилено, потому что санкции нас научили, что нам необходимо опираться на собственные силы больше, нежели на пресловутый технологический обмен между развитыми субъектами мировой экономики.

И все страны это поняли в условиях беспардонного поведения Соединенных Штатов Америки.

А теперь вирус нас подтолкнул к стимуляции этих процессов. Потому что мы, привыкнув к санкциям, уже даже не особенно двигались в направлении импортозамещения. Теперь все, что надо делать, куда двигаться, просто стало совершенно очевидно. Вирус дал пинок живительный, я надеюсь, тем, кто должен отвечать за эти процессы.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев