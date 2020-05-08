В Госдуме рассказали о поддержке нуждающихся в кризис

О мерах поддержки нуждающихся групп населения в сложившийся сегодня кризис рассказал председатель Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат рассказал, как государство помогает старым и слабым

— Мы оперативно приняли ряд законов для того, чтобы дополнительно поддержать наших граждан, находящихся в режиме самоизоляции.

Для тех, кто остался без работы

В частности, по поддержке безработных — президент установил максимально большое пособие по безработице в районе месячного минимального размера оплаты труда, то есть около 12 тысяч. Обратиться за ним в службу занятости можно дистанционно, чтобы снизить вероятность заражения.

Больничные. Находящимся на карантине, на лечении, выделяются больничные средства, чтобы в месяц получалось не меньше тех же 12 тысяч. Больничный рассчитывается в зависимости от стажа, зарплаты, стоимости трудодня.

Сейчас мы много сталкиваемся с нарушениями трудового права, когда человека незаконно увольняют или отправляют в отпуск без содержания, который трудовым кодексом не предусмотрен.

Поэтому мы оперативно реагируем на сигналы из Роструд, Минтруд и прокуратуры и призываем всех столкнувшихся с нарушениями туда обращаться.

Для нуждающихся семей принято следующее: если один из членов семьи — безработный, не нужно ему представлять доход за последний год, чтобы муниципальные органы решали, есть ли у этой семьи права на каждого ребенка как на малоимущего. В возрасте ребенка от 3 до 7 лет семья сможет получить на него 0,5 прожиточного минимума в зависимости от норм субъекта РФ. И такая мера расширила границу получателей подобной социальной помощи.

Также я хотел бы отметить, что активно работают волонтеры, включая общественные организации и политические партии.

Наша партия — ЛДПР — в регионах помогает доставлять продукты, медикаменты, санзащиту, оказывает юридическую, а также психологическую помощь тем, кто остался в четырех стенах.

Что касается отдельных групп. Если речь идет о работающих пенсионерах старше 65 лет, то им необходимо соблюдать более жесткие ограничения, они из группы риска.

Им всем оформлен заранее больничный и им выплачиваются за этот больничный деньги.

Малый и средний бизнес

Больше всего пострадали, конечно, структуры малого и среднего бизнеса. На различных властных уровнях для них были приняты разного рода решения:

определены каникулы,

возможность получить кредит на выплату заработных плат.

Принято решение президентом РФ, что если на 1 апреля сохранено около 90% рабочих мест, то субсидия каждому работающему в размере 1 МРОТ будет платиться государством.

Нами же предлагались и еще меры поддержки. Особенно страдает сейчас закрытый целиком бизнес услуг. Им же надо платить налоги, средства во внебюджетные фонды. Так что считаем нужным сделать так, чтобы, если этот бизнес занимает государственные и муниципальные помещения, их на период закрытия освободить от арендной платы целиком.

Или вот пенсионеры. Многие из них выехали соблюдать режим самоизоляции на дачи. И там у них возрастают платежи по услугам ЖКХ: больше тратится воды, газа, электричества, за вывоз мусора.

ЛДПР предлагает субсидии в их адрес ввести, тем более, что эти люди такой самоизоляцией вносят хороший вклад в борьбу с распространением инфекции.

Про тех, кто продолжает работать

Многие сегодня продолжают работать, включая тех, кого обязали по указу президента:

врачи,

соцработники,

правоохранительные структуры,

спасатели,

есть добровольцы,

волонтеры.

Чтобы избежать контакта в общественном транспорте, они ездят на личном — и вынуждены оплачивать парковку.

Сейчас мэр Москвы Сергей Собянин нас услышал и сделал льготы по парковке для врачей. Ну а соцработники, работающие с ветеранами, пенсионерами, нуждающимися группами граждан?

Да, кто-то нарушает правила парковки, но сейчас важна социальная гибкость, чтобы люди не нарушали режим самоизоляции и не ставили здоровье под угрозу.

Отдельные товарные сети сейчас стали злоупотреблять, задирая цены. Помните, как те взлетали на имбирь, лимон, мед — совершенно неоправданно, на волне увеличения спроса. Они же шли не из Китая, товары были и есть на российских складах, в странах бывшего СССР.

И откуда такая смена цены? Явно картельный сговор. По этому поводу мы обращались в антимонопольную службу и в прокуратуру.

И то же самое касается цен на маски и санзащиту. Да, они появились, но достаточно дорогие. Поэтому лучше бы их не по льготной даже цене продавали, как в Подмосковье, а бесплатно раздавали, что снизило бы риск распространения заболевания.

Экономике страны нанесен большой ущерб.

Принимаемые властью решения весьма дорогостоящие, и деньги идут из резервного фонда. Хорошо, что это есть, но когда это закончится, хватит ли у нас резервов выходить из этой ситуации?

В целом ясно, что по ее окончанию мы будем жить совсем в другом мире.

У нас будет совершенно другой рынок труда, сегодня пробуют новые технологии, методы взаимодействия работника и работодателя, многие работодатели посмотрели на многих своих работников на удаленке.

И в будущем можно будет меньше тратиться на аренду офиса, чтобы люди работали из дома, хоть с дачи, используя интернет. А те сервисы, к которым граждане сейчас активно привыкают, будут пользоваться повышенным спросом.

Многие нынешние формы и предложения отойдут в прошлое, но будет и что-то новое. Поэтому сегодня, несмотря на все неудобства, призываю вас соблюдать правила самоизоляции.

Не впадать в депрессию, а тратить время на осознание, что происходит и попытаться себя уже представить в новой парадигме, в новом мире.

Всем желаю оптимизма, бодрости духа, неиссякаемой энергии, с оптимизмом смотрите в будущее, пусть у всех все будет хорошо. А ветеранам, участникам войны в год 75-летия Победы желаю, чтобы как можно больше и дольше они живыми и здоровыми оставались с нами.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев