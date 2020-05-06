Денег нет? А почему бы не сделать, как в Швейцарии

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему российское правительство не спешит раздавать деньги населению по образцу того, как это сделали в США, Сингапуре или Японии.

Проблема в том, что с точки зрения министра финансов и Центробанка объяснение, может быть, и убедительное. А вот с точки зрения обычного человека, которые читает про "а вот в Америке каждому по 1200 долларов раздали" — не очень.

Раздать деньги всем

Отметим, что вообще говоря идея раздачи денег всем без исключения весьма популярна как среди части российских экономистов, так и среди политиков. Как правило, это люди, критически настроенные к политике (в том числе экономической) нынешних российских властей. Но предложения о раздаче денег звучали в том числе и от представителей парламентских оппозиционных партий.

Суммы при этом называются от 15 до 25 тысяч рублей. И есть разногласия относительно того, должна ли эта помощь государства быть единовременной, либо же выплаты должны производится несколько раз.

Аргументы министра финансов

Так как аргументирует министр финансов нежелание раздавать деньги всем?

"Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке", — сказал Силуанов в интервью "Ведомостям".

Министр отметил, что следует поддержать бизнес в вопросе сохранения трудоустройства, а также помочь людям в оплате расходов на питание, жилье и кредиты.

Он также напомнил, что малым предприятиям предоставляются отсрочки на полгода по налогам и кредитам, беспроцентные займы на зарплату и гранты в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) на сотрудника.

"Вы говорите МРОТ — это мало, но для малых предприятий, если брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда, не так уж и мало получается. Да, кто-то платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний", — сказал Силуанов.

В общем, очевидно, что в минфине не воспринимают идею раздачи так называемых "вертолетных" денег. И по своей инициативе продвигать эту идею явно не намерен.

Не обязательно подражать США, есть и другие примеры

Доктор экономических наук Сергей Сильвестров сказал "Правде.Ру", что дело не сводится только к эмиссии резервных валют, доллара или евро.

"В число резервных или конвертируемых входит значительно большее количество национальных валют — порядка 19-ти", — отметил эксперт.

У каждой суверенной экономически и финансово страны есть возможности, отметил Сергей Сильвестров.

"Никто не отменял возможности осуществления эмиссии. Это можно сделать под другим предлогом — в качестве, допустим, невозвратной дотации, кредитов для малого, среднего бизнеса", — сказал экономист.

Он отметил, что "никто практически не занимался анализом ситуации с отложенным спросом населения".

"Дело в том, что в течение длительного времени спрос населения падал. Это на протяжении, по меньшей мере, шести-семи лет. Есть отложенный спрос и на самые необходимые продукты и промышленные товары, которые необходимо семьям массово закупать. Для этого необходимы, естественно, средства, которых семье не хватает. Порождает ли эмиссия денег или раздача денег рост инфляции в тех размерах, как предполагает министр финансов — это вопрос", — сказал Сильвестров.

"Если, допустим, предложение превышает спрос, то тогда эмиссия денег просто необходима, поскольку население будет ограничивать не только потребление тех товаров, спрос на которые отложен, но будет отказывать себе в потреблении самых необходимых продуктов и товаров. И если предложение превышает спрос, а это правительство должно было изучить состояние баланса спроса/потребления, можно было бы осуществить эмиссию", — отметил экономист.

Он напомнил, что есть не только пример раздачи "вертолетных денег" в Соединенных Штатах.