Что не так с вакцинацией и истончением озонового слоя Земли

Доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова, профессор Валентин Катасонов обвиняет американские компании в циничной политике и как нас всех обманывают насчет исчезновения защитного озонового слоя Земли.

Валентин Катасонов: Кукловоды. Что происходит в мире

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Про вакцинацию, Цукерберга и Гейтса

— Валентин Юрьевич, почему вы против вакцинации? Почему мы признаем, например, вакцину от полиомиелита или от туберкулеза, считая, что это хорошо, а в этом случае говорим, что это плохо?

— Я не вирусолог и не медик, но я не хотел бы получать вакцину от Билла Гейтса. Я слишком неплохо знаю Билла Гейтса. Это публичная фигура, за которой стоят те, которые не любят светиться, а пытаются реализовать обозначенный мною план. Билл Гейтс — это, как говорят американцы, errand boy - "мальчик на побегушках". В 1975 году этого мальчика, который что-то такое в гаражной фирме изобретал, конструировал, повели, повели и вот в результате компания Microsoft из какой-то там гаражной фирмёшки превратилась в компанию, которая в 2000 году уже входила в десятку главных компаний по капитализации на фондовой бирже NASDAQ. Сегодня это крупнейшая по капитализации компания. Дело в том, что Билл Гейтс всегда сотрудничал со спецслужбами. Его вели спецслужбы.

— А Цукерберг в "Фейсбуке" не сотрудничает?

— Я не знаю, но все-таки весовые категории таковы, что Билл Гейтс — это тяжеловес, а Цукерберг пока таковым не является.

- Он тоже тяжеловес, но не такой, конечно.

— За Биллом Гейтсом я слежу, по крайней мере, четверть века. На Цукерберга у меня такой истории нет, поэтому более молодые могут завести историю на Цукерберга. Я всегда прежде изучаю личность человека, а потом уже начинаю изучать его проекты. Зная, кто такой Билл Гейтс, естественно, я не могу доверять ни одному его слову. Хотя Билл Гейтс сделал столько оговорок по Фрейду, что уже на основании них можно расшифровать планы его кураторов.

По большому счету это глубинное государство. Это симбиоз, одним из важных элементов которого являются американские спецслужбы. Это, конечно, айтишники и силиконовая долина.

За что убили президента Джона Кеннеди

По образованию я американист. Моя первая диссертация написана на опыте работы в Соединенных Штатах. На сегодняшний день раскладка такова: три основные группы, три основные партии в Соединенных Штатах. Первая — это та партия, которая ассоциируется с Уолл-стрит, с хозяевами денег. Это те ребята, которые фактически встали на Олимпе американской политической власти с конца Второй мировой войны, после того как было подписано соглашение в Бреттон-Вудсе. Это соглашение определяло, что в мире существует золото-долларовый стандарт.

Фактически это особый статус Федеральной резервной системы. Америка пошла развиваться по модели финансового капитализма. Старая добрая индустриальная Америка стала уходить в прошлое.

Не сразу и не вдруг, первым, наверное, это остро ощутил американский президент Джон Кеннеди, который пытался остановить этот процесс деиндустриализации США и поплатился жизнью в Далласе в 1963 году.

Третья группировка ассоциируется с глубинным государством, официальным представителем которой, пресс-секретарем, если так можно выразиться, является Билл Гейтс.

Но он не только пресс-секретарь. Он еще и выполняет очень практические дела, я имею в виду его фонд, который был создан в 2000 году. Главный приоритет — это вакцины и прививки.

Нынешний президент Трамп пытается загнать джинна в бутылку, которого выпустили после Второй мировой войны под названием Бреттон-Вудская валютная система и золото-долларовый стандарт. Это почти не реализуемая задача, но, тем не менее, Трамп, который представляет интересы реальной экономики Соединенных Штатов, хочет вернуть утраченные позиции. Без этой раскладки мы ничего не поймем ни в американской, ни в мировой политике.

— Вы сказали, что климатические изменения — фейк, который выгоден кукловодам. Но ведь есть некие научные исследования по поводу озонового слоя, по поводу потепления, что на самом деле автомобильный транспорт очень сильно испортил атмосферу.

— То есть, вы поддерживаете идею Римского клуба.

— Я не поддерживаю, я задаю вопрос. Мы все слышали про парниковый эффект. Я вижу, что климат действительно меняется. Я не ученый, но на моей памяти 20 и 30 лет назад в Москве была зима, а в этом году?

— Это техногенное тепло. Возможно, наступит такой момент, что зимой в Москве будет только плюсовая температура. Мы же сейчас говорим о глобальной климатической ситуации. Моя кандидатская диссертация называлась "Государственное монополистическое регулирование охраны окружающей среды в Соединенных Штатах". Эту диссертацию я начал писать в 1972 году, почему и обратился к докладам Римского клуба. Будучи молодым и горячим, я хотел спасения человечества.

Мне казалось, что над человечеством нависает ужасный экологический кризис.

В 1972 году проходила международная конференция ООН в Стокгольме.

Кто на самом деле уничтожает озоновый слой

В 1991 году я работал консультантом в Организации Объединенных Наций и писал часть доклада генерального секретаря для конференции в Рио-Де-Жанейро по окружающей среде. Потому что всю эту кухню я видел изнутри, мне пришлось изучать эту тему через живые контакты, а не только через глянцевые доклады. В общем, там цинизм зашкаливает. Например, озоновый слой. Я помню, какая паника началась. Я работал финансовым директором в проекте Всемирного банка по управлению окружающей средой. Россия получила 110 миллионов долларов на этот проект. Мне приходилось работать с разными консультантами из Всемирного банка. Приезжали какие-то гонцы из Вашингтона и говорили, что у вас тут работает несколько десятков предприятий, которые производят "серые" фреоны. Они разрушают озоновый слой.

Американцы запустили версию, что озоновый слой разрушается в результате того, что производятся фреоны. Фреоны — это в основном газообразное вещество, которое используется в огнетушителях, в косметике, в военной промышленности. Я не очень понимаю, что военные делают с этими фреонами.

Главная компания, которая на протяжении десятилетий производила фреоны, была американская E. I. du Pont de Nemours and Company. Где-то в начале 1930-х годов она в своей лаборатории разработала и запатентовала эти самые фреоны.

Где-то уже в 1980-е годы срок действия патентов закончился. Фреоны стали производить в больших количествах такие страны как Советский Союз, Китай, Индия и другие. DuPont очень взволновался, потому что стал быстро терять рынки этого очень востребованного товара. Тогда DuPont через своих лоббистов, прежде всего в американском Конгрессе, начал раздувать мифологему, что старые фреоны, которые DuPont разработал в начале 1930-х годов, оказывается, разрушают, истончают озоновый слой. Озоновый слой и так тоненький, и если он будет уничтожен, то мы все сгорим в самой жесткой солнечной радиации.

Через некоторое время удалось подмять под себя Организацию Объединенных Наций. Там все начали рычать по поводу фреонов.

Когда я пытался немножко изменить взгляд на озоновую проблему в том фрагменте, который писал для Генерального секретаря ООН, то почувствовал резкое, будем говорить, неприятие. Консультант пошел против заказчика, а заказчик — это американская компания DuPont de Nemours.

Все прекрасно знают, если и происходит истончение озонового слоя, оно происходит по той причине, что там летает, прежде всего, американская военная авиация. Но эта сторона почему-то никого не волновала в Организации Объединенных Наций. Я опять возвращаюсь к тому времени, когда работал директором проекта Всемирного банка по управлению окружающей средой. Приезжали некоторые консультанты и говорили:

"При Всемирном банке есть специальный грантовый фонд, для того чтобы помогать предприятиям закрываться или перепрофилироваться".

Имелись в виду предприятия, которые производили "серые" фреоны. Я знаю, что велась работа по подкупу руководителей российских предприятий, которые производили "серые" фреоны. Мне трудно сказать, кто устоял, а кто нет.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер