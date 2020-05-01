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Америка поставила себя против всех
Автор Александр Шторм

Кремль может не справиться с последствиями коронакризиса

Экономика

Кризис российской экономики можно будет адекватно оценить только в третьем квартале, когда станут известны все статистические показатели.

По данным статистики, можно уже сейчас сделать вывод, что реальных масштабов происходящего толком не понимает никто, но повторяется динамика 2008 года, а общее падение может быть даже хуже.

Согласно опросу, проведенному Институтом экономической политики им. Гайдара, только за апрель 2020 года индикатор показал 45. При этом в 2008 году за несколько месяцев падение спроса достигло пика в 60 пунктов.

Выпуск сейчас тоже на максимуме падения: в апреле 2020 г. показатель упал до 50 пунктов, тогда как в кризис 2008 г. падение до 60 пунктов заняло 3 месяца. Некоторые значения, касающиеся ситуации с кадрами, достигли минимума со времен дефолта 1998 года.

Эксперты при этом считают, что в мае ситуация доконает даже тех, кто как-то держится. В телеграм-канале "Мысли-НеМысли" об этом пишут крайне пессимистично. Это и понятно, так как о быстром восстановлении спроса никто даже не заикается, поскольку в режиме самоизоляции зарабатывать могут далеко не все, и сбережения закончились как у бизнеса, так и у населения. Даже те, кто не закрылся в апреле-мае, могут быть вынуждены прекратить свою основную работу, потому что надежды на быстрый рост не оправдаются.

"Именно так сейчас и происходит: те, кто продержался до конца апреля, внезапно поняли, что расходы будут оставаться высокими при низких доходах еще несколько месяцев. До многих предпринимателей эта простая истина станет открытием чуть позже, когда размер убытков станет еще больше. Вот тогда будем вспоминать фразу про "живые позавидуют мертвым". В некоторых случаях уже говорят о том, что восстанавливаться бизнес будет годами", — отмечают авторы поста.

Насколько глубока кроличья нора

Фактически все инфернальные на первый взгляд прогнозы о росте числа безработных в шесть раз вполне могут оказаться намного ближе к реальности, чем более скромные ожидания. И падение ВВП на 4-5%, как и падение реальных доходов процентов на 10 уже не выглядит таким уж нереалистичным.

Песков вчера в принципе именно об этом и говорил прямым текстом: "Глубина кризиса, который последует за пандемией коронавируса, вряд ли поддается точному анализу. И вряд ли есть сейчас экономисты, которые могут с высокой долей точности предположить кризис в той или иной области экономики, который будет через месяц, через два или через три, через четыре"

Эксперты канала отметили, что многие расценили заявления Пескова как обещания начать безусловные выплаты. Для этого, по мнению авторов, нет никаких оснований, поскольку в Кремле четко заявили, что спасать будут в первую очередь крупный бизнес, именно на его поддержку готовы тратить ресурсы в случае необходимости. Более того, глубина и затяжной характер кризиса вообще ставят крест на трате средств таким образом.

"Силуанов уже как-то обмолвился, что средств ФНБ хватит при нынешних ценах на нефть до 2024 г. И, судя по всему, где-то к 2024 г. мы и должны справиться с последствиями нынешней беды", — подытожили сетевые аналитики.

Только считать убытки придется позже, будучи при этом готовыми принять новую реальность как нечто необратимое.

Темы убытки кризис корнавирус безработица малый бизнес
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