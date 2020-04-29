Газ в Европе стал стоить меньше, чем в России. Газификация России не за горами?

Газ на рынке в Европе стал стоить дешевле, чем в России. Теперь "Газпром" займется, наконец, газификацией России?

Газа для Сибири нет

Газ в России стал дороже, чем в Европе

Цена на газ в Европе упала, она стала даже ниже российской внутренней. Например, в Южном Федеральном округе стоимость газа установлена на уровне 4859 рублей за тыс. кубометров (64,7 долларов), а с 1 июня - 5005 рублей, то есть, 66, 6 долларов за тыс. кубометров, сообщает Telegram-канал "Газ Батюшка".

Между тем, крупнейший газовый хаб TTF в Нидерландах продает газ за 67 дол за тыс. куб., причем к экспортной цене прибавляются расходы на транспортировку и экспортная пошлина. Эксперты оценивают, что экспорт газа из России упадет примерно в 1. 5 раза.

Может быть, надо делать ставку на развитие внутренних сетей в России, спрашивает автор канала и утверждает, что внутренний рынок выглядит " не таким уж пессимистичным".

Недобросовестные плательщики мешают развитию внутренних сетей

Как сказал "Правде Ру" ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, делать ставку на развитие внутренних сетей можно, но вопрос в том, "если у нас есть конкурентоспособные потребители".

"Какой идеальный потребитель с точки зрения поставщика газа? Это какой-нибудь металлургический или химический завод, который находится, желательно, еще не очень далеко от месторождения. Вот это идеальный клиент. Он платит всегда, он много потребляет", - отметил эксперт.

А есть, продолжил он, клиенты, например, в Подмосковье или на Кавказе, которые вообще зачастую не платят или воруют, поэтому туда нерентабельно поставлять газ: далеко и так далее.

По газгольдерам нужна целевая федеральная программа

Чтобы в России внутренний рынок был полноценной альтернативой зарубежному, нужно приложить большие усилия, уверен Станислав Митрохович. "Тащить" газопровод в дальнюю деревню – это потерять деньги. Газификацию в отдаленных мест надо делать с помощью автономного снабжения сжиженным газом. Это может быть газгольдер: вам привозят, ставят и вы нормально пользуйтесь.

"Но чтобы развивать этот путь, надо не просто прийти и сказать, что давайте будем бабушкам газ продавать, нужна целевая программа, которой в России нет", - отметил Станислав Митрахович.

Заметим, что уровень газификации природным газом в России к 31 декабря 2018 года достиг 68,6%: в городах — 71,9%, в сельской местности — 59,4%, согласно данным "Газпрома".

Ведомство сообщает, что особое внимание при этом уделяется газификации небольших и удаленных от магистральных газопроводов населенных пунктов, "что особенно важно для сельской местности".

Однако реально "Газпромом" реализован лишь один проект автономной газификации — построен комплекс СПГ в Пермском крае. В состав комплекса вошли мини-завод по производству СПГ в д. Канюсята (Карагайский район), а также три станции приема, хранения и регазификации природного газа. Производительность комплекса составляет 19 млн куб. м. газа в год. Однако следующий подобный проект в Томской области так и остался только на бумаге, хотя был разработан в 2018 году.

Как сказал "Правде.Ру" заслуженный энергетик РФ, один из ведущих специалистов в области использования возобновляемых источников энергии Павел Безруких, высокая стоимость газификации сельских населенных пунктов, "которая может доходить до 800 тысяч рублей" обусловлена монополизмом "Газпрома".

"У нас же за ценами нет никакого контроля, поэтому и получается полный произвол. Но главный здесь все-таки собственник этих самых газовых сетей. Чтобы присоединиться к ним, он придумывает разные коэффициенты для того, чтобы повысить цену. Способ только один — привлекать независимых экспертов для расчета стоимости работ. А по стоимости самого подключения вряд ли эксперты помогут, потому что туда никого не пускают собственники", — отметил Павел Безруких.

Читайте по теме: Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села

Газификации в России мешает скрытый монополизм - энергетик

Путин: Пермский край - это крупнейший кластер российской экономики