Коронавирус подтолкнул бизнес к активному освоению онлайн-технологий

Как преодолеть коронавирусные трудности? Как работать, если работать невозможно? Хорошо ли, что нас с пугающей скоростью выкинули в цифру? Как изменит мир рывок автоматизации всего и вся? Насколько страшен нынешний чёрт - КОВИД-19? Почему готовиться к лучшему — практически полезно? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru рассказала хедхантер и рекрутер, HR Директор компании "Первый ОФД", член координационного совета АКПП в программе "Точка зрения" Елена Булкина.

Как коронавирус изменит рынок труда

Читайте начало интервью:

Как маленький вирус сплющил рынок труда

Работа — кто хочет, тот всегда найдёт

— Елена Петровна, нынешний кризис, карантин, наша самоизоляция показали, что вообще любой компании, даже самой оффлайновой, нужно стремиться максимально переходить в онлайн. Все, что можно делать дистанционно, нужно так и делать.

Даже бизнесы, которые могут существовать только оффлайн, все-таки тоже меняются. Рестораны и кафе сейчас закрыты, но у них расширилась доставка. Даже театры и музеи. Сейчас в интернете появилось большое количество спектаклей, концертов, экскурсий.

Похоже, меняется вообще все и везде. Как вы считаете, насколько это серьезно? Вернется ли после окончания карантина на круги своя, или наоборот процесс цифровизации реальности, включая трудовую деятельность, продолжится?

— Наверно, медицина вряд ли сможет полностью измениться.

— Телемедицина уже появилась, извините, еще до этого. А сейчас она — особенно актуальна и востребована.

— Телемедицина есть, но я думаю, не вся медицина, к сожалению, может уйти в онлайн. Но здесь я — не специалист. Я — слишком далека от медицины, к счастью, могу себе позволить быть от нее далекой.

Цифра правит миром

Но действительно практически все сферы насколько возможно пытаются уйти в виртуальное пространство.

Мой коллега из Нижнего Новгорода произнес потрясающую фразу, которая станет, наверно, мемом: "Нас с пугающей скоростью выкинули в цифру".

Это — правильно. Да, действительно при режиме карантина и самоизоляции компаниям можно выжить, только если они перешли на удаленную работу, они ушли в цифру. Поэтому сейчас пошел мощный всплеск автоматизации всех бизнес-процессов, о котором мы могли бы еще недавно только мечтать.

То, что годами планировалось, сейчас делается за несколько дней, люди буквально переобуваются в воздухе, что называется. И в связи с удаленкой, об этом многие говорят, как ни странно, увеличилась производительность труда почти у всех, кто перешел на удаленку.

Мы перестали думать, когда начинается наш рабочий день, когда он заканчивается.

У нас немножко больше времени уходит на коммуникации. Это — действительно так. Что раньше можно было решить на ходу в коридоре, сейчас требует вдумчивого отношения, каких-то звонков, специальной подготовки и так далее.

Но при этом и решения стали более взвешенными, более продуманными, это — уже не просто пожелание, а руководство к действию.

Автоматизация сейчас — наше все. Все, что можно автоматизировать, будет автоматизировано.

— Тем более, что уже и до этого наметилась тенденция к проектной работе. Зачем держать огромный штат сотрудников, если работа проходит по разовым краткосрочным договорам? Можно набирать под них нужные команды.

— Конечно, если есть возможность работать по проектам, которые завершаются и дальше не нужно их поддерживать, это — правильный выход из ситуации.

Но ведь очень часто компании делают проекты, которые необходимо поддерживать дальше, дорабатывать и совершенствовать, когда это — целые платформы, на которых существуют другие бизнесы или же их собственный бизнес. Поэтому такое не всегда возможно.

Даже собственный телефон, свои гаджеты требуют периодически ремонта или обновления, добавления функций.

Стопкоронавирус

— Среди комментариев наших пользователей много таких: "работаю на частном производстве, отправили в неоплаченный отпуск", "я — сам себе режиссер, но сейчас не могу работать", "у меня небольшая фирма, но сейчас нет возможности ничего делать, а аренду и налоги должен платить" и так далее. Все спрашивают: "Что делать?"

— Это вопросы, прежде всего, к юристам. Всего этого материала сейчас очень много в интернете. Консультации оффлайновые проводятся бесплатно. Есть все необходимые подборки на сайте Роструда. Просто-напросто зайти туда и посмотреть.

В конце концов — есть сайт Стопкоронавирус.рф. Там — тоже много информации и есть возможность перейти по ссылкам и посмотреть все законодательство в этой части.

Что еще надо делать в нынешней ситуации? Безусловно, готовиться к лучшему.

Не первый кризис переживает наша страна, не первую эпидемию переживает наша Земля. Было и гораздо страшней и хуже. Наше поколение впервые с этим столкнулось, но рано или поздно это закончится.

Поэтому тот, кто просчитает, что прежде всего потребуется после того, как закончится коронавирус, тот сможет очень быстро восстановиться и быстрей продвигаться. Поэтому: готовьтесь к лучшему!

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев