Коронавирус — лакмусовая бумажка мировых процессов

Почему нефть и рубль упали на дно? Кто на самом деле виноват — коронавирус или власти? И какие власти? Для России настали далеко не лучшие времена. Все эти и многие другие актуальные вопросы обсудили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Необычная неделя с Инной Новиковой и Василием Колташовым

Читайте начало интервью:

— Василий, коронавирус — это такая лакмусовая бумажка политических процессов, которые происходят на всем мировом пространстве, согласны?

— Да. Это — не только символ 20-го года, но это — и главный инструмент 20-го года по закрытию, прикрытию экономических проблем и экономических событий. Этот инструмент — политический и социально-психологический. Коронавирус помимо того, что он — просто вирус, оказывается какой-то прямо-таки фантастической машиной.

Надо ли запасаться? И чем?

— Самый главный вывод, что за гречкой бежать не надо?

— Нет, за гречкой бежать не надо, надо иметь наличные деньги. Что касается долларов, доллары, конечно, следовало иметь заранее, и я бы не советовал никому евро, потому что я считал и сейчас считаю, что ситуация в Евросоюзе экономическая хуже.

Евросоюз гораздо менее эффективен как хищник, потому что не может, например, взять и скинуть президента Бразилии, а Соединенные Штаты могут. И в Боливии ЕС не может скинуть. В Эквадоре не может своего человека посадить в кресло президента. А Соединенные Штаты могут.

— Более того — самой Европой руководят люди, которых посадили в эти кресла Соединенные Штаты.

— Абсолютно, то есть они, будучи частью глобального центра, тем не менее сильно ограничены. Они не смогли даже британцев поставить на место, хотя выход Британии из Евросоюза можно было использовать против британцев. И все равно здесь под давлением американцев еврократия отступила.

Поэтому им остается только прикрывать свой зад коронавирусом, говорить, что вот такие проблемы, все из-за вируса, поскольку вся их экономическая и социальная политика оказалась неэффективной с точки зрения предотвращения нового кризиса.

Ведь власти Европы сокращали медицину. В той же Греции они увольняли врачей пачками и закрывали рабочие места. Они продвигали коммерческую медицину в Евросоюзе. Они теперь по логике должны были бы сказать: не волнуйтесь из-за вируса, коммерческая медицина гораздо эффективнее государственной. Если у вас есть деньги, вас вылечат, все будет нормально.

Они этого не скажут, а говорят, что огромная нагрузка на бюджеты, нужно национальное здравоохранение, мобилизация и так далее. Они все сегодня это заявляют, но конкретно Италии и другим странам не помогают. И это говорит о том, что все очень цинично в ЕЭС, крайне цинично.

России необходима хорошая бесплатная национальная система здравоохранения

В случае с нашей страной и кризис, и эта история с вирусом диктует то, что нам необходима хорошая бесплатная национальная система здравоохранения. Нам нужны хорошие бюджетные места, хорошая зарплата у медиков, у учителей, у воспитателей детских садов во всех регионах — не ниже, чем в Москве.

Нам нужно также сокращение налогов. Надо убрать 13-процентный налог для большей части населения, ввести необлагаемый налогом минимум, чтобы при зарплате меньше 50 тысяч рублей люди не платили этот налог. Нам нужно убрать НДС из тарифов ЖКХ, заморозить тарифы ЖКХ. Необходимо не повышать их хотя бы несколько лет, хотя бы в 20-м году как минимум.

— Из-за коронавируса?

— Да, пожалуйста, если вы так трубите о коронавирусе и нас пугаете, то уж сделайте так, чтобы уменьшить давление на нас, на обычных людей, в связи с этой страшной напастью.

Цены на мировом рынке падают, в России будут подниматься

— Сейчас говорят, что все цены к концу года на 25 процентов поднимутся на все — не только на машины и предметы роскоши, но и на огурцы.

— Нет, цены на недвижимость, например, не поднимутся. Она может не упасть сильно, но дорожать она не будет.

Дальше — цены на продукты и на промышленные товары вместе с нефтью на мировом рынке снижаются. А мы — русские — страдаем. Дешевеет все, включая продукты питания, на мировом рынке, а у нас — только дорожает.

— То есть — можно ожидать, что у нас продукты питания будут дешеветь?

— Нет, нам не нужно этого ждать. Просто это будет ограничителем роста цен. То есть — рост цен, видимо, не окажется в пропорциях таким же, как падение курса рубля. Рост цен на потребительские товары будет меньше падения рубля.

Самые простые и самые востребованные людьми продукты питания подорожают больше остального, потому что на них всегда концентрируется спрос.

Замечательный пример был в России, когда куриные яйца дорожали, а курица не дорожала. Я очень люблю этот пример, потому что рассказывали чиновники, что это из-за кормов. Получалось, что у куриных яиц другие корма — дороже, чем у кур.

А в реальности дело было в том, что денег людям не хватало, спрос концентрировался на куриных яйцах, а куриного мяса и любого другого мяса брали меньше, поэтому там подорожание было меньше. Вот яйца и подскочили в цене. То же самое было с гречневой крупой.

Такие концентрации спроса могут приводить к повышению цен на отдельные продукты, как правило, самой низкой ценовой категории и самого массового потребления. Макароны будут дорожать. Поэтому надо учитывать, что рост цен будет, никаких сомнений. При таком изменении курса будет. Но импорт будет дорожать все-таки в меньшей пропорции, чем этого ждут.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев