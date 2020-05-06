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Автор Инна Новикова

Андрей Бунич: государство должно расшить кризис неплатежей

Экономика

В связи с предписанием властей многие предприниматели были вынуждены приостановить свою деятельность. В результате арендаторы не могут и отказываются оплачивать арендную плату и другие платежи. Подобное происходит и с кредитами. В каком положении сейчас находится малый и средний бизнес?

Экономист Бунич: государство ведет себя К СУИЦИДУ!

Как изменятся отношения арендаторов и арендодателей в период карантина и после него? Почему банки не хотят давать кредиты на зарплату, а многие предприниматели не хотят их и брать? Есть ли и какими могут быть меры помощи предпринимателям от государства? На эти и другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda.ru главному редактору Инне Новиковой ответил предприниматель, экономист, президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич.

Читайте начало интервью:

Как власть разоряет малый бизнес

Экономический вирус

— Андрей Павлович, вы говорите, что на месте государства списали бы все платежи, по которым оно все равно ничего не получит. Почему, на ваш взгляд, власть этого не делает?

— Возможно, что Минфин это устраивает. Получится, что на бумаге все будут должниками, в результате можно будет сказать, что у нас есть огромное количество денег — задолженности по налогам, ЖКХ и так далее. Но это — мифические деньги.

Это, возможно, управляющим компаниям выгодно, потому что они потом какую-то компенсацию будут требовать от бюджета, начисляя платежи заведомо невозвратные.

То же самое — по налогам. Так же может случиться с арендными платежами, которые недополучены. Потом собственники будут их переадресовывать, апеллировать к государству, просить помощи, чтобы компенсировать убытки.

Все это создает довольно запутанную ситуацию. По-моему, это следовало бы уже сейчас разрулить. Такое положение не способствует продолжению деятельности. Больше половины предпринимателей это толкает на путь банкротства, и они уже начинают подготовку к нему.

Ведь в сложившейся ситуации людям ничего другого просто невозможно сделать. Поэтому они уже ничего не платят, а только думают, как бы выйти из этого с наименьшими потерями, чтобы хоть что-то осталось.

Это еще ведет к неплатежам контрагентам, то есть — все распространяется, передается по цепочке. Все это тоже распространяется как вирус.

— Это — как финансовая инфекция.

— Да, все распространяется, нарастает и повторяется. Это получается, такой экономический вирус запускается, потому что создается схема неплатежей гигантская. И люди не принимают этих мер.

Расшивка неплатежей может оказаться абсолютно неподъемная, растянется на долгое время, и потери будут даже больше, чем от списания этих долгов за несколько месяцев.

Поэтому, я считаю, обязательно нужно принять такое решение и чем быстрее — тем лучше. Нужно, чтобы люди знали, что эту сумму точно с них не потребуют к взысканию.

Кстати, по кредитным каникулам то же самое — нет же четкого решения. Их все равно не предоставляют, потому что четкого механизма не создано.

Нужно принять решение об автоматическом наступлении и продлении кредитных каникул, если ты подпадаешь в определенную категорию заемщиков (они расписаны по времени, роду деятельности, сумме кредита и так далее).

А сейчас все отправлены в такое свободное плавание, что создает только путаницу, поскольку банкиры не могут на свой страх и риск это сделать, если нет четких критериев, которые позволят им изменить отчетность соответствующим образом, поменять надзорные показатели.

Каждый будет выпутываться как получиться

— Государство, с одной стороны, всех ограничило, но с другой стороны, не ввело никакого режима чрезвычайной ситуации. Соответственно, никакого форс-мажора вроде бы и нет, все договора действуют.

Видите ли вы какие-то признаки того, что власть все-таки хочет помогать мелкому и среднему бизнесу. Ведь даже беспроцентный кредит на заработную плату все равно надо будет выплачивать. А с чего, если никаких доходов нет, а долги только растут?

— Конечно, я согласен, что эта мера — сомнительная. А если этот предприниматель уже вообще не сможет возобновить свою деятельность? Поэтому это и не было востребовано.

— Кому вообще в голову пришла такая ограниченная идея?

— Это мы не знаем, но можно предполагать, что кому-то из нового правительства. Сначала банки вообще не давали такой кредит, и правильно не давали, потому что банк должен быть уверен, что этот предприниматель сможет работать дальше. Иначе — банкротство, и все.

Теперь власть сказала уже получше: под гарантии государства, не на 100 процентов, но на большую долю гарантии даются. Но проблема все равно остается, потому что банки не понимают и самим заемщикам неизвестно, будут ли они работать спустя три месяца и уж тем более полгода. Вот в этом — самая серьезная проблема.

Я не согласен, что обязательно надо вводить режим чрезвычайного положения. Но государство, несомненно, должно помочь компаниям, компенсировать потери и списать долги, накопившиеся за это время из-за невозможности работать.

Это вполне возможно сделать без объявления ЧС. Ведь работу остановило государство. Оно должно быть последовательно. Просто тогда уж примите сразу это решение. Это — не какой-то подарок и не помощь, даже не компенсация, это — просто фиксация того, что государство эти средства все равно не получит. Это хоть как-то простимулирует предпринимателей действовать дальше и развяжет механизм расшивки долгов.

Иначе все это еще больше и дальше будет запутываться и распространятся как круги на воде по всему спектру бизнеса, создаст очень длинную цепочку неплатежей. В результате получится огромное количество бумаг о долгах и возможных платежах, которые никогда не поступят. Хотя это можно остановить. К сожалению, в эту сторону никто даже не думает, об этом даже не говорится, это не обсуждается, что меня очень сильно удивляет.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы вирус кризис кредит финансы банкротство андрей бунич средний и малый бизнес
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