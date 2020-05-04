Как власть разоряет малый бизнес

Как государство создало и запустило экономический вирус, в прямом эфире видеостудии "Правда.Ру" главному редактору Инне Новиковой рассказал Андрей Бунич, предприниматель, экономист, президент Союза предпринимателей и арендаторов. К чему это приведет?

Экономист Бунич: государство ведет себя К СУИЦИДУ!

Что происходит в России с рынком аренды? Как обстояли дела до кризиса и что сейчас? Как изменятся отношения арендаторов и арендодателей в период карантина и после него? Сейчас многие арендаторы отказываются платить аренду и власти просят арендодателей войти в их положение. Что лучше — аренда или приобретение в собственность? Экономисты говорят, что жилье надо арендовать, а офис покупать. У нас все делают наоборот.

Что вообще происходит сейчас с малым и средним бизнесом? Какие есть и могут быть меры помощи предпринимателям? Достаточна ли помощь государства? Или государство правильно ориентируется на помощь крупному бизнесу? Эти процессы должен регулировать рынок или государство?

— Андрей Павлович, многие арендаторы теперь уже просто не могут платить, арендодатели должны принять это как данность. Руководство страны тоже говорило: войдите в положение. Хотя те, кто сдает в аренду свою недвижимость, должны ее обслуживать, это — тоже расходы. Везде — сплошные проблемы, и все это раскручивается и увеличивается. Что будет потом?

— Сейчас, конечно, положение везде и у всех — очень сложное. И естественно, его ни в коем случае не следует упрощать. Это все будет иметь серьезные длительные последствия. Не надо думать, что потом через месяц-два — и все пройдет, опять как-то вернется и наладится.

Ком потерь и проблем растет

Поскольку сейчас глобально меняется экономика и спрос. И даже после успешной борьбы с вирусом (предположим, вирус побежден, уже все мероприятия прошли) не факт, что все возобновят свою деятельность.

Кроме того, в любом случае уже все накопят большие долги, потому что они не списываются, выплата только переносится на более поздний срок.

Пока все меры поддержки ограничиваются переносом долгов. Кредиты, налоги, аренда, жилищно-коммунальные услуги и так далее — за все придется платить. Государство помогает только в том, чтобы перенести платежи, прекратить проверки, изменить сроки подачи отчетности.

Тем не менее, это не решает вопрос: а дальше-то что?… Конечно, кому-то это поможет, у кого действительно налаженный прибыльный бизнес. Они это время пройдут, реструктурируют долги, что-то заплатят и продолжат работу. И эта помощь для них — достаточна. Но есть большое количество тех, которые сейчас принимают решение, что делать?…

Скупое государство ничего не получит, а все потеряет

И если речь только об отсрочке, и то еще неизвестно на какой срок, понятно, что они не могут принять решение о продолжении деятельности, им проще закончить работу, оставшись с долгами, а потом банкротиться.

Сейчас — мораторий и на банкротство, но все равно можно уже готовиться к этому, тем более, что можно наоборот набрать побольше долгов и уже ничего не платить. Каждый принимает решение, как он будет дальше себя вести.

Я думаю, что таких, которые прекратят деятельность, будет очень много. Если бы им сказали, что спишут какие-то долги, то можно было бы как-то выйти из положения. Сделать такое вполне можно было бы.

Если государство видит, что оно все равно не получит эти деньги, то гораздо лучше уже заранее пойти на их списание.

Это не была бы даже помощь, потому что, если ты признаешь потерянными деньги, которые все равно не придут, то тут даже и помощи-то нет. Это — элементарный здравый смысл. К сожалению, этот подход пока не применяется даже относительно налогов, и уж тем более относительно кредитов.

Конечно, то же самое с арендой. Это получается просто зависшая область, потому что она вообще не регулируется государством на сегодняшний день. Сказано просто, пускай собственники помещений решают вопрос с арендаторами сами. Также возникают вопросы коммунальных платежей.

По государственной собственности есть послабления, но количество такой собственности — небольшое. А что делать всем остальным? Им что-то взять и придумать в такой ситуации просто неоткуда. Хотя собственникам предоставлены какие-то льготы по земельному налогу и налогу на имущество, но это не покрывает всех расходов.

Даже если потом будет льгота по списанию части жилищно-коммунальных услуг, то все равно возникает вопрос, в каком объеме они смогут продолжать свою деятельность. Поэтому, я считаю, что вопрос кардинальным образом не отрегулирован, в каждом конкретном случае все решается по усмотрению.

Если арендатор отказался платить, что с ним делать? У него денег нет, он не работает, деньги не идут, а обслуживать помещения, платить жилищно-коммунальные платежи все равно необходимо… В результате будут накоплены неплатежи по налогам, жилищно-коммунальным услугам и всему остальному по России на триллионы.

Граждане "попали"

Мы говорим только о предпринимателях, но еще же есть и граждане, которые попали в такие же ситуации, поэтому это все будет разрастаться, как снежный ком. Причем часто человек фигурирует и в одном, и в другом качестве.

Он берет кредиты и как предприниматель на свою дело, и одновременно у него есть ипотека и потребительский кредит. Когда сразу все прекратилось, то он не может ничего обслуживать, это все подвисает.

В такой ситуации я на месте государства признал бы, что эти деньги все равно никогда не придут и уже приступил бы к списаниям по многим направлениям.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев