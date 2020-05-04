Как сохранить экономику страны в условиях самоизоляции

Неотложная помощь — самая важная. Если её окажут в первые три часа при инсульте, путь к выздоровлению будет понятней. Если её не окажут в первые три недели стране, столкнувшейся с пандемией, страна рискует откатиться в развитии на несколько этапов назад. Самое главное, действия помощников всех уровней должны быть последовательны и нехаотичны.

Государство, погружённое в самоизоляцию, как бы уснуло. Означает ли это, что в нём остановились экономические и политические процессы? Конечно, нет, как не останавливают во время сна свою работу:

сердце,

печень,

лёгкие.

Жизненные токи бегут по организму. Спать не значит бездействовать.

Но как организм ждёт, что мы не напряжём органы в час, отведённый для отдыха, так и государство просит, чтобы нагрузка в дни вынужденного покоя была по силам.

Помощь и мизер — понятия разные

Малый и средний бизнес ждёт налоговых каникул. Начислять налоги в тот период, когда все механизмы застопорились и спрашивать их уплаты — вредно. Самоизоляция пройдёт, жизнь возобновится — наверстаем, выплатим.

Население рассчитывает на сохранение социальных гарантий. В мировой практике есть два способа оказания такой поддержки: раздать материальную помощь людям адресно или сохранить им зарплату на время вынужденного простоя. Тогда эту матпомощь следует перечислить бизнесу и компаниям.

Контролировать поток средств при втором способе легче, но тогда сверхстрогим должен быть отбор предприятий, которым они перечисляются.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, к которому "Правда. Ру" обратилась за комментарием, рассказал, что Россия выбрала адресную помощь. Определены социальные группы, которым президент обещал помочь. Отделы соцзащиты муниципальных образований приступили к формированию списков тех, кому будут перечислены деньги.

Но что это будут за суммы? Например, мэр Москвы Сергей Собянин посчитал достаточным пособие в девятнадцать с половиной тысяч для безработных. Семьям с детьми до трёх лет установили перечислить три раза по пять тысяч. Такую помощь многие сочтут условной.

"Здесь нужен более широкий жест, — определяет С. Калашников. — Слово "помощь" не должно быть в синонимах у слова "мизер".

Конечно, следует поддержать не только граждан, но и бизнес. Умудриться его и сохранить, и даже стимулировать. Для этого нужно обнулить кредитные ставки, что сделал весь мир, кроме России.

Следующая работа — поддержка системообразующих предприятий. Нельзя допустить, чтобы остановились заводы с тысячными коллективами, чтобы встали фабрики, выпускающие жизненно важную продукцию. О сельском хозяйстве и говорить нечего: мысли нет отменять посевную! Иначе нам нечего будет есть. Убирать урожай тоже станем независимо от коронавируса.

Сельское хозяйство легко стимулировать: достаточно снизить цену на горюче-смазочные материалы. С. Калашников обратил внимание:

"Во всём мире вслед за падением нефти падает стоимость бензина, мазута. Во всём мире, кроме России, как всегда, потому что интересы России выше".

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Огорчает политика власти касательно утверждения списков предприятий, подавших заявки на кредитование и субсидирование. В них мелькают и букмекерские конторы, и игорные дома, и прочая непроизводственная шелуха. За каждой экзотической фирмой, попавшей в список для поддержки государством, стоят чиновники, дети чиновников, кумовья.

С. Калашников говорит:

"Их действия подпадают под статьи Уголовного кодекса. Во-первых, превышение полномочий: была поставлена задача выявить системообразующие организации — выявили третьеразрядные, но свои. Наверняка делали это не бесплатно. Значит, надо проверить по статье "Получение взятки". Это подрыв экономической мощи страны, что вполне смахивает на предательство".

Увидим ли мы, как Следственный Комитет, обнаружив в списках на первоочередную материальную помощь государства тату-салон, раскроет всю цепочку интересанов, обеспечивших ему попадание в этот список?

В чиновничьей среде есть неписаное правило: если я обнаруживаю грамматическую ошибку в документе, то виноват тот, кто смотрел его до меня и ошибку пропустил. Толково. Не только тот, кто допустил ошибку, в ответе, но и тот, кто её не заметил. Позволил себе не заметить.

"Премьер-министр не должен подписывать постановления не глядя, иначе для чего он занимает столь высокий пост? — замечает С. Калашников. — Цепочка подписывающих бумаги должна обрываться на том, кто их действительно читает. И своей подписью удостоверяет правильность, справедливость написанного, а не даёт высочайшее разрешение на разбазаривание".

Уходя, закройте кран

И ещё один из важнейших вопросов, требующих незамедлительного решения, — перекрыть отток валюты из страны. У России большие золотовалютные запасы, но нам их не хватит даже на три года, если отток валюты не перекрыть.

"Я считаю, что в условиях нынешней экономической ситуации необходимо хотя бы временно (потом разберёмся) перекрыть все неоправданные движения денег, — сообщил "Правде.Ру" первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике. — А правительство только что внесло законопроект, и его уже приняла Госдума, о разрешении свободных взаимозачётов по возврату валюты".

Правящая партии в России сейчас абсолютно консолидирована с правительством. Ожидать от Совета Федерации, что он пойдёт вразрез с предложениями правительства, бессмысленно. Но всё же тенденция усиления контроля Совета Федерации над точечными решениями правительства наметилась.

Это произошло потому, что власть понимает: дефицита продуктов питания пока в стране нет. Но бедность и голод могут опуститься на неё по другой причине: у людей не окажется средств, на которые можно будет купить хлеб, молоко, лекарства.