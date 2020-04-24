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Автор Александр Шторм

Платежи по займам и кредитам достигли 80% доходов россиян

Экономика » Финансы

Большую часть своих доходов россияне тратят на обязательные платежи. Как правило, много денег уходит на обеспечение микрозаймов.

Количество запросов в Яндекс со словом "микрозайм" достигло рекордной отметки. Населению нужны деньги.

Как заявил начальник отдела анализа рисков институтов развития и параллельной банковской системы Банка России Никита Любивый, половина заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) имеет отношение платежей по кредиту к ежемесячному доходу свыше 50%,  а у 37% показатель долговой нагрузки  составляет более 80%.

Напомним, все российские банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) по займам выше 10 тыс. Руб. По данным Центробанка, в марте было выдано много кредитов физическим лицам. Кредитный портфель вырос, а доля просроченной задолженности за март практически не изменилась.

При этом доля проблемных и безнадежных ссуд на начало марта составляла 6,8% в розничном кредитовании. Эксперты отмечают, что в кризис можно прогнозировать роста просрочки и проблемных кредитов в среднесрочной перспективе.

Вся надежда на то, что основной долг заемщиков будет реструктурирован программами банков и кредитными каникулами, которые распространяются и на клиентов МФО.

Теоретически, те клиенты, ежемесячный доход упал более чем на 30% по сравнению с ежемесячным доходом за 2019 год, вправе воспользоваться «кредитными каникулами» продолжительностью до 6 месяцев.  

Отметим, что ЦБ рекомендовал кредиторам до 30 сентября принудительно не выселять должников из жилья. Но в ситуации с микрозаймами это не поможет, так как проценты по займам продолжат начисляться, пусть и по льготной ставке. Так что впереди таких клиентов ждут только новые долги, заявила президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Елена Трубникова.

Свою лепту в ухудшение ситуации вносит режим самоизоляции и вынужденный простой без работы, что неизбежно приведет к падению доходов. Разумеется, кризис в целом плохо влияет на способность людей брать и обслуживать займы. 

Но это спорные показатели, так как для кого-то и 70% долговой нагрузки не являются запредельными, так как речь идет только о заявленных доходах.

Вопрос в том, что сектор микрофинансирования отличается  более высокими рисками по сравнению с банковским. По словам  генерального директора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина,   в настоящее время какого-то резкого всплеска обращений за кредитными каникулами в МФО не отмечается». Пока нет прозрачного механизма проверки доходов, смысла говорить о проблеме нет.

Не исключено, что кредитные каникулы особенно не повлияют на ситуацию, высказал свое мнение  главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман. При отсутствии белого дохода заемщики идут в МФО, а не в банки. Так что существует высокая вероятность увеличения в ближайшие месяцы просрочек по микрозаймам, случаев полной невозможности их погашения.

На фоне роста безработицы и отказов в кредитах банками,  со стороны населения резко увеличился спрос на микрозаймы. По итогам года микрофинансовый рынок достигнет 272 млрд рублей, сохранив темпы роста на уровне предыдущего года (около 30%).

За последние недели зафиксирован активный переток банковских клиентов в МФО, рост количества заявок вырос в 3-5 раз. Тенденция к росту потока в МФО продолжится.

Сами МФО, за счет многократного роста числа заявок, стали более избирательными и позволили себе существенно снизить уровень одобрения - на 30-40%.

Соответственно, будет расти доля клиентов с высоким ПДН, заявил венчурный предприниматель Алексей Буянов. По его словам, в МФО долговая нагрузка и так был выше 80%, а в текущих условиях эта доля будет увеличиваться.

В ближайшие месяцы можно ожидать неконтролируемого роста просроченной задолженности. Особенно ярко это смотрится на фоне заявленной поддержки государства, что воспринимается определенными категориями заемщиков как сигнал, что можно не возвращать.

По сути, рост просрочки очевиден, так как людей отправляют в неоплачиваемый отпуск, увольняют, сокращают, срезают им зарплаты. Так что МФО будет сектором, в котором просроченных платежей будет больше с каждым месяцем.

Темы мфо долги кредиты эпидемия микрозаймы безработица
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