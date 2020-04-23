Что из себя представляют кредитные каникулы

В период эпидемии коронавируса вводится ряд мер для временного облегчения долговой нагрузки граждан. К ним относятся кредитные каникулы. Закон о предоставлении такой льготы для заемщиков уже вступил в силу. Что из себя представляют кредитные каникулы?

"Кредитные каникулы — это отсрочка ежемесячных выплат долга либо уменьшение платежей на период не более 6 месяцев. Подать заявку на кредитные каникулы можно до 30 сентября 2020 года. По одному кредитному договору отсрочка выплат предоставляется только один раз. Обратиться в банк для получения кредитных каникул граждане могут в том случае, если их доходы за месяц, предшествующий дате подачи заявления, снизились более чем на 30% включительно по сравнению со среднемесячным доходом прошлого года. Стоит иметь в виду, что предоставляемая отсрочка не является бесплатной. По кредитным картам и по потребительским кредитам в льготный период на сумму основного долга будут начисляться проценты, но по льготной ставке. Она составляет две третьих среднерыночной ставки по аналогичному кредиту, которая рассчитывается Банком России. Если говорить об ипотеке, то на протяжении всего льготного периода проценты будут начисляться по ставке в вашем ипотечном договоре. По окончании кредитных каникул заёмщик должен выплатить полностью все начисленные за льготный период проценты", — комментирует главный экономист Экономического управления ГУ Банка России по ЦФО Александра Львова.

Получить кредитные каникулы можно только по ссудам, не превышающим сумму, которая установлена Правительством РФ.

Для потребительских кредитов — не более 250 тысяч руб.,

для кредитных карт — не более 100 тысяч руб.,

для автокредитов — не более 600 тысяч руб.

Ипотечные заемщики могут рассчитывать на льготный период, если сумма кредита не превышает 2 млн руб.

Для москвичей максимальный размер ипотеки увеличен до 4,5 млн руб., для жителей Московской области, Санкт-Петербурга, и субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО) — до 3 млн руб.

Получить кредитные каникулы можно только в отношении тех ссуд, которые выданы до вступления в силу закона, то есть до 3 апреля 2020 года, и для которых не действует льготный период. Даже если вы уже использовали право на ипотечные каникулы в соответствии с законом, принятым в 2019 году, это не ограничивает ваше право на кредитные каникулы по новому закону. Такие льготы можно получить друг за другом, но не вместе.

Обратите внимание, что кредитные каникулы по ипотеке и ипотечные каникулы - это разные льготы, которые действуют на основании разных законов РФ и имеют различные условия.

Если сумма кредита выше, то стоит обращаться в банк для индивидуальной реструктуризации долга. Кредитные каникулы направлены в первую очередь на наиболее нуждающиеся слои населения.

Стоит отметить, что если во время льготного периода у гражданина появится возможность вносить посильные суммы, то это стоит делать. Этими средствами будет погашаться основной долг по кредиту, что в дальнейшем позволит снизить сумму начисляемых процентов.

Не стоит торопиться брать кредитные каникулы, если вы можете обслуживать долг в текущих условиях: стоит поберечь свое право воспользоваться ими, если возникнет ситуация, когда реструктуризация или отсрочка кредита станет острой необходимостью.

Материал подготовлен при содействии ГУ Банка России по ЦФО.