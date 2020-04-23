Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Петр Дерябин

Что из себя представляют кредитные каникулы

Экономика » Финансы » Банки

В период эпидемии коронавируса вводится ряд мер для временного облегчения долговой нагрузки граждан. К ним относятся кредитные каникулы. Закон о предоставлении такой льготы для заемщиков уже вступил в силу. Что из себя представляют кредитные каникулы?

"Кредитные каникулы — это отсрочка ежемесячных выплат долга либо уменьшение платежей на период не более 6 месяцев.

Подать заявку на кредитные каникулы можно до 30 сентября 2020 года. По одному кредитному договору отсрочка выплат предоставляется только один раз. Обратиться в банк для получения кредитных каникул граждане могут в том случае, если их доходы за месяц, предшествующий дате подачи заявления, снизились более чем на 30% включительно по сравнению со среднемесячным доходом прошлого года.

Стоит иметь в виду, что предоставляемая отсрочка не является бесплатной. По кредитным картам и по потребительским кредитам в льготный период на сумму основного долга будут начисляться проценты, но по льготной ставке. Она составляет две третьих среднерыночной ставки по аналогичному кредиту, которая рассчитывается Банком России. Если говорить об ипотеке, то на протяжении всего льготного периода проценты будут начисляться по ставке в вашем ипотечном договоре. По окончании кредитных каникул заёмщик должен выплатить полностью все начисленные за льготный период проценты", — комментирует главный экономист Экономического управления ГУ Банка России по ЦФО Александра Львова.

Получить кредитные каникулы можно только по ссудам, не превышающим сумму, которая установлена Правительством РФ.

  • Для потребительских кредитов — не более 250 тысяч руб.,
  • для кредитных карт — не более 100 тысяч руб.,
  • для автокредитов — не более 600 тысяч руб.
  • Ипотечные заемщики могут рассчитывать на льготный период, если сумма кредита не превышает 2 млн руб.

Для москвичей максимальный размер ипотеки увеличен до 4,5 млн руб., для жителей Московской области, Санкт-Петербурга, и субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО) — до 3 млн руб.

Получить кредитные каникулы можно только в отношении тех ссуд, которые выданы до вступления в силу закона, то есть до 3 апреля 2020 года, и для которых не действует льготный период. Даже если вы уже использовали право на ипотечные каникулы в соответствии с законом, принятым в 2019 году, это не ограничивает ваше право на кредитные каникулы по новому закону. Такие льготы можно получить друг за другом, но не вместе.

Обратите внимание, что кредитные каникулы по ипотеке и ипотечные каникулы - это разные льготы, которые действуют на основании разных законов РФ и имеют различные условия.

Если сумма кредита выше, то стоит обращаться в банк для индивидуальной реструктуризации долга. Кредитные каникулы направлены в первую очередь на наиболее нуждающиеся слои населения.

Стоит отметить, что если во время льготного периода у гражданина появится возможность вносить посильные суммы, то это стоит делать. Этими средствами будет погашаться основной долг по кредиту, что в дальнейшем позволит снизить сумму начисляемых процентов.

Не стоит торопиться брать кредитные каникулы, если вы можете обслуживать долг в текущих условиях: стоит поберечь свое право воспользоваться ими, если возникнет ситуация, когда реструктуризация или отсрочка кредита станет острой необходимостью.

Материал подготовлен при содействии ГУ Банка России по ЦФО.

Темы банк россии коронавирус кредитные каникулы советы банка россии
Новости Все >
Мужчина месяц лечился от коронавируса и не выздоровел
Житель Мурманска продал чужую машину и скрылся
В Израиле собираются открыть небольшие магазины и салоны красоты
Житель Тверской области порыбачил на полмиллиона рублей
В апреле на территории Подмосковья ликвидировано 43 лесных пожара
Регионам выделят деньги на развитие туризма - комментарий эксперта
Власти Москвы обсудят разрешение на одиночные занятия спортом
Россиянам разрешат покупать sim-карты через интернет
Во Франции возобновят реставрацию собора Нотр-Дам
В Екатеринбурге военные провели онлайн-парад для ветерана
Последние материалы
Житель Мурманска продал чужую машину и скрылся
В Израиле собираются открыть небольшие магазины и салоны красоты
Житель Тверской области порыбачил на полмиллиона рублей
В апреле на территории Подмосковья ликвидировано 43 лесных пожара
Регионам выделят деньги на развитие туризма - комментарий эксперта
Власти Москвы обсудят разрешение на одиночные занятия спортом
Россиянам разрешат покупать sim-карты через интернет
Во Франции возобновят реставрацию собора Нотр-Дам
В Екатеринбурге военные провели онлайн-парад для ветерана
Как избежать конфликтов тем, кто снимает квартиру в складчину
Популярное
Новости медицины
Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки

Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.

Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Здоровье
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Российский шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила поклонников архивным фото
Дерматология
Фурункулез – не мочить и руками не трогать!
Игорь Буккер Беременные самцы рыб помогут найти защиту от СПИДа Игорь Буккер Любовь Степушова Молдавия добыла деньги от России, ЕС и МВФ. На что они пойдут? Любовь Степушова Василий Амирджанов Коронавирус обнаружил брешь в гражданской обороне Василий Амирджанов
Комментарии
Геннадий Зюганов: термин "перестройка" родился в лабораториях США
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Ипотеку для многодетных семей поможет погасить государство
Владимир Ленин: человек, который творил историю
Россияне старше 75 лет не получат повышенную выплату к пенсии
Россияне старше 75 лет не получат повышенную выплату к пенсии
Надо сокращать добычу нефти. Но некому
Надо сокращать добычу нефти. Но некому
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Главные СМИ России - против президента?
Россияне старше 75 лет не получат повышенную выплату к пенсии
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
США назвали природу биотеррористом и сняли запрет на создание вирусов
Как быстро и без нервных срывов перейти "на удаленку"
В Приморье преступники вывезли в Китай тысячи кубометров леса
Зачем нам все лгут про COVID-2019
Коронавирус высветил глобальную ложь
Эксперты: мигранты массово едут на юг из Москвы
Кожа китайских врачей из Уханя почернела после COVID-19
В Крыму задержали фальшивомонетчиков
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ