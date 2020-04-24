Эксперты поддерживают Новака. Почему снижать цены на бензин не стоит

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак совсем не рад предложению снизить цены на бензин. Впрочем, как сообщил председатель "Справедливой России" Сергей Миронов, глава Минэнерго готов обсуждать "так называемый демпфирующий механизм, который регулирует цену на нефть, на бензин", если последует отмашка сверху. "Правда.Ру" попросила прокомментировать ситуацию двух ведущих отечественных экономистов.

Министры решают не все

"Здесь дело в том, что любой министр — человек подневольный, — сказал директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. — От профильного министра невозможно требовать снижения цен на бензин, несмотря на то, что мировые цены на нефть снижаются. Говорить о том, что министр выступает против снижения цен на бензин — неправильно. Выступает не министр. Это не его воля. Есть механизм демпфера, который ввели в 2018 году, и все были с этим согласны: и потребители, потому что это страховало их от роста цен на бензин в условиях роста цен на нефть, и сами продавцы, потому что таким образом они компенсировали свои потери от непродажи продукции на внешние рынки. В общем, все были довольны".

Напомним, механизм демпфера заключается в специальной надбавке, которая зависит от разницы средней экспортной цены на нефть и стоимости бензина и дизтоплива на внутреннем рынке.

"То есть это механизм, который в правительстве разработали два года назад для того, чтобы подстраховать рынок в условиях роста цен на нефть, чтобы цены на бензин не росли. Тогда в условиях этого демпфера правительство доплачивало переработчикам и продавцам бензина с тем, чтобы они не повышали цены. Сейчас возникла обратная ситуация: механизм демпфера предусматривает, что цены на бензин снижаться не будут, но сверхприбыли будут перечисляться в бюджет. Грубо говоря, эти деньги пойдут в бюджет", — подчеркнул Павел Салин.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Сергей Сильвестров отметил следующее:

"Это тревожное состояние, когда цены на нефть и нефтепродукты резко падают. Но падают не только цены. Падает экспорт, уровень доходов, востребованность на продукты экспорта, которые являются главными для нас источниками доходов — не только для бюджета, но и для экспортирующих компаний. Когда на продукцию ваших компаний высокие цены на внешних рынках, естественно, можно держать достаточно низкий уровень внутренних цен за счет высоких экспортных цен. Каким образом поддержать этот уровень? У компаний сейчас возникает вопрос, как заработать деньги. Есть опасность повышения цены на бензин и нефтепродукты в целом. Учитывая, что упал не только внешний, но и внутренний спрос — хотя это временное явление — цены пока не растут. При отсутствующем росте цен можно не вводить специальные механизмы демпфирования".

Собственно говоря, Новак полагает, что по окончании "льготного периода" стоимость бензина снова поползет вверх.

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Сергей Сильвестров солидарен с такой точкой зрения:

"Допустим, цена на нефтепродукты, к которым относится бензин, может оказаться ниже обеспечения рентабельности их производства и реализации. Тогда должна возникнуть необходимость демпфирования этой цены со стороны государства. Но пока, глядя на ситуацию, можно сказать, что такой реакции еще нет. Нужно ожидать изменения ценообразования на внешних рынках".

Эксперт напомнил, что в мае вступит в силу соглашение ОПЕК+ (сейчас достигнута договоренность). И тогда можно говорить о той ситуации, которая будет складываться.

"Новак, само министерство, энергетические компании, естественно, подвергаются натиску. Как они будут действовать в будущем? Это определить трудно, пока нет реакции на ОПЕК+ и хотя бы стабилизации временной ситуации. Упреждающие панические, тревожные настроения приводят к дискуссиям и спорам — нужны такие механизмы или нет. Я думаю, что сейчас специальный механизм вводить нет смысла. В противном случае придется через месяц или два ставить вопрос о его ликвидации", — отметил эксперт.

Такого же мнения придерживается и Павел Салин:

"Отказываться сейчас от этого механизма смысла нет. Но те деньги, которые поступят в бюджет от этого механизма сейчас, было бы справедливо направить на стимулирование автовладельцев, особенно грузовых перевозчиков, поскольку это должно позитивно сказаться, в том числе на всех потребителях".

В заключении Павел Салин отметил: