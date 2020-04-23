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Автор Антон Куликов

Центробанк просит Сергея Глазьева помолчать

Экономика

Центробанк России ополчился на министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева. Поводом стали инициативы Сергея Юрьевича по обузданию валютных спекулянтов.

Что предлагает Глазьев

Вообще говоря, негласная "война" между Глазьевым и руководством Центробанка продолжается уже не первый год.

Еще будучи советником президента РФ и впоследствии, перейдя на пост министра, Сергей Глазьев придерживался мнения, что "в созданной Банком России "новой реальности" выживают только спекулянты, а производство умирает".

Но, пожалуй, впервые нервная реакция ЦБ на инициативы Глазьева стала достоянием гласности.

Что, собственно, он предлагает. Да все то же — борьбу с валютными спекулянтами. Которым, по мнению Глазьева, потворствует руководство Центробанка.

Как считает министр, на всём пространстве Евразийского экономического союза необходимо ввести налог на операции по обмену валюты, чтобы исключить ведущую роль спекулянтов.

"Следует принять общепринятые в мировой практике меры по нейтрализации атак валютных спекулянтов, использующих колебания нефтяных цен для манипулирования курсом рубля. С целью ограничения вывоза капитала за рубеж можно ввести налог на неторговые валютообменные операции, сборы от которого использовать в общих целях", — полагает Глазьев.

По его мнению, соответствующий налог на валютные спекуляции в размере 0,01 % от объёма биржевой торговли валютой принесёт бюджету ЕАЭС порядка 30 млрд рублей в год.

Собственно, это не изобретение Сергея Глазьева. Речь идет о так называемом "налоге Тобина". Этот инструмент контроля за миграцией капитала был предложен в 1978 году нобелевским лауреатом Джеймсом Тобиным.

Нервная реакция ЦБ

В общем, не сказать, что Глазьев предлагает нечто, что пришло в голову исключительно ему. Отчего же так нервно отреагировал Центробанк?

ЦБ и его глава Эльвира Набиуллина никогда не могли пожаловаться на недостаток внимания. И очень часто политику Центробанка критиковали. А сейчас поток критики только увеличился.

По данным "Интерфакса", на прошлой неделе Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором подверг критике действия Глазьева. Информация, изложенная в обращении Глазьева, "содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России".

Дабы исправить ситуацию, Центробанк предложил Минэкономразвития "рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности" Глазьева как члена коллегии ЕЭК от РФ.

Агентство ссылается на собеседника в одном из ведомств. Официального подтверждения информации нет. В ЕЭК только заявляли, что идея налога является предложением для аналитической проработки. Но судя по всему, в Центробанке это сочли достаточным, чтобы попросить оптимизировать "коммуникационную деятельность" министра.

До сих пор инициативы Глазьева поддержки не находили. Но в ЦБ обеспокоились, что в нынешних условиях "рыночной волатильности" ситуация может измениться. Но едва ли предложение Центробанка повлияет на завершение спора и снижения потока критики.

Темы центробанк рф сергей глазьев
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