Надо сокращать добычу нефти. Но некому

Цена на нефть нескоро восстановится до уровня 42 доллара за баррель, при которой сверстан безубыточный российский бюджет. Что спасет нефтяную промышленность и экономику России?

Евгений Гильбо: глобальный прогноз о России, США, и судьбах мира

Бюджет становится дефицитным

Российская экспортная пошлина на нефть Urals в мае будет примерно на 87% ниже, чем в апреле, и самой низкой за 18 лет — с 2002 года. Это ощутимая потеря доходной части бюджета.

Прогнозы по росту ВВП РФ варьируются от нулевого до сценария с наилучшим вариантом роста в 0,5%. Некоторые более реальные прогнозы говорят о том, что к концу 2020 года экономика России может сократиться на 9%.

Дефицит бюджета может достигнуть в 2020 году порядка 5,6 трлн рублей вместо планировавшегося ранее профицита в 900 млрд, если цена барреля будет не более 20 долларов.

Спрос и геополитика — главные регуляторы цены на нефть

Резкое падение цен на нефть неизбежно связывают с пандемией COVID-19, но Китай, как драйвер мировой экономики, испытывал трудности еще до нее. Именно для стабилизации цены на нефть два года назад и была предпринята первая сделка ОПЕК+.

В первом квартале 2020 года ВВП Китая упал на 6,8%, впервые с 1976 года. Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует в ежемесячном отчете, что мировой спрос в апреле может быть на 29 миллионов баррелей в день ниже, чем год назад, достигнув уровня, который в последний раз наблюдался в 1995 году. Специалисты не ожидают увеличения спроса на нефть до конца текущего года.

К конъюнктурным факторам падения цены на нефть добавляются геополитические, которые сильно влияют на ее картелизованный рынок. Сейчас в прессе идут споры: то ли Россия пытается потопить сланцевую промышленность США, то ли США и Саудовская Аравия — вытеснить с рынка российскую нефть, то ли это глобальная игра саудитов, которые повторяют урок 1986 года тем странам, которые начали отнимать у них долю рынка, в том числе США.

Вариант первый: "убить" конкурента

Как бы то ни было, страдать от низких цен на нефть будут все страны-экспортеры. Все они хотят, чтобы конкуренты ушли, и это первый фактор, который может помочь рынку восстановиться.

Как сказал глава "Роснефти" Игорь Сечин, "как только сланцевики уйдут с рынка, нефть вернется к цене 60 долларов за бочку". Это верный расчет, так как США производят нефть по более высоким ценам, чем крупнейшие игроки ОПЕК. США отказались участвовать в недавнем втором соглашении ОПЕК +, сказав, что рынок и так сократит их долю. Однако сейчас стало ясно, что он ее не просто сократит, он ее ликвидирует. То, что мы сейчас видим на фондовом рынке — отрицательные цены на американскую нефть WTI, означает, что никто не хочет возиться с этой реальной нефтью из-за хлопот по ее доставке и хранению.

Если июньские фьючерсы так же, как и апрельские, попадут в линейку однозначных значений, то США необходимо будет присоединяться к ОПЕК + или уйти с рынка.

Россия способна выжидать

Как производитель с низкой себестоимостью, Россия способна выжидать месяцами. Есть такой показатель как финансовая безубыточная цена на нефть — цена, необходимая для сбалансирования бюджета страны — она имеет ключевое значение для многих стран-экспортеров (не США).

Бюджет Саудовской Аравии на 2020 год составлял 272 млрд долларов, а бюджетная безубыточность — около 90 долларов за баррель. России для сбалансирования своего бюджета необходима средняя цена за баррель в 42 доллара.

"Неизбежный вывод состоит в том, что Саудовская Аравия не может выдержать этого, Россия пока может", — говорит Себастьян Гали, главный макро-стратег Nordea Asset Management. Кроме того, Россия накопила колоссальные 563 миллиарда международных резервов, включая золото, поясняет он, что позволит ее бюджету продержаться какое-то время.

Выход номер два — сокращать добычу

Тем не менее ситуация и в России тяжелая, на нефтяной сектор приходится 30% российского ВВП, поставки нефти дают почти половину доходов от годового экспорта.

Поэтому выход номер два — Москве чрезвычайно выгодно снова сесть за стол переговоров, если США об этом попросят, и сокращать добычу.

Саудовская Аравия сейчас пытается закрепить позиции посредством снижения официальной продажной цены (OSP) на свою нефть не только в Азию, но и в Европу на 3 — 5 долларов за баррель. Но эта мера не решает бюджетных проблем Эр-Риада.

Как сказал "Правде.Ру" заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев, второе соглашение ОПЕК+, которое предусматривало, что страны, которые вместе добывают около 40%, сократят свою добычу на 10%, не учло, что сокращение спроса будет гораздо больше. Эксперт заметил, что в течение года спрос не восстановится, поэтому надо все сделать для того, чтобы не наращивать добычу, а сокращать.

Для этого он предлагает:

оценить дисбалан с, который возник из-за жесткого карантина, и после таких оценок уже выходить с конкретными действиями, которые бы могли влиять на цены. "Иначе получится, что объявили 10% сокращения по ОПЕК+, а рынок за 2 недели "съел" это все дело, и сейчас мы имеем отрицательные цены", - отметил Валерий Семикашев.

с, который возник из-за жесткого карантина, и после таких оценок уже выходить с конкретными действиями, которые бы могли влиять на цены. "Иначе получится, что объявили 10% сокращения по ОПЕК+, а рынок за 2 недели "съел" это все дело, и сейчас мы имеем отрицательные цены", - отметил Валерий Семикашев. прекратить ценовую войну и "сесть" в каждой стране или блоке и поговорить, кто может и на сколько сократить добычу. Это важно в ближайшие 3-4 месяца в пик падения спроса. В любом случае придется что-то останавливать, сказал эксперт.

Сокращать добычу некому

Трудность в том, что большая часть добычи нефти в мире не может остановиться по техническим условиям (например подводная добыча) а та, что может — это 15-20%.

"Поэтому предложение: давайте в России мы на 20% сократим добычу — не понятно, как это можно сделать технически. Я не думаю, что в России нефти под сокращение много, но у нас хранилищ больше, по сравнению с большинством стран, у нас запасы прочности чуть больше из-за того, чтобы была советская система", - сказал Валерий Семикашев.

Добавим, что если сокращать некому, не будет же это делать только Саудовская Аравия, где, условно говоря, нефть бьет фонтаном, то смотреть надо первый вариант действий: убей конкурента.

Читайте по теме: Явлинский предрек России прощание с трубой

Рустам Танкаев: "Соглашение ОПЕК+ слишком слабенькое"

Дмитрий Медведев увидел в падении нефтяных цен признаки сговора