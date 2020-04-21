Эксперты объяснили нефтяной обвал-2020

Майские фьючерсы на нефть WTI впервые в истории торговались по цене минус 40 долларов за баррель. Эксперты пытаются анализировать такое катастрофическое проседание стоимости контрактов.

Последние данные торгов показали стремительное падение на 300%. Как пояснил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, последний обвал цен может объясняться причинами эмоционального характера.

По его словам, цены на фьючерсы WTI с поставкой в июне-августе пока торгуются в коридоре 20-30 долларов, а в сентябре-декабре — 30-35 долларов. Соответственно, можно сделать вывод, что рынки ждут постепенного восстановления цен, но "на какое-то время и Brent, и Urals тоже опустятся ниже 10 долларов".

Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук считает, что резкое падение связано с тем, что страны-участницы сделки ОПЕК+ пока не сократили добычу. Поэтому техасская нефть основательно просела в цене, и виновата в этом Саудовская Аравия.

Напомним, 20 апреля цена на майские фьючерсы нефти марки WTI впервые в истории стала отрицательной. В настоящее время производители платят покупателям за то, чтобы они забирали нефть.

В телеграм-канале "Натанзон" объяснили, что происходит с нефть WTI. По словам сетевых экспертов, "есть такая вещь, как фьючерсный контракт. Это значит, что ты покупаешь его сейчас, а физически он исполняется потом. И большая часть этих контрактов никогда не исполняются. Вот почему:

По задумке, фьючерсные контракты должны размещать нефтяные компании (продавая свою будущую нефть), а покупать нефтепереработчики (чтоб уже сегодня знать, по чем они купят нефть через месяц или позже).

Фьючерсный контракт при этом работает как бы по системе неполной предоплаты. То есть, например, вы покупаете июньскую нефть по $20 уже сейчас. Но платите за нее сейчас $2. А остальные $18 в момент закрытия сделки (она называется "экспирация фьючерса").

И все бы работало отлично, если бы эти бумаги не облюбовали спекулянты. На деле, бОльшую часть фьючерсов на нефть выпускают спекулянты. И скупают спекулянты".

По сути, разговор не идет о реальной продаже определенного объема. Такая схема похожа на казино или на ипподром. Одни, не имея нефти, продают ее. Другие, хотя им нефть не нужна, покупают. В день экспирации фьючерса покупатель доплачивает за нефть и тут же продает ее по биржевому курсу уже реальному потребителю нефти (переработчику). И, соответственно, либо он в плюсе, либо в минусе, отмечают авторы канала.

"Но так происходит на спокойном рынке. Когда у тебя обвал и рухнувший спрос, а ты понимаешь, что экспирация произойдет вот-вот, что тебе делать? Ты просто инвестор, парень в костюме. Тебе нефть вообще не нужна нафиг. У тебя только один выход: начинать сгружать фьючерсы хоть куда. Пусть и платить за это — потому что ты вообще не понимаешь, что делать с сырой нефтью, которую ты обязан выкупить по фьючерсу", — подытоживает аналитики.

По этому же поводу в ТК "Повестка" задали вопрос, который в целом должен беспокоить больше всего: "А все помнят, что лучший способ поднять цены на нефть — война?"

Канал "Медиатехнолог" напомнил, что "сейчас биржевые игроки в панике: конец апреля вынуждает определиться, что же делать с майскими контрактами на нефть (а именно о ценах на них, на фьючерсы, мы и говорим) — либо подойдет срок, придется ее купить и нести издержки по хранению, либо лучше слить этот головняк, что они сейчас и пытаются сделать по отрицательной цене. Если же говорить о реальном секторе — то, возможно, стоит ожидать взлета стоимости фрахта танкеров (которые едва ли остались пустыми) и достаточно жестких мер от администрации американского президента".

Американский президент Дональд Трамп пытается вытянуть эту ситуацию и ввести меры по финансовому стимулированию нефтяников, если они прекратят добычу. В общем, эти шаги оправданы на фоне рисков того, что нефтехранилища по всему миру переполнены, а на на фоне перспектив продолжения карантина картина и вовсе выглядит уныло. Так что жесткий мораторий на добычу с перекрытием издержек нефтедобывающих компаний — наиболее опциональный прогноз.

Из позитивного — все это станет неплохим стимулом для выхода ряда стран из карантина, что сразу увеличит потребление углеводородов.

Осталось только понять, как быстро это произойдет. И какой ценой. И не станут ли реальностью указанные альтернативы…хотя последние пятнадцать лет убедительно доказывали, что война в районах нефтепромыслов — дело как минимум затяжное и устаревшее.