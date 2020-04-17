Краснодарский беспредел: дело об обмане дольщиков и страховой компании

Тема обманутых дольщиков Краснодарского края гремит не первый год, но находятся те, кто и не думает останавливаться только на обмане дольщиков. В Краснодарском крае застройщик провел мошенническую схему, используя махинации с фиктивными бумагами и подкуп госслужащих.

Весной 2016 года "Региональная страховая компания" и "Еврострой Инвест", в лице генерального директора Блинова Александра Николаевича, заключили договоры страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед дольщиками. Летом 2017 года "Региональная страховая компания" передала страховой портфель компании "ПРОМИНСТРАХ".

Знаменский Игорь Александрович, реальный собственник компании "Еврострой Инвест", оказался руководителем всего происходящего далее беспредела. У него не было в планах даже начинать строительство. На должность генерального директора был выбран совершенно случайный человек, Блинов Александр Николаевич. Вероятно, Блинов был серьезно болен и его привлекли к участию в мошенническом деянии с помощью обмана или иных манипуляций, угроз. Далее — классика, деньги с дольщиков собраны — можно подавать на банкротство.

22 апреля лейтенантом юстиции Демской в связи с банкротством "Еврострой Инвест", был проведен анализ действий застройщика, в ходе которого были выявлены незаконные попытки предпринять хищение денежных средств, поступивших в кассу должника, от участников строительства. Было возбуждено уголовное дело, однако, в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого Блинова А. Н., дело было прекращено.

Но на этом Знаменский не останавливается, в это время оформляет на себя необходимые бумаги, которые позволяют управлять компанией после смерти номинального директора. Договоры страхования не оплачиваются, продолжается фальсификация уже других бумаг.

Фиктивные ДДУ оформляются задним числом на знакомых Знаменского, которые, вероятно, сознательно участвовали в его схеме. Их фиктивность очевидна — эти договоры не оплачены и даже не подают на обязательную в этом случае государственную регистрацию в Росреестре.

После этого, Знаменский делает следующее: берет старые неоплаченные договоры страхования, копирует их и редактирует под ДДУ своих подельников. У Знаменского на руках было всё для того, чтобы провернуть мошенническую схему:

и ДДУ,

и договоры страхования,

и застройщик, который отказался от своих обязательств.

Однако все бумаги были фиктивными, а потому никакой юридической силы не несли.

К сожалению, в суде этот вопрос не проконтролировали. Суд должным образом не уведомил "ПРОМИНСТРАХ" о предстоящем заседании, а процесс шел с грубейшими нарушениями. В конце заседания выносится абсурдное решение — взыскать со страховой компании 300% от суммы ДДУ. При этом, исполнительный лист выдается моментально, даже по делам, которые еще не успели вступить в силу.

По такому сценарию, прошло несколько судебных заседаний в Первомайском и Советском районных судах Краснодара, в каждом из которых представителем истца являлся Знаменский Игорь Александрович.

На местном уровне у Знаменского и его подельников было все "схвачено". Судьи, полиция, приставы, налоговая — никто не обращал внимание на творящийся беспредел, а кто-то даже поддерживал его.

История аналогичная скандалу в 2019 году, когда крупные мировые автоконцерны заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края "под прикрытием" исков о защите прав потребителей.

В обоих случаях дело происходит в Краснодаре, а одними из фигурантов дела являются судьи Первомайского и Советского районов.

В итоге, получается, что страховщики расходуют все свои резервы на исполнение незаконных решений суда, вместо настоящих обманутых дольщиков деньги идут в руки мошенников. Стоит ли удивляться, что проблемы настоящих обманутых дольщиков в Краснодаре решаются крайне медленно? Страховая компания последовала примеру крупнейших мировых автоконцернов и обратилась за защитой к генеральному прокурору РФ Краснову И. В. Была написана жалоба с просьбой прекратить произвол.