Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Петр Дерябин

Краснодарский беспредел: дело об обмане дольщиков и страховой компании

Экономика

Тема обманутых дольщиков Краснодарского края гремит не первый год, но находятся те, кто и не думает останавливаться только на обмане дольщиков. В Краснодарском крае застройщик провел мошенническую схему, используя махинации с фиктивными бумагами и подкуп госслужащих.

Весной 2016 года "Региональная страховая компания" и "Еврострой Инвест", в лице генерального директора Блинова Александра Николаевича, заключили договоры страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед дольщиками. Летом 2017 года "Региональная страховая компания" передала страховой портфель компании "ПРОМИНСТРАХ".

Знаменский Игорь Александрович, реальный собственник компании "Еврострой Инвест", оказался руководителем всего происходящего далее беспредела. У него не было в планах даже начинать строительство. На должность генерального директора был выбран совершенно случайный человек, Блинов Александр Николаевич. Вероятно, Блинов был серьезно болен и его привлекли к участию в мошенническом деянии с помощью обмана или иных манипуляций, угроз. Далее — классика, деньги с дольщиков собраны — можно подавать на банкротство.

22 апреля лейтенантом юстиции Демской в связи с банкротством "Еврострой Инвест", был проведен анализ действий застройщика, в ходе которого были выявлены незаконные попытки предпринять хищение денежных средств, поступивших в кассу должника, от участников строительства. Было возбуждено уголовное дело, однако, в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого Блинова А. Н., дело было прекращено.

Но на этом Знаменский не останавливается, в это время оформляет на себя необходимые бумаги, которые позволяют управлять компанией после смерти номинального директора. Договоры страхования не оплачиваются, продолжается фальсификация уже других бумаг.

Фиктивные ДДУ оформляются задним числом на знакомых Знаменского, которые, вероятно, сознательно участвовали в его схеме. Их фиктивность очевидна — эти договоры не оплачены и даже не подают на обязательную в этом случае государственную регистрацию в Росреестре.

После этого, Знаменский делает следующее: берет старые неоплаченные договоры страхования, копирует их и редактирует под ДДУ своих подельников. У Знаменского на руках было всё для того, чтобы провернуть мошенническую схему:

  • и ДДУ,
  • и договоры страхования,
  • и застройщик, который отказался от своих обязательств.

Однако все бумаги были фиктивными, а потому никакой юридической силы не несли.

К сожалению, в суде этот вопрос не проконтролировали. Суд должным образом не уведомил "ПРОМИНСТРАХ" о предстоящем заседании, а процесс шел с грубейшими нарушениями. В конце заседания выносится абсурдное решение — взыскать со страховой компании 300% от суммы ДДУ. При этом, исполнительный лист выдается моментально, даже по делам, которые еще не успели вступить в силу.

По такому сценарию, прошло несколько судебных заседаний в Первомайском и Советском районных судах Краснодара, в каждом из которых представителем истца являлся Знаменский Игорь Александрович.

На местном уровне у Знаменского и его подельников было все "схвачено". Судьи, полиция, приставы, налоговая — никто не обращал внимание на творящийся беспредел, а кто-то даже поддерживал его.

История аналогичная скандалу в 2019 году, когда крупные мировые автоконцерны заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края "под прикрытием" исков о защите прав потребителей.

В обоих случаях дело происходит в Краснодаре, а одними из фигурантов дела являются судьи Первомайского и Советского районов.

В итоге, получается, что страховщики расходуют все свои резервы на исполнение незаконных решений суда, вместо настоящих обманутых дольщиков деньги идут в руки мошенников. Стоит ли удивляться, что проблемы настоящих обманутых дольщиков в Краснодаре решаются крайне медленно? Страховая компания последовала примеру крупнейших мировых автоконцернов и обратилась за защитой к генеральному прокурору РФ Краснову И. В. Была написана жалоба с просьбой прекратить произвол.

Темы суды краснодар страховая компания обманутые дольщики мошеннические схемы
Новости Все >
В Сбербанке объяснили, почему к карточкам привязали чужие номера
Польховский объяснил, почему выбрал в сборную Кабукова и Королькевича
Как не принести коронавирус с улицы домой, рассказала врач
В Приморье закрыли шесть залов с игровыми автоматами
В Англии от коронавируса умер чемпион мира 1966 года
Историк: Вторая мировая война – это не прерогатива западных союзников
Над Ярославлем пролетел вертолет с надписью "Изыди, вирус окаянный!"
Историк рассказал, когда в России отметят День Победы
Певица Алена Свиридова призналась, что ушла к любовнику
СК завершил следствие по делу чиновника администрации Санкт-Петербурга
Последние материалы
В Сбербанке объяснили, почему к карточкам привязали чужие номера
Польховский объяснил, почему выбрал в сборную Кабукова и Королькевича
Краснодарский беспредел: дело об обмане дольщиков и страховой компании
Как не принести коронавирус с улицы домой, рассказала врач
В Приморье закрыли шесть залов с игровыми автоматами
В Англии от коронавируса умер чемпион мира 1966 года
Историк: Вторая мировая война – это не прерогатива западных союзников
Над Ярославлем пролетел вертолет с надписью "Изыди, вирус окаянный!"
Историк рассказал, когда в России отметят День Победы
Певица Алена Свиридова призналась, что ушла к любовнику
Популярное
Новости медицины
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"

Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.

Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Нашлась пропажа: Заворотнюк лично появилась в "Инстаграм"
Российский шоу-бизнес
Нашлась пропажа: Заворотнюк лично появилась в "Инстаграм"
Здоровье
Телеведущая Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе
Бывший СССР
Стоит ли верить гневу Нурсултана?
Василий Амирджанов Власти вынудили москвичей нарушить санитарные правила Василий Амирджанов Конрад Ренкас Смоленская катастрофа - 10 лет антироссийской истерии в Польше Конрад Ренкас Игорь Буккер Почему долговременный стресс вреден для матери и ребенка Игорь Буккер
Комментарии
Задержаны начальник полиции и начальник ГИБДД города Георгиевска
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
ФАС проверит рост цен на чеснок, лимоны и имбирь
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
В Госдуме объяснили отсутствие депутатов на заседании
Сбербанк отменил комиссию за переводы из других банков
Увеличилось количество краж еды и ограблений магазинов
Когда наступит климакс? Определи сама
В Москве за сутки коронавирус подхватили почти две тысячи человек
Жириновский о будущем: "Ни один режим не рухнет, не ждите"
Станет ли мир другим после пандемии
Жириновский о будущем: "Ни один режим не рухнет, не ждите"
Уткин сравнил Путина с "хромой уткой"
Пальцевый массаж от простатита не избавит
Пальцевый массаж от простатита не избавит
Уткин сравнил Путина с "хромой уткой"
Власти вынудили москвичей нарушить санитарные правила
Телеведущая Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ