Игра не закончена: саудиты делают новый ход

Похоже, Саудовская Аравия не оставляет попыток захватить значительную часть европейского и азиатского рынков. По крайней мере, такое складывается впечатление. И, соответственно, под ударом оказываются российские компании — вроде бы.

Новая предложение

Суть новой инициативы саудитов заключается в том, что они предлагают отсрочку по платежам покупателям из Европы и Азии сроком на 90 дней. Теоретически это означает, что российские компании также должны будут предложить покупателям такие условия. Либо же продавать нефть значительно дешевле, нежели сейчас. Хотя и сейчас цена низкая.

Стоимость барреля нефти Brent колеблется в районе 28 долларов и даже ниже. Российская Urals продается на несколько долларов дешевле. Причем на разных рынках цена разная. В Европе, например, порядка 16 долларов за баррель в последние дни.

Ранее компания Saudi Aramco опубликовала цены, по которым предлагает нефть покупателям из Европы, Азии и США. Европейские цены остались прежними. Американские выросли на 2,5-4 доллара. А вот для Азии цены упали — на 2,95-5,5 долларов за баррель. Произошло это уже после заключения соглашения ОПЕК+.

Но не все так однозначно

Но касательно нынешнего предложения об отсрочке платежей есть нюансы. По данным агентства Reuters, предложение было сделано четырем европейским и азиатским нефтеперерабатывающим заводам.

Однако, по словам источников на НПЗ, общие затраты в результате будут выше из-за более дорогих условий финансирования. В результате по меньшей мере три НПЗ отвергли эти условия, сообщили источники.

Так что с рассуждениями на тему "саудиты пытаются вытеснить Россию с рынка" стоит быть аккуратнее. То есть, конечно, может и пытаются. Только и упрощать не стоит.

А в России министр энергетики Александр Новак продолжает рассуждать о том, какую пользу принесла сделка ОПЕК+. На совещании президента и правительства он заявил, что соглашение очень полезно.

"Текущие параметры договоренности в полной мере отвечают интересам России с точки зрения эффекта для российской экономики и бюджета", — сообщил Александр Новак.

На что президент заметил, что выполнять эти договоренности должны все участники соглашения.