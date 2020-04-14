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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Антон Куликов

Мир никогда не будет прежним: либералы предложили раздать народу деньги

Экономика

Эксперты фонда "Либеральная миссия" считают, что меры поддержки экономики, предлагаемые российским правительством, в нынешних условиях абсолютно недостаточны. "Видные российские экономисты", как они сами себя называют, призвали власти "не готовиться к прошедшей войне".

Сценарии "видных экономистов"

Накануне на сайте фонда был представлен доклад "Коронакризис-2020: Что будет и что делать? Сценарии развития кризиса и необходимые меры экономической политики". Среди его авторов Сергей Гуриев, Владислав Иноземцев, Владимир Гимпельсон, Константин Сонин, Олег Вьюгин и другие. Большинство трудятся в Высшей школе экономики, но все эксперты в той или иной степени критикуют экономическую политику российских властей. Да и не только экономическую.

И в общем, можно было полагать, что уже заявленные меры по поддержке экономики в условиях кризиса будут объявлены недостаточными. Но критиков и без этого хватает — отличие представленного доклада в том, что в нем есть рекомендации, что стоит еще сделать.

  • В частности, все "видные российские экономисты" согласны с тем, что поддержку предприятий малого и среднего бизнеса нужно увеличить.

Разногласия есть относительно уровня этой поддержки. Минимум — до объема 4% ВВП (около 4,5 трлн руб). Максимум — до 10%, что "характерно для развитых и некоторых развивающихся стран". На данный момент антикризисные меры предлагаются в размере 2,5% ВВП.

  • Также в "Либеральной миссии" полагают, что необходимо использовать эмиссионный механизм.

Ну то есть влить в экономику денег. Банк России должен взять на себя выкуп обязательств правительства. Придется таким образом увеличить внутренний долг, но сейчас при помощи только средств Фонда национального благосостояния с кризисом справиться невозможно. А потому придется идти на крамолу… Всплеска инфляции экономисты не опасаются из-за "шокового сжатия спроса".

  • Эксперты фонда также считают, что бюджет должен взять на себя обязательства малых и средних предприятий по обязательным платежам.

Предлагаемую сейчас отсрочку на полгода они считают недостаточной, ибо платить все равно придется. Что для многих предприятий может оказаться непосильной ношей. Но поддерживать предлагается только те предприятия, что сохранят рабочие места и возобновят деятельность по окончании нынешних ограничительных мер.

Дать денег всем. Ну или почти всем

Любопытна инициатива экспертов "Либеральной миссии" относительно поддержки населения. Как можно понять, единодушия на этот счет нет даже между самими экономистами. Так что едва ли можно рассчитывать, что эти инициативы власть воспримет как руководство к действию.

Итак, среди мер поддержки:

  • либо доплаты пенсионерам и субсидии всем семьям на оплату ЖКХ (нечто подобное ранее предлагал Михаил Касьянов);
  • либо "ковровые" не заявительные выплаты по модели временного "безусловного дохода".

То есть по примеру того, как это делается в США, где правительство решило выплатить согражданам определенные суммы в качестве помощи. В российском случае выплаты могут быть ограничены теми, кто не получает заработную плату из бюджета и чей доход не превышал в прошлом году 1-1,5 миллиона рублей.

Таким образом, полагают эксперты "Либеральной миссии", "лучше раздать деньги даже тем, кто мог бы без них обойтись, чем столкнуться с (как минимум) двукратным ростом реально не имеющих работы, да еще в ситуации, когда обычные механизмы "смягчения" проблемы (разного рода неформальные приработки) также блокированы".

Ну а кроме того, это способ поддержать платежеспособность населения к моменту выходу из самоизоляции. Это может стать одним из мощных стимулов для "отскока" экономики.

Это тот случай, когда спорить особо нет желания. Проблема только одна — где взять на подобную поддержку денег. Как признают в самой "Либеральной миссии", вопрос об этом "остается предметом дискуссии". Проще говоря, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А впрочем, не то чтобы совсем забыли, ведь единодушия по этим инициативам нет.

Темы либералы коронавирус сергей гуриев владислав иноземцев экономический кризис
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