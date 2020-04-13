Почему "сделку века" по нефти называют провалом России

Соглашение по сокращению добычи нефти ОПЕК+ можно назвать поражением России, считают некоторые аналитики. Ведь снижать добычу нефти придется сильнее, чем той же Саудовской Аравии. А американцы вообще не брали на себя письменных обязательств.

Почему сделка — неудача России?

Напомним, по условиям соглашения Россия и Саудовская Аравия должны сократить добычу нефти в мае-июне на 2,5 миллиона баррелей в сутки каждая от уровня 11 миллионов баррелей в сутки.

Американское агентство Bloomberg в связи с этим напоминает, что нынешние обязательства России — это примерно в четыре раза больше, чем в начале марта этого года, когда развалилась предыдущая сделка ОПЕК+.

"И больше, чем сокращение, на которое придется пойти Саудовской Аравии, если отсчитывать от мартовского уровня", — говорится в сообщении агентства. Видимо, чтобы еще более подчеркнуть глубину российского провала.

Источники агентства в Кремле называют соглашение "болезненной неудачей", хотя одновременно говорят об облегчении для Москвы. Меры вынужденные и Москва вынуждена была на них пойти из-за разразившегося в результате эпидемии коронавируса экономического кризиса. Как будто это касается только России…

"Брестский мир" и "авантюра"

Экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев тоже недоволен. Ссылаясь на оценки неких экспертов, он отмечает, что "доходы России от экспорта нефти сократятся в итоге вдвое, поскольку сокращать придется в основном экспорт".

"Такова цена аферы с разрывом Россией прошлого соглашения ОПЕК+. Ей пришлось еще и извиняться перед союзниками, которых Россия три года обманывала, не сокращая добычу, а наоборот увеличивая ее под заявления о солидарности. Теперь контроль будет жестким, а за нарушения соглашения последуют суровые санкции. А расплачиваться за авантюру придется всем россиянам", — прогнозирует господин Нечаев.

Совладелец компании "Лукойл" Леонид Федун в интервью РБК сравнил нынешнее соглашение с Брестским миром 1918 года — унизительным и тяжелым, но необходимым. Но он куда оптимистичнее — по мнению Федуна, сделка обеспечит уровень цен на российскую нефть в 30-40 долларов (а не 15-20, если бы ее не было).

В Кремле же считают, что новое соглашение помогло избежать хаоса.

"Мы считаем, что эта сделка помогла избежать скатывания к состоянию хаоса и сейчас помогает поддерживать более-менее стабильную ценовую динамику", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Заметим, что можно спорить о том, кто какие цели преследовал в начале марта. Но даже если бы в то время и было заключено соглашение, оно не избавило бы от необходимости договариваться о новом сокращении.

"Трагедии не произошло"

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль считает, что говорить о провале причин нет.

"Плохо, конечно, что мы в марте не поддержали предложение саудитов. Но и тогда трагедии не произошло. Тем более, что мы переживали и куда более худшие времена. Я еще помню те времена, когда бочка стоила меньше 10 долларов, и мы не пропали, не умерли, никакого коллапса не произошло. Поэтому для нас цифра, которая была в последнее время ниже 20 долларов — не смертельная. Хотя, конечно, такая цена не могла не повлиять на ситуацию", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Конечно, проблема существует, потому что на 20% сократить объем добычи — это достаточно сложно. Но сложно в каком плане? Это требует достаточно больших дополнительных затрат. И это повлияет на финансовые показатели всех компаний", — отметил эксперт.

По мнению Геннадия Шмаля, поддержка государства потребуется для предприятий малого бизнеса.