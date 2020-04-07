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Автор Петр Дерябин

Артём Хачатрян: Синергия государства и МСП — это необходимость в изоляционный период

Экономика

Синергия усилий государства и МСП в условиях распространения коронавирусной инфекции должна быть особенно эффективной. Именно малое и среднее предпринимательство в настоящее время находится в наиболее уязвимом положении. И потому этому сегменту российского делового сообщества необходимо наиболее серьёзное внимание. Такое мнение высказал генеральный директор ООО "Ригастроймонтаж" Артём Хачатрян.

По мнению эксперта, ситуация с карантином и вынужденным ограничением деловой деятельности высветила не только и не столько сложности российской экономики, но и продемонстрировала то, что во всём мире именно малое и среднее предпринимательство в подобных ситуациях находится в наиболее уязвимом положении.

"Данный кризис и, можно сказать, почти "глобальная" изоляция бизнеса (а также сопутствующие этому явлению убытки и издержки) — это показатель того, что в мире есть необходимость в выработке новых подходов для подобных вызовов. Ещё вчера никто не мог представить, что перед человечеством может возникнуть подобная проблема. И в этом смысле проблемы России типичны для всего глобального мира", — подчернул Хачатрян.

Вдобавок, по его мнению, существующие проблемы стали подтверждением того, что процессы цифровизации весьма актуальны для российского общества, но они недостаточно раскрыты, притом, в первую очередь, для малого и среднего бизнеса. Именно цифровизация процессов оказания услуг и производства товаров в существенной степени могла бы нивелировать издержки, с которыми в настоящее время сталкивается малое и среднее предпринимательство.

"Хотя в нашей стране полным ходом развиваются процессы по цифровизации разных сфер деятельности общества (госуправление, коммуникации и многое другое), тем не менее, малому и среднему бизнесу в этом направлении нужна особая поддержка. Более того, для этого сегмента делового сообщества должна существовать целая система поддержки на случай нынешней или схожих ситуаций", — полагает гендиректор.

Но по настоящему комплексным решением текущей проблемы будет создание федеральной программы по оказанию поддержки малому и среднему предпринимательству в подобных ситуациях. Это не должен быть раздел, посвящённый отдельным мерам поддержки российских предпринимателей малого и среднего уровня, а именно конкретный план действий, нацеленный на то, чтобы МСП в условиях карантина мог не терять своих оборотов, не подводить ситуацию под сокращения и прочие неблагоприятные последствия. Этот план должен защищать интересы как собственников, так и работников предприятий.

"Мне представляется, что сейчас федеральное правительство в партнёрстве с региональными администрациями должно разработать план действий по оказанию мер поддержки МСП в условиях карантина. Важно, чтобы предприниматели могли продолжать функционировать и не терять свои обороты, не доводить ситуацию до сокращений сотрудников и, в конечном итоге, до закрытия предприятий. При этом важно, чтобы разработанный комплексный план всегда мог быть использован в схожих ситуациях. Баланс интересов МСП и общества всегда можно и должно найти", — заключил Артём Хачатрян.

Темы карантин коронавирус цифровизация артём хачатрян поддержка бизнеса
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