Пандемия закончится катастрофой, но не смертельной

Профессор Высшей школы экономики, президент инвестиционной группы Евгений Коган о том, что не нужно смертельно бояться пандемии коронавируса, хотя многих она, если и не загонит в гроб, то разорит окончательно.

Как выжить в эпоху постпандемии коронавируса

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Эксперт: экономическая жизнь после пандемии

— С вашей точки зрения, Евгений Борисович, ждет ли нас катастрофа в экономике?

— Будет ужас, но не ужас-ужас-ужас. Мы уже тридцать раз проходили и сейчас еще раз пройдем. Я не вирусолог, но по моим оценкам, вирус закончится в мае-июне. Сервис надо оказывать:

пальто шить,

обувь чинить,

доставки делать,

компьютеры чинить.

Поэтому, как уволили людей, так и будут набирать. Денег станет меньше и многие заказы будут отменены. Многие логистические цепочки будут разорваны, потому что люди откажутся от своего заказа и тому подобное. Не верю, что у американцев безработица станет 20-30%. Этого не будет, а если и будет, то один месяц. Америка — очень динамичная страна. Все очень быстро изменится.

Статистика говорит то, что от нее требуют

Наши статистики не врут. Они, видимо, все учились в Хогвартсе (не помню, как там назывались эти школы), но они явно освоили это искусство. По большому счету, они правильно делают. Они используют разные методики: сегодня одна, завтра другая. В нашей стране огромная роль и доля госсектора. Госсектор никуда не денется.

Думаете, будут увольнять людей? Сомневаюсь. Бюджет будет секвестрироваться? Возможно, но не факт.

Соответственно, госсектор вряд ли будет устраивать какие-то масштабные увольнения. Значит, переведут всех на неполную неделю. У нас же умеют безработицу уменьшать за счет неполной недели, частичной оплаты и прочее.

Статистика покажет неплохие данные, а потом спросят: "Вы хотите как в Америке или как в Италии?" И мы ответим: "Нет, нет, только не это!"

— Резервы, о которых упомянул Силуанов, хватит лет на шесть, чтобы социальные обязательства выполнять при столь низкой цене на нефть?

— Не хотелось бы уподобляться диванным аналитикам, которые начали крошить министра финансов в пух и прах. Зачем? Министр финансов исходит из определенных моделей.

Имеются определенные потребности, есть определенные задачи бюджета. Он трижды прав. Действительно, эти резервы огромны. Россия подготовилась, так уж получилось, мы не знали, но так случилось, Россия очень сильно подготовилась к этому кризису. Но на сколько лет хватит?

С одной стороны, если ситуация будет стандартная, наверное, на столько лет, на сколько говорит министр финансов, хватит. В данном случае я доверяю профессионализму Силуанова. Он не врет. И я бы предостерег тех, кто говорит: обманывают, замалчивают. Он профессиональный человек и говорит, исходя из потребностей этого бюджета, из того что у нас посчитано. Не надо искать подвоха.

Цена на нефть или цена на благосостояние

Проблема в другом. Давайте заглянем вперед. Мы знаем огромное количество корпораций, которые прибегут к нашему бюджету с ладошкой и попросят: "Ребятки, спасайте!"

Никто сегодня не может оценить размер вот этого "спасайте". Никто не может оценить сегодня размер щедрости бюджета. Вот тогда встанет вопрос. Действительно ли хватит резервов?

Как будем отыгрывать? Либо напечатаем денег и будем отыгрывать курсом рубля, либо будем продавать что-то из резервов? Не знаю. Мы сейчас находимся в ситуации некой неопределенности. Вы знаете, сколько и как попросят наши какие-то корпорации для спасения? Или банки для декапитализации? Мы этого не знаем, поэтому сегодня мы можем только догадываться. Но я думаю, что, тем не менее, резервы у нас пока огромные.

Если вы обратите внимание, нефть у нас уже почти $23 за баррель, я имею в виду Brent. Urals торгуется значительно ниже, потому что идут очень большие скидки. Тем не менее, наш рубль сейчас не 85, не 90, не 100, как нам обещали "горячие головы", а 78,2 в моменте.

— Около 80 рублей за доллар — это много, как вы считаете?

— Вопрос творческий, что значит много или мало. У России плавающий курс рубля, и это определенным образом Россию спасает, потому что она через плавающий курс рубля, понижает благосостояние населения, и ухудшает позиции тех, кто занимается выездным туризмом.

— Дешевый рубль для населения плохо?

— В принципе, да. Но есть нюанс. Такого бешеного скачка инфляции, как у нас был в 2008 или в 1998-м году не будет, потому что рубль упал на 25%. Сильно упала покупательная способность населения. Исходя из этого, люди не ринутся скупать автомобили. Будут экономить. Поэтому вырастет инфляция, но будет расти довольно недолго и несильно.

— Платежеспособность населения снизится? Допустим, у меня в банке кредит, смогу ли я не платить по кредиту?

— Вот это большая проблема. Вам надо будет прийти в банк и доказывать, что у вас форс-мажор. Здесь вопрос не ко мне, не к экономисту, а — к юристам. Можно оценить эту ситуацию как форс-мажор или нельзя? Если бы наше государство сказало, что это форс-мажор, но мы докапитализируем банки на размер этих неплатежей, мы даем им возможности тоже не считать резервы, исходя из новых реалий, то все нормально. Чего я опасаюсь?

Центробанк, кстати говоря, уже ввел некоторые послабления банкам. Но тут нужна еще массированная накачка банков беспроцентные кредиты на какой-то достаточно приличный срок, для того чтобы можно было спокойно реструктурировать долги вот таким, как вы, в частности. Будет это или нет, вопрос не ко мне.

Беседовала Любовь Степушова