Сбербанк добрался до должников в Лондоне

Банкротство Юрия Бякова, бенефициара группы компаний "Астерос" (не существует с 2018 года), инициировано в Великобритании. Группа имеет долги перед кредиторами, их сумма превышает 11 миллиардов рублей, в т. ч. ПАО Сбербанк группа должна 3,5 миллиарда.

В 1998 году Юрием Бяковым и его коллегами была создана компания Banking Automation Center. Организация занималась поставкой комплексных решений в области офисной автоматизации. В 2004 году Бяков выкупил у партнеров акции и стал крупнейшим совладельцем компании. В 2008 году организация была переименована, так появилась компания "Астерос" — "Автоматизированные системы и технологии России".

Бяков на этом фоне даже победил в конкурсе "Предприниматель года-2008" в номинации "Инфраструктура и технологии". Дважды был "Лучшим управляющим российских ИТ-компаний" — по версии журнала "ИТ-бизнес".

Основная компания группы инициировала собственное банкротство в 2018 году. Считается, что главная причина — срыв контрактов перед чемпионатом мира по футболу.

Однако Сбербанк, оставшись без одолженных денег, установил, что с 2016 г. Бяков фактически проживает за пределами страны, а в 2017–2018 годах большие суммы денег были выведены из бизнеса за границу. Эти обстоятельства стали основанием для инициирования банкротства Бякова в Великобритании, где находится часть активов.

В прошлом году Высоким судом Лондона Бяков был признан банкротом, также назначен государственный управляющий его имуществом. По инициативе ПАО Сбербанк были консолидированы крупнейшие кредиторы господина Бякова:

МТС-Банк;

Банк Дом.РФ;

АКБ "Пересвет (ПАО)".

26 февраля этого года на собрании кредиторов, которое состоялось в Лондоне, было принято решение о назначении коммерческих управляющих в деле о банкротстве — Майкл Лидс и Ник Вуд из Grant ThorntonUK LLP.

По мнению кредитора, эти действия позволят в короткие сроки выявить имущество должника и предпринять меры по обращению взыскания с целью удовлетворения требований кредиторов.

Как отмечает ПАО Сбербанк, должники банка не должны чувствовать себя безнаказанными нигде — ни в России, ни за ее пределами.