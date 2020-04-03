Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Усам Оздемиров

Бизнес поставили на паузу

Экономика

В связи с нерабочей неделей с 30 марта по 5 апреля бизнес был вынужден встать на паузу. Поможет ли карантин снизить темпы распространения инфекции коронавируса? Хочется надеяться. Но определённо, он нанёс существенный урон бизнесу, которому пришлось оплачивать все возникшие издержки. Ведь доходов нет, а расходы на арендные платежи, зарплату, кредиты, НДС и другие налоги никто не отменял. Предприниматели, экономисты и даже отдельные члены правительства остро поднимают вопрос о том, что надо срочно принимать новые, более решительные меры для поддержки пострадавших отраслей экономики и в первую очередь малого и среднего бизнеса.

Криком души было выступление бизнес-леди Анастасии Татуловой, основательницы сети кафе "АндерСон" на недавней встрече президента Владимира Путина с предпринимателями.

Говоря о бедственном положении в своей компании и у коллег, о долгожданных изменениях в налогообложении она в сердцах воскликнула: "Это надо сделать срочно, потому что мы находимся в ситуации, когда мы принимаем решение: нам сейчас банкротиться или дальше побарахтаться?".

Конечно, любой предприниматель, создавая бизнес и вкладываясь в него, втягивается в дело с непредсказуемыми последствиями: само название это предполагает.

Вступая в заочную дискуссию с бизнесвумен, эксперт по маркетингу и развитию бизнеса Александр Левитас отмечает: "Как коронавирус убивает главным образом тех, чей организм слаб и нездоров — так и кризис на рынке опасен в первую очередь для тех компаний, которые неустойчивее карточного домика. Рассчитывать лучше в первую очередь на себя. А если случится помощь от государства, пусть это станет приятным сюрпризом".

Можно было бы полностью подписаться под словами эксперта, если бы не экстраодинарность ситуации: ведь ещё недавно никто ни в верхах, ни в бизнес-кругах и предположить не мог развитие инфекции до масштабов пандемии. Её губительные последствия можно и нужно приравнивать к форс-мажорным обстоятельствам.

Аренда и заработная плата — головная боль бизнесменов 

Что думают по этому поводу другие игроки рынка, занятые в бесчисленных кафе, магазинах, фитнес-студиях, кинотеатрах, частных школах, детсадах и т. д.? Ведь по некоторым оценкам, число таковых достигает шести миллионов и там занято до 22 миллионов человек. В дни карантина их потери в выручке могут достигать до 90 %. Часть компаний старается перестроить свой бизнес, переходя на удалёнку, сокращая объёмы производства или отправляя сотрудников в принудительные отпуска. Но не всем такое подойдёт и не всех спасёт.

Директор и основатель сети частных детских садов "Филиппок" сообщила о колоссальных убытках, которые они терпят — дистанционное обслуживание им не подходит уже по роду деятелеьнсти. Вместе с коллегами она обратилась за помощью к губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Сооснователь ресторанного холдинга "Тигрус" Хенрик Винтер также считает, что без вмешательства госсударства — никак.

"От правительства необходим указ о том, что все рестораны могут быть закрыты, чтобы сэкономить на арендных платежах в связи с кризисом, — считает он. — Только с таким постановлением на руках можно убедить арендодателя не отбирать помещение при отсутствии платежей".

Аренда и заработная плата сотрудникам — вот что причиняет наибольшую головную боль бизнесу в условиях кризиса. Та же Анастасия Татулова представила власти целый список мер помощи малому бинесу:

  • денежные гранты для оплаты аренды,
  • возможность для арендодателей-собственников помещений не платить кадастровый налог и налог на землю,
  • субсидии сокращенным сотрудникам,
  • снижение ставки НДС и т. д.

По мнению Дмитрия Сободарева, сооснователя сети батутных центров "Невесомость", пока власти не ввели чрезвычайные меры и не предписали всем уйти на карантин, им нечего предоставить торговому центру в качестве обоснования просьбы об арендных каникулах.

В этом же русле рассуждает президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова: "Основанием для приостановки начисления арендной платы будет лишь однозначное решение властей о том, что прекращение деятельности кинотеатров является форс-мажорным обстоятельством".

От карантина к моменту истины

Перечень уже принятых правительством мер поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, может составить несколько страниц. Вот лишь некоторые из них:

  • налоговые каникулы туроператорам и авиакомпаниям,
  • программы льготного кредитования и реструктуризации по уже выданным кредитам,
  • беспроцентные займы на выплату заработной платы сотрудникам,
  • мораторий на налоговые проверки, начисление штрафов и процедуры банкроства,
  • снижение в два раза размера страховых взносов на фонд оплаты труда,
  • отсрочка платежей при аренде государственного имущества и т. д.

Только в предпринимательских кругах называют всё это "крохами", поскольку рассчитывали на более масштабные меры поддержки. Ведь бизнес будет вынужден выживать в условиях пандемии и карантинных ограничений ещё не один месяц, и восстановительный период также не обещает быть лёгким и безболезненным.

Недавно стало известно о письме известных российских экономистов, среди которых Константин Сонин и Сергей Гуриев, руководству страны. По их мнению, меры правительства для поддержки экономики и бизнеса в условиях распространения коронавируса недостаточны и необходим жесткий карантин и активные антикризисные меры.

"Если карантин будет введён решительно и эффективно, а граждане защищены от экономических последствий карантина масштабными мерами поддержки, кризис 2020 года будет краткосрочным, а восстановление — быстрым", — считают они.

Как бы странным это ни показалось, с экономистами по сути солидарно и Министерство промышленности и торговли. Глава Минпромторга Денис Мантуров обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о мерах поддержки участников потребительского рынка. Он предостерегает, что всероссийский недельный карантин и последующий спад потребления, который продлится не менее полугода, могут привести к финансовому краху предприятий торговли и общепита, а вместе с ними и владельцев ТЦ. В письме предлагается на кризисный период до конца сентября отменить:

  • начисление НДС, налога на прибыль и других налогов,
  • дать право работодателям отпускать персонал в вынужденный отпуск с выплатами специальных пособий со стороны органов соцзащиты,
  • обеспечить льготное рефинансирование и реструктуризацию кредитов в указанных отраслях,
  • установить "арендную амнистию" и ввести запрет на рассторжение договоров аренды, кроме как по соглашению сторон,
  • предоставить арендодателям на весь этот срок каникулы по обслуживанию кредитных обязательств,
  • объявить мораторий на введение мер дополнительного регулирования и т. д.

Как объявил недавно премьер Михаил Мишустин, "в целом все вопросы поддержки малого и среднего бизнеса мы решаем ежедневно в штабном режиме".

В ходе оперативного совещения с вице-премьерами было заявлено, что будет также оказана помощь организациям, которые работают в сфере культуры, досуга, физкультуры и спорта, общественного питания, дополнительного образования и бытовых услуг.

Возможно, та встряска, которую причинил коронавирус и бизнес-кругам и госструктурам, даст не только сверхнагрузки на сегодня, но и выработку разумных решений на будущее. Ситуация с пандемией и с экономикой меняется каждый день, но возникает момент истины, благодаря которому может сложиться оптимальная система взаимоотношений бизнеса и государства.

P.S.: Президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней с сохранением заработных плат до конца апреля. А значит, проблемы бизнеса, о которых говорилось в статье, только усугубятся.

Темы бизнес карантин пандемия коронавирус
Новости Все >
Головин на время карантина вернулся из Монако в Россию
Космический корабль Илона Маска взорвался во время испытаний
Полторы сотни россиян эвакуированы из Великобритании
Бастрыкин поручил проверить факты спекуляций медицинскими масками
Правила поведения при ЧС утвердили в России
Олимпийский призёр задержан за нарушение карантина
В Минобороны рассказали о самом “заслуженном” корабле российского флота
Мишустин не исключил развития событий по "сложному сценарию"
Глава ЦБ допустила очередное снижение ставки в 2020 году
В марте расходы на рекламу путешествий упали на 90%
Последние материалы
Мишустин не исключил развития событий по "сложному сценарию"
Глава ЦБ допустила очередное снижение ставки в 2020 году
Затулин объяснил браваду Лукашенко в отношении коронавируса
В марте расходы на рекламу путешествий упали на 90%
Дизайнер Серджио Росси скончался от COVID-19
Бизнес поставили на паузу
В Ханты-Мансийском автономном округе пресекли теракт
Пять клубов РПЛ выступили за досрочное завершение сезона
Переноса выплат по кредитам из-за самоизоляции не будет
Эксперт: с коронарными вирусами человечество живет сотни тысяч лет
Популярное
Природа
Бактерия Синтия съедает не нефть, а живые организмы

Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.

Бактерия Синтия съедает не нефть, а живые организмы
Крик души врача: "Народ, включите голову!"
Общество
Крик души врача: "Народ, включите голову!"
Методы диагностики
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Россия
Синоптик рассказал, когда в борьбу с COVID-2019 вступит погода
Игорь Буккер Коронавирус не убивает - помогает следить Игорь Буккер Любовь Степушова Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы? Любовь Степушова Василий Амирджанов День дурака 2020: медийный креатив в условиях пандемии Василий Амирджанов
Комментарии
"Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу
Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы?
Самоизоляция: только не для российской "элиты"?
Батурина вернула себе звание богатейшей россиянки
Глава ЦБ допустила очередное снижение ставки в 2020 году
Из-за карантина по случаю пандемии Британия утонула в мусоре
Из-за карантина по случаю пандемии Британия утонула в мусоре
Теперь всё и везде связано с коронавирусом
Профсоюзы призвали Мишустина провести в России национализацию компаний
Эксперт: диагноз "коронавирус" ставят не медики, а политики
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Макаревич о народе: их опять "грабанули", а они всё терпят
Врач назвала бесполезные советы для защиты от коронавируса
Бывшая судья в Саратовской области сама пойдет под суд за взятки
Профсоюзы призвали Мишустина провести в России национализацию компаний
Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы?
Эксперт: диагноз "коронавирус" ставят не медики, а политики
Макаревич о народе: их опять "грабанули", а они всё терпят
Путин поручил регионам определить особый порядок передвижения
Курс рубля стал неожиданно расти
Немецкое СМИ увидело угрозу в российской помощи США
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ