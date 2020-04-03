Бизнес поставили на паузу

В связи с нерабочей неделей с 30 марта по 5 апреля бизнес был вынужден встать на паузу. Поможет ли карантин снизить темпы распространения инфекции коронавируса? Хочется надеяться. Но определённо, он нанёс существенный урон бизнесу, которому пришлось оплачивать все возникшие издержки. Ведь доходов нет, а расходы на арендные платежи, зарплату, кредиты, НДС и другие налоги никто не отменял. Предприниматели, экономисты и даже отдельные члены правительства остро поднимают вопрос о том, что надо срочно принимать новые, более решительные меры для поддержки пострадавших отраслей экономики и в первую очередь малого и среднего бизнеса.

Криком души было выступление бизнес-леди Анастасии Татуловой, основательницы сети кафе "АндерСон" на недавней встрече президента Владимира Путина с предпринимателями.

Говоря о бедственном положении в своей компании и у коллег, о долгожданных изменениях в налогообложении она в сердцах воскликнула: "Это надо сделать срочно, потому что мы находимся в ситуации, когда мы принимаем решение: нам сейчас банкротиться или дальше побарахтаться?".

Конечно, любой предприниматель, создавая бизнес и вкладываясь в него, втягивается в дело с непредсказуемыми последствиями: само название это предполагает.

Вступая в заочную дискуссию с бизнесвумен, эксперт по маркетингу и развитию бизнеса Александр Левитас отмечает: "Как коронавирус убивает главным образом тех, чей организм слаб и нездоров — так и кризис на рынке опасен в первую очередь для тех компаний, которые неустойчивее карточного домика. Рассчитывать лучше в первую очередь на себя. А если случится помощь от государства, пусть это станет приятным сюрпризом".

Можно было бы полностью подписаться под словами эксперта, если бы не экстраодинарность ситуации: ведь ещё недавно никто ни в верхах, ни в бизнес-кругах и предположить не мог развитие инфекции до масштабов пандемии. Её губительные последствия можно и нужно приравнивать к форс-мажорным обстоятельствам.

Аренда и заработная плата — головная боль бизнесменов

Что думают по этому поводу другие игроки рынка, занятые в бесчисленных кафе, магазинах, фитнес-студиях, кинотеатрах, частных школах, детсадах и т. д.? Ведь по некоторым оценкам, число таковых достигает шести миллионов и там занято до 22 миллионов человек. В дни карантина их потери в выручке могут достигать до 90 %. Часть компаний старается перестроить свой бизнес, переходя на удалёнку, сокращая объёмы производства или отправляя сотрудников в принудительные отпуска. Но не всем такое подойдёт и не всех спасёт.

Директор и основатель сети частных детских садов "Филиппок" сообщила о колоссальных убытках, которые они терпят — дистанционное обслуживание им не подходит уже по роду деятелеьнсти. Вместе с коллегами она обратилась за помощью к губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Сооснователь ресторанного холдинга "Тигрус" Хенрик Винтер также считает, что без вмешательства госсударства — никак.

"От правительства необходим указ о том, что все рестораны могут быть закрыты, чтобы сэкономить на арендных платежах в связи с кризисом, — считает он. — Только с таким постановлением на руках можно убедить арендодателя не отбирать помещение при отсутствии платежей".

Аренда и заработная плата сотрудникам — вот что причиняет наибольшую головную боль бизнесу в условиях кризиса. Та же Анастасия Татулова представила власти целый список мер помощи малому бинесу:

денежные гранты для оплаты аренды,

возможность для арендодателей-собственников помещений не платить кадастровый налог и налог на землю,

субсидии сокращенным сотрудникам,

снижение ставки НДС и т. д.

По мнению Дмитрия Сободарева, сооснователя сети батутных центров "Невесомость", пока власти не ввели чрезвычайные меры и не предписали всем уйти на карантин, им нечего предоставить торговому центру в качестве обоснования просьбы об арендных каникулах.

В этом же русле рассуждает президент сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова: "Основанием для приостановки начисления арендной платы будет лишь однозначное решение властей о том, что прекращение деятельности кинотеатров является форс-мажорным обстоятельством".

От карантина к моменту истины

Перечень уже принятых правительством мер поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, может составить несколько страниц. Вот лишь некоторые из них:

налоговые каникулы туроператорам и авиакомпаниям,

программы льготного кредитования и реструктуризации по уже выданным кредитам,

беспроцентные займы на выплату заработной платы сотрудникам,

мораторий на налоговые проверки, начисление штрафов и процедуры банкроства,

снижение в два раза размера страховых взносов на фонд оплаты труда,

отсрочка платежей при аренде государственного имущества и т. д.

Только в предпринимательских кругах называют всё это "крохами", поскольку рассчитывали на более масштабные меры поддержки. Ведь бизнес будет вынужден выживать в условиях пандемии и карантинных ограничений ещё не один месяц, и восстановительный период также не обещает быть лёгким и безболезненным.

Недавно стало известно о письме известных российских экономистов, среди которых Константин Сонин и Сергей Гуриев, руководству страны. По их мнению, меры правительства для поддержки экономики и бизнеса в условиях распространения коронавируса недостаточны и необходим жесткий карантин и активные антикризисные меры.

"Если карантин будет введён решительно и эффективно, а граждане защищены от экономических последствий карантина масштабными мерами поддержки, кризис 2020 года будет краткосрочным, а восстановление — быстрым", — считают они.

Как бы странным это ни показалось, с экономистами по сути солидарно и Министерство промышленности и торговли. Глава Минпромторга Денис Мантуров обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о мерах поддержки участников потребительского рынка. Он предостерегает, что всероссийский недельный карантин и последующий спад потребления, который продлится не менее полугода, могут привести к финансовому краху предприятий торговли и общепита, а вместе с ними и владельцев ТЦ. В письме предлагается на кризисный период до конца сентября отменить:

начисление НДС, налога на прибыль и других налогов,

дать право работодателям отпускать персонал в вынужденный отпуск с выплатами специальных пособий со стороны органов соцзащиты,

обеспечить льготное рефинансирование и реструктуризацию кредитов в указанных отраслях,

установить "арендную амнистию" и ввести запрет на рассторжение договоров аренды, кроме как по соглашению сторон,

предоставить арендодателям на весь этот срок каникулы по обслуживанию кредитных обязательств,

объявить мораторий на введение мер дополнительного регулирования и т. д.

Как объявил недавно премьер Михаил Мишустин, "в целом все вопросы поддержки малого и среднего бизнеса мы решаем ежедневно в штабном режиме".

В ходе оперативного совещения с вице-премьерами было заявлено, что будет также оказана помощь организациям, которые работают в сфере культуры, досуга, физкультуры и спорта, общественного питания, дополнительного образования и бытовых услуг.

Возможно, та встряска, которую причинил коронавирус и бизнес-кругам и госструктурам, даст не только сверхнагрузки на сегодня, но и выработку разумных решений на будущее. Ситуация с пандемией и с экономикой меняется каждый день, но возникает момент истины, благодаря которому может сложиться оптимальная система взаимоотношений бизнеса и государства.

P.S.: Президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней с сохранением заработных плат до конца апреля. А значит, проблемы бизнеса, о которых говорилось в статье, только усугубятся.