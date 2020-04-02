Химический завод в городе: бомба замедленного действия

В наши дни не нужно быть Гретой Тунберг, чтобы понять просто факт: размещение в крупных городах предприятий химической промышленности представляет собой колоссальную угрозу для здоровья и жизни горожан.

И когда все вокруг говорят о коронавирусе, важно не забывать, что возможные техногенные катастрофы на подобных предприятиях могут поставить под угрозу жизни миллионов россиян.

На сегодняшний день в России в настоящее время функционирует свыше 10 тысяч потенциально опасных химических объектов, большинство из которых устарело и несет реальную угрозу для населения. Такие данные содержатся в правительственной ФЦП "Национальная система химической и биологической безопасности РФ". Особую опасность представляют предприятия, расположенные в городской черте.

Взять, к примеру, город Салават в Башкирии. В нём живёт более 150 тысяч человек. И прямо в городской черте расположены сразу три завода компании "Газпром нефтехим Салават" (до 2011 года предприятие называлось "Салаватнефтеоргсинтез") — нефтеперерабатывающий, газохимический и завод "Мономер", на котором делают этилен, пропилен, пластмассы, а также спирты и пластификаторы.

Воздух в Салавате загрязнён целым перечнем опасных для жизни и здоровья веществ: в нём присутствуют фенол, аммиак, формальдегид, бензол, толуол, хлороформ, диоксид азота и множество других соединений.

В 1998 году в пересчёте на 100 тысяч населения в Салавате фиксировали 236 онкологических заболеваний.

В 2003 году их было уже 321.

Затем местные власти перестали афишировать подобную статистику, но по уверениям салаватцев, онкология сегодня — главный враг города. Если житель Салавата умирает, то в большинстве случаев это прямое следствие онкологических заболеваний. До "своей смерти" доживают единицы. И всё "благодаря" тому, что вредные химические производства находятся в черте города.

Город Нижнекамск, Татарстан. 238 тысяч жителей, которые ежедневно буквально задыхаются. Шутка ли — город является крупнейшим в России центром нефтехимической, нефтеперерабатывающей и энергогенерирующей промышленности. На него приходится 23 % производимой в Татарстане промышленной продукции и около 30 % экспорта.

"Нижнекамскнефтехим", "Нижнекамскшина", "Нижнекамский механический завод" "ТАИФ-НК", АО "ТАНЕКО", "Нижнекамсктехуглерод"… одни названия этих промышленных монстров сами по себе намекают, что в окружающую атмосферу они выпускают отнюдь не запахи фиалки.

Ситуация усугубляется тем, что абсолютно все предприятия промышленного узла города сбрасывают свои отходы в единственный в Нижнекамске действующий коллектор, в результате чего там смешиваются и химические, и бытовые отходы, которые поступают в открытые отстойники.

По данным экспертизы, заказанной самими жителями города, в Нижнекамске превышены нормативы содержания в воде: бензола — более чем в 800 раз (8,332 мг/л вместо 0,01 мг/л), этилбензола — более чем в 180 раз (1,833 мг/л вместо 0,01).Результатом регулярного попадания малых доз бензола в организм становится:

рак крови;

анемия;

частые головокружения;

заболевания почек, печени, костной ткани, кровеносной и нервной системы.

Жителям Нижнекамска действительно не позавидуешь. А всё потому, что все вышеперечисленные предприятия-монстры находятся в городской черте.

Опаснейшая ситуация сложилась и в одном из микрорайонов Казани. Новое Аракчино известно не только тем, что расположено на берегу Волги. Там же в непосредственной близости от жилого массива находится и завод компании "Эгида" по производству эластичного пенополиуретана (поролона).

Местные жители бьют тревогу: в районе диагностируют на порядок больше онкологических заболеваний, чем в среднем по Казани. Этот факт люди связывают с грубыми нарушениями правил хранения опасных веществ на предприятии. Угроза, способная по своей сути поставить Казань на грань катастрофы.

Местные экологи выяснили, что на заводе хранится более 500 тонн так называемых изоционатов. При этом по нормам хранения, прописанных производителем, единовременно компания может хранить не более 200 тонн. Дорога к предприятию лежит через не регулируемый железнодорожный переезд, на котором часто случаются аварии, который не соответствует нормам для перевозки опасных грузов.

Ответственность за это несёт производитель — его представители обязаны аккредитовать предприятия, покупающие изоционаты. В случае с заводом компании "Эгида" такой аккредитации, по всей видимости, не было и предприятие работает на свой страх и риск.

Но не только на свой: под угрозой абсолютно все жители Казани. Изоцианаты вызывают раздражение кожи и слизистых оболочек, причем воздействие на кожу колеблется от местного зуда до достаточно широко распространенной экземы, пары изоционата существенно снижают иммунитет, так необходимый для борьбы со многими вирусами.

Наиболее же часто встречающиеся и серьезные нарушения связаны с дыхательной системой. Подавляющее большинство специалистов упоминает формы ринита или ринофарингита. Из описанных различных состояний легких первое место занимают астматические проявления, начиная от незначительно затрудненного дыхания до острых приступов, иногда сопровождаемых неожиданной потерей сознания.

В отдельных случаях, при повышенной чувствительности, даже после воздействия очень низких уровней изоцианатов (иногда менее 0.02) могут возникать тяжелые симптомы астмы.

Представьте, насколько серьёзная опасность грозит жителям всей Казани, если на заводе "Эгиды" произойдёт ЧП? А ведь от ошибок никто не застрахован — может и техника подвести, и человеческий фактор сбрасывать со счетов не стоит.

К слову, не так давно владельцы "Эгиды" провели встречу с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Предметом встречи был вопрос строительства в регионе завода, аналогичного тому, который работает в Казани. Будут ли аналогичными безответственные методы хранения опасных веществ на новом предприятии?

Удручает и другое, а именно — весьма прохладное отношение владельцев компании к соблюдению норм и стандартов. А ведь производимый ими товар поступает в качестве наполнителя в матрасы известнейшей фирмы "АСКОНА" и многие из нас на них спят.Можно ли доверять подобному продукту? Вопрос.

При всём этом владельцы "Эгиды", по данным жителей скрывающие от европейских поставщиков нарушения норм хранения на своём предприятии, далеко не бедны.Учредители компании, президент Рев Мустафин и отвечающий за поставки сырья и другие производственные процессы Валерий Хлебников, входят в ТОП-100 самых богатых людей Татарстана.

Зачем этим двум уважаемым людям портить свою деловую репутацию крохоборством? Чтобы получить чуть-чуть больше и без того внушительной прибыли? Как можно в погоне за наживой рисковать жизнью и здоровьем миллионного города, в котором живут их земляки, да и они сами?

Если у компании "Эгида" завод расположен на берегу Волги, то в случае с Туапсинским балкерным терминалом ситуация куда печальнее: он находится на берегу Чёрного моря.

Предприятие входит в международную компанию "ЕвроХим" и представляет собой специализированный комплекс по перевалке минеральных удобрений. Проектная мощность грузооборота — до 2,3 млн. тонн в год. Представьте себе курортный (!) город, в черте которого хранится такое количество химических веществ. Вдобавок ко всему, в городе расположен крупный нефтеперерабатывающий завод.

Известный общественный деятель Петр Шкуматов так описал своё посещение Туапсе:

"Слушайте, а разве там добровольно можно отдыхать? Это город, где воздух настолько отравлен местным НПЗ, что я очень сильно пожалел, что там остановился даже всего лишь на ночь. В воздухе пахнет этилмеркаптаном (запах газа) + пованивает сероводородом. Я вечером зашёл в номер, думаю, дай-ка проветрю. Открыл окно, а там ещё сильнее пахнет. Закрыл, но с утра я чуть легкие не выкашлял. После такого я просто бежал из Туапсе с максимально возможной скоростью".

Можно привести сотни других примеров, но ситуация и без того понятна и очевидна: нашим законодателям давным-давно пора решить судьбу жителей городов, в которых расположены вредные химические производства.

Их, вне всякого сомнения, необходимо выносить за городскую черту. И чем дальше от города — тем лучше.

Надеемся, что депутаты Госдумы понимают важность данной темы.