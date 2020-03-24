На фоне пандемии МВФ предрекает глобальный кризис

Пандемия коронавируса уже вовсю влияет на мировую экономику и меняет сознание людей на фоне гнетущей неизвестности.

Международный валютный фонд (МВФ) уже предрекает вероятность глобальной рецессии. Трансформация правил и норм человеческого общежития также представляется неизбежной. Ее вектор будет зависеть от того, насколько верными будут сделаны выводы по итогам войны с COVID-19.

Глобальное домино

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева обозначила перспективы глобального роста экономики в 2020 году как отрицательные. Уровень рецессии, по прогнозам фонда, может сравниться с показателями 2009 года, но вполне может быть и еще хуже:

"Экономическое воздействие будет и будет серьезным".

Перекрытые границы, закрывающиеся на карантин предприятия, прерывание логистических схем, сокращение транспортных потоков, фактический паралич туриндустрии не могут не сказаться на общей картине.

К истории с коронавирусом прибавился и выход России с Саудовской Аравией из соглашения ОПЕК+. Некоторые экономисты говорят о том, что рецессия уже накрыла США, страны Евросоюза и Японию. То есть страны, на которые приходится треть мирового ВВП.

Кристалина Георгиева надеется на позитивные изменения в 2021 году, если удастся одолеть пандемию коронавируса и укрепить систему здравоохранения. Пока делать точные прогнозы берутся лишь некоторые политики. Вирусологи весьма осторожны в своих предположениях хотя бы потому, что о COVID-19 далеко не все еще известно.

Больше двух не собираться!

В России настоятельно рекомендовали гражданам старше 65 лет, людям, страдающим онкологией и хроническими недугами, воздержаться от появления в общественных местах и сократить контакты. Подобные рекомендации дали власти и других государств.

Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина. Британцев попросили больше двух не собираться и оставили всего несколько поводов для выхода на улицу из вынужденной изоляции:

Покупка товаров первой необходимости.

Занятия спортом (один раз в день).

Нужды, связанные с медицинской темой.

Поездка на работу.

Борис Джонсон объяснил введение подобных ограничительных мер опасностью обрушения системы здравоохранения, если случится повальная заболеваемость:

"Важно замедлить распространение болезни!"

В Нидерландах власти до июня 2020 года ограничили собрания граждан тремя людьми при условии сохранения ими дистанции в полтора метра. Как и во многих странах, грозят в противном случае штрафами, блокировкой районов или даже целых поселков и городов. Министр юстиции страны Ферд Грапперхаус посоветовал:

"Если вы действительно хотите пойти погулять, не делайте это в группе!"

Сувенирная оспа

Отечественная санитарная служба уже сталкивалась с куда более страшной угрозой, нежели коронавирус. В канун 1960 года Москва оказалась под угрозой распространения оспы, которую в СССР одолели еще в 1936 году. Это смертоносное заболевание в столицу из Индии завез любитель экзотики художник-плакатист Алексей Кокорекин.

Художнику стало плохо. Предварительно в Боткинской больнице Москвы путешественнику поставили диагноз "грипп". Помимо родственников, оспой успели заразиться врачи и посетители мест, где побывал больной, включая и комиссионный магазин, в который сдали на продажу некоторые сувениры из Индии.

Как только в НИИ вакцин и сывороток в кожном материале выявили вирус оспы, было доложено высшему руководству Советского Союза. На уши были подняты санитарная служба, милиция и КГБ. Выявили всех, с кем мог контактировать умерший Алексей Кокорекин, начиная с его вылета в Индию:

Пассажиры самолета.

Экипаж.

Таможенники.

Коллеги.

Друзья.

Родственники.

Любовница.

Успех и опыт

Список возможных контактов художника шел на тысячи. В Боткинской больнице заперли всех, кто находился в ней на момент поступления зараженного. Всего на карантине оказалось более девяти тысяч человек.

Семь миллионов жителей Москвы были вакцинированы. Работало десять тысяч прививочных бригад. Мобилизовали врачей, фельдшеров и студентов-медиков. Вспышку удалось погасить.

По счастью, были сделаны правильные выводы и обретен бесценный опыт. Возможно, и этот случай внес в копилку санитарной службы России навык, который стал востребован в настоящее время.

Правда, человеческий фактор всегда имеет место быть. Поэтому Роспотребнадзор развернул масштабную информационную кампанию, чтобы люди смогли использовать доступные всем методы купирования распространения коронавируса, которым нетрудно следовать в своих же интересах.

Вирус перемен

Пандемия коронавируса погрузила людей в перманентное стрессовое состояние. Можно, конечно, сравнивать текущие показатели смертности COVID-19 с гриппом и уговаривать себя, что не все так страшно. Однако беспрецедентные санитарные меры, принятые в большинстве стран мира, подчеркивают серьезность ситуации.

Из-за гриппа границ доселе еще никто не перекрывал, не запирал граждан в своих домах, не следил за ними, а правоохранители не отлавливали нарушителей карантинных мер на улице. Сюжеты, визуализированные в голливудских фильмах про зомби-апокалипсис, внезапно стали реальностью. Даже люди с крепкой психикой пусть и слегка, но занервничали.

Вполне можно предположить, что в посткоронавирусный период может сложиться новая конфигурация экономики. Может измениться отношение к существующей потребительской системе в пользу большей индивидуализации. Это может коснуться любых сфер, связанных с общим пользованием.

Рестораны, пекарни, туристические и транспортные компании могут столкнуться со второй волной последствий пандемии. Первая волна уже накрыла малый бизнес. Весь перечень возможных экономических жертв коронавируса в настоящее время трудно обозначить, равно как неизвестно, когда же все-таки удастся купировать COVID-19.

Российские власти предложили некоторые решения по теме поддержки предприятий, оказавшихся в заложниках пандемии. Подобные усилия предпринимают и власти других стран, но насколько это поможет, специалисты подсчитают по осени.

Повод для оптимизма

В координации со Всемирной организацией здравоохранения в России и других странах испытываются вакцины. Помимо этого, глава Роспотребнадзора Анна Попова дала и другой повод для оптимизма:

"Сегодняшние исследования говорят о том, что иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом".

Возможно, пандемия создаст почву для более глобальной координации государств в санитарно-эпидемиологической сфере, сбалансирует международное законодательство, чтобы избежать проблем, с которыми столкнулись граждане разных государств, оказавшиеся вне пределов своей Родины.

Понятно, что разбор полетов еще впереди и рано еще делать какие-либо выводы, пока COVID-19 все еще выкашивает людей. Но есть надежда, что будет создан некий глобальный демпфер, который в будущем позволит сводить на нет усилие граблей, на которые то и дело наступает человечество. Чаще из-за своей беспечности, неумения тщательно мыть руки и привычки совать себе в рот всякую бяку.