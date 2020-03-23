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Автор Антон Куликов

Почему сложно предсказать последствия нынешнего кризиса

Экономика

Мрачные прогнозы относительно состояния мировой экономики последние несколько недель стали, скажем так, довольно обыденными. Что вполне объяснимо — никто не предполагал, что "черным лебедем" окажется эпидемия. Они ведь не редкость, но нынешняя — это нечто из ряда вон.

Почему трудно прогнозировать последствия кризиса

Вот и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в понедельник заявил, что кризис сейчас нестандартный и протекает он не по экономическим законам.

"Это не циклический, не долговой (кризис). Поскольку даже успешные компании вынуждены останавливать свои производства, просто чтобы не заразить или ограничить заражение своих сотрудников. Это другая совершенно причина", — считает он.

По его словам, "нарушаются цепочки поставок непредсказуемо, несмотря на то, что спрос, может быть, на конечный продукт есть", тем не менее, "какие-то звенья цепочки выпадают", так как сегодня значительная часть производства продукции связана с большой кооперацией.

"Поэтому сегодня трудно предсказать окончательные последствия данного кризиса", — сказал Кудрин. По его мнению, "этот год будет точно сложным" для экономики РФ, но какой-либо конкретный предварительный прогноз можно будет составить лишь в конце апреля.

Здесь, конечно, можно было бы заметить, что вообще-то не так-то и просто припомнить, какой год для российской экономики был бы простым. Но Алексею Кудрину с высоты его должности виднее.

В США призывают подумать над корректировкой курса

Нестандартность экономического кризиса спровоцирована еще и действиями властей. При этом, конечно, пока очень рано говорить о том, адекватными ли ситуации были предпринятые меры, которые предусматривают изоляцию значительной части трудоспособного населения. Но на этот счет есть большие сомнения.

Например, несколько дней назад американское издание The Wall Street Journal раскритиковало радикальные меры, предпринимаемые против коронавируса. Причем статья была опубликована в редакционной колонке одного из ведущих мировых деловых изданий.

По мнению WSJ, "чиновники должны начать корректировать свою антивирусную стратегию сейчас, чтобы избежать экономического спада, который превысит ущерб от 2008-2009 годов". Речь, конечно, о чиновниках американских. Но в целом это проблемы не только США.

"Цена остановки экономики растет с каждым часом, и речь не о бюджетных расходах. Мы имеем в виду цунами экономического разрушения, которое приведет к тому, что десятки миллионов человек потеряют свои рабочие места", — мрачно прогнозирует издание, подчеркивая, что "даже самые зажиточные фирмы могут истратить резервы в течение месяца".

"Нам очень скоро потребуется изменить свою стратегию борьбы с вирусами на нечто более устойчивое. Ни одно общество не может долго охранять здоровье населения ценой его общего экономического здоровья… Даже ресурсы Америки для борьбы с вирусной чумой не безграничны — и они будут таять с каждым днем", — предупреждает The Wall Street Journal.

Возможно, это слишком мрачный взгляд на вещи. Хотя, с другой стороны, и ситуация нестандартная. И реальность такова, что прогнозы можно делать любые. Но, конечно, очень не хотелось бы, чтобы пессимисты оказались правы.

Темы алексей кудрин экономический кризис
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