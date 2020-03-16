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Автор Петр Дерябин

Владелец SDI Group Ильгар Гаджиев бегает от долгов и от тюрьмы

Экономика

Обманутые дольщики требуют призвать объявленного в розыск застройщика к уголовной ответственности за мошенничество.

Застройщику ЖК "Аккорд Smart" Ильгару Гаджиеву, обвиняемому в многочисленных преступлениях, в том числе в махинациях с квартирами, грозит еще одно уголовное дело в России. Обманутые дольщики жилого комплекса собирают подписи под петицией в свою защиту. Люди, оплатившие жилые метры в Одинцовском районе Подмосковья, но так и не получившие ключи от квартир, требуют экстрадировать Гаджиева в Россию и призвать его к ответственности за мошенничество. Из 12 домов ЖК, которые должны были быть сданы в 2020 году, построены только четыре и то с массой нарушений.

"По факту все, что было сделано, сделано с грубейшим браком: плитка на фасадах отваливается, ремонт мест общего пользования осыпается, картонные двери рассохлись", — говорится в петиции.

Афера на миллиард

Гаджиев сбежал за границу с деньгами дольщиков еще в январе 2019 года. Обманутыми остались не только граждане, но и партнеры по бизнесу, в том числе поставщики и кредиторы SDI Group, структуры которой помимо ЖК "Аккорд Smart" выступали также застройщиками ЖК "Пироговская Ривьера" в Мытищах Московской области. Сегодня объект достраивает другой инвестор.

Строить "Пироговскую Ривьеру" Гаджиев начинал совместно с бизнесменом Исаем Захарьяевым, который позже вышел из проекта, но так и не получил деньги за свою долю. Глава SDI Group остался должен бывшему партнеру более 1 млрд рублей. Еще как минимум миллиард Гаджиев вывел из компании-застройщика "Комфорт Инвест".

По словам Захарьяева, проведенная аудиторская проверка выявила, что средства выводились с конца 2017 года вплоть по январь 2019-го, ее результаты позже были переданы правоохранительным органам.

Также выяснилось, что Ильгар Гаджиев перевел на себя и аффилированных лиц 360 квартир в ЖК "Пироговская Ривьера", из них:

  • 70 — некой Екатерине Хаваевой, бывшей чиновнице московского правительства и, по данным СМИ, своей любовнице,
  • еще 50 — Зии Газиеву, владельцу Alcon Development GmbH.

Структуру Газиева, зарегистрированную в Германии, Гаджиев выдает за иностранного партнера SDI Group, хотя, по сути, фирма аффилирована с ним и учреждена его земляком — гражданином Азербайджана.

По факту незаконного присвоения квартир Следственное управление УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве в декабре прошлого года возбудило уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" УК РФ, признав ООО "Комфорт Инвест" потерпевшей стороной. Дело, направленное на возврат объектов, рассматривается в Пресненском районном суде г. Москвы. Предметом судебных разбирательств являются и другие мошеннические схемы по выводу средств Гаджиевым из "Пироговской Ривьеры".

Лидер ОПГ

Дольщики ЖК "Аккорд Smart" в своей петиции также обращают внимание на махинации Ильгара Гаджиева. В частности, навязывание услуг по отделке помещений и включение их стоимости в ДДУ (договор долевого участия). Всего долги владельца SDI Group составляют, по их данным, свыше 3 млрд рублей.

Так, попавшее после прокурорской проверки в реестр недобросовестных поставщиков ООО "Аккорд спецстрой" задолжало 277 млн рублей. Эта компания строила школу спортивных танцев на территории ВДНХ и не расплатилась с поставщиками: по факту хищения товара и причинения ущерба на сумму 350 млн рублей весной прошлого года СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве возбудило дело по статье "Мошенничество". Кроме того, руководитель ООО "Аккорд спецстрой" привлечен к ответственности за невыплату заработной платы — дело возбуждено в конце октября 2019 года Дорогомиловским межрайонным следственным отделом СУ по ЗАО ГСУ СК РФ. Ранее по той же статье дело было возбуждено против гендиректора еще одной компании Гаджиева — "Плюс Проджект". В отношении другой структуры бизнесмена — ООО "СДИ" (сейчас ООО "Специализированный Застройщик "СДИ") — проводятся пять прокурорских проверок. Исковые требования составляют в сумме свыше 1,17 млрд рублей.

Еще одно обвинение сделало Ильгара Гаджиева "невъездным" к себе на родину, в Азербайджан. Там бизнесмена тоже ждет, как минимум, одно уголовное дело.

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана подозревает Гаджиева в совершении преступления по ст. 178.3.2 УК республики. Следствие установило, что владелец SDI Group, совершив мошеннические действия, присвоил с 2016 по 2017 год 10 млн долларов США, которые ему частями давал в долг один из знакомых бизнесменов.

Эти средства Гаджиев якобы привлекал на строительство "Пироговской Ривьеры" и "Аккорд Smart", а потом, судя по всему, банально переводил на заграничные счета, не исключено, что и в Швейцарию, куда давно перевез свою семью.

В России же бизнесмена буквально ждет арест. Отдел дознания ОМВД России по району Дорогомилово весной прошлого года возбудил уголовное дело по факту нанесения умышленных телесных повреждений — в подвале офиса принадлежащей ему компании "Аккорд спецстрой" был жестоко избит партнер SDI Group, представитель подрядной организации Замир Индреев. В рамках дела о побоях сам Гаджиев был объявлен в федеральный розыск.

Девелопер на доверии

Еще в 2017 году потенциальные покупатели ЖК "Аккорд Smart" отмечали, что "застройщик не внушает доверия".

"С ООО "СДИ" судятся разные поставщики. Все дела исключительно за затягивание оплаты за услуги/товары и в пользу истцов", — писали они на различных форумах.

Теперь и сами дольщики не скрывают гнева: "это просто надувательство!", "жулики, самые натуральные", "рекомендую обходить стороной любую стройку, где фигурируют слова "СДИ" и "Аккорд".

А ведь если бы аферы Ильгара Гаджиева и его махинации с квартирами не привлекли к себе внимание правоохранительных и надзорных органов, он скорее всего и дальше обирал людей, обрастал кредитами, выводя активы за границу, а долги — оставляя своим компаниям.

Сегодня ситуация с обманутыми Гаджиевым дольщиками грозит перерасти в социальный взрыв. Его компании не выполнили обязательства не только перед гражданами, но и перед государством: объекты инфраструктуры — детсады, школы, дороги — тоже не построены. Суды в массовом порядке рассматривают иски банков, инвесторов и поставщиков к структурам владельца SDI Group и к нему лично. Положительных решений множество, но бизнесмена, очевидно, не волнуют ни проблемы чужого государства, ни люди, которых он буквально обокрал.

У него новый "проект": Гаджиев, обвиняемый в многочисленных уголовных преступлениях, мошенник по сути, делец с бандитскими замашками, теперь переквалифицировался в жертву и борца с рейдерами. Фактически же цель этого "спектакля" — избежать попадания в список Интерпола, чтобы не лишиться возможности и дальше обирать доверчивых граждан.

Темы девелопер мошенничество ильгар гаджиев обманутые дольщики строительство объектов
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