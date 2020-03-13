Захват российской собственности в Казахстане получит правовую оценку

Экстрадированный из Казахстана в Россию Андрей Третьяков, предстанет перед судом по делу АО ГК "Титан" в качестве ключевого свидетеля.

В 2012 году в Республике Казахстан был создан прецедент рейдерского захвата двух заводов, принадлежащих российским инвесторам — братьям Сутягинским. Все последующие годы, бизнесмены вели нескончаемый судебный процесс по возврату своей собственности, который сегодня может обернуться громкими разоблачениями для казахстанских элит.

Согласно информации газеты "Версия", поворотным пунктом в этом скандальном деле может стать судебный процесс против некоего Андрея Третьякова. Бизнесмен с российским гражданством, скрывавшийся в Казахстане, был экстрадирован в Россию, где обвиняется в хищении 1,6 млрд рублей у омского АО "ГК "Титан". Стало известно, что обвиняемый в этом месяце должен закончить ознакомление с материалами своего уголовного дела.

Согласно материалам издания, Третьяков является одним из активных участников группы, которая в 2012 году захватила финансовые и материальные активы инвесторов Сутягинских на территории Республики Казахстан. Арест Третьякова в Казахстане по требованию российского правосудия, сопровождался заказными негативным публикациям в местной прессе, что продемонстрировало, насколько заказчики рейдерского захвата опасались показаний Третьякова, которые могли бы вскрыть обстоятельства и участников масштабных хищений.

События, которые стали материалами уголовного дела в России и в Казахстане, происходили в 2010-12-х годах на территории РК. В это время российский бизнесмен Михаил Сутягинский неожиданно потерял контроль над своими заводами в Казахстане. Атака рейдеров, опиравшихся на местных коррумпированных чиновников, лишила его всех инвестиционных активов, а старший брат и партнер Александр Сутягинский фактически стал заложником ситуации и казахстанского правосудия. Прецедент с незаконным отъемом двух передовых предприятий по производству кремния и биоэтанола, подробно описан различными российскими СМИ в многочисленных журналистских расследованиях.

Если коротко, то два завода Сутягинских сначала были захвачены группой международных рейдеров, затем стали активами недобросовестных банков-кредиторов, а потом были переданы под контроль национального инвестфонда "Самрук-Казына". Самое интересное, что сейчас оба предприятия включены в программу приватизации с целью продажи новым инвесторам.

За прошедшие годы рядовые участники рейдерского захвата были арестованы и осуждены казахстанскими судами. Заводы были заброшены и фактически разрушены, позже на их восстановление были потрачены огромные средства из госбюджета Казахстана, хотя оба предприятия так и не достигли того уровня производства, который был при российском инвесторе.

Известно, что сегодня компания "Титан" продолжает отстаивать свои права на захваченные предприятия в международном правовом поле. Многие из участников захвата лишились своих должностей, были арестованы, осуждены, а другие находятся под следствием и дают показания в России и Казахстане. События показывают, что ранее скрытые имена реальных заказчиков рейдерского захвата скоро будут известны и вопрос привлечения их к ответственности только дело времени.

Однако в самом Казахстане скандал с захватом заводов российских инвесторов намеренно замалчивается, и официальные лица предпочитают об этом не говорить. Одновременно, заинтересованные участники дела подключают СМИ для распространения целенаправленных фейковых материалов.

Самый невероятный из них утверждает, что Сутягинские не смогли грамотно распорядиться своими деньгами и намеренно привели предприятия к кризису.

Второй безумный фейк — обвинение российских инвесторов в несостоявшихся преступлениях с целью личной дискредитации.

Объективная и взвешенная информация была дана в свежем расследовании российской версии журнала "Форбс".

Издание, известное своей скрупулезной проверкой фактов, трактует ситуацию однозначно: высокоэффективные предприятия Михаила и Александра Сутягинских были незаконно захвачены; все документы по делу сфабрикованы.

Мимо публикации в "Форбс" не смогли пройти и казахстанские СМИ, которым пришлось заново осветить ситуацию вокруг захваченных российских предприятий и вернуть ее в информационное поле страны. Правдивое освещение дела Сутягинских вызывает невероятное раздражение у заказчиков и идеологов рейдерского захвата, которые пока остаются на свободе. Реакцией на статью "Форбс" стал веер неуклюжих заказных материалов, в том числе в казахстанской газете "Время", которая с самого начала захвата была рупором рейдеров.

Помимо старых штампов, которые давно разоблачены российскими СМИ, в этих публикациях распространялась и явно устаревшая информация. В частности, утверждалось, что арестованный в Казахстане Андрей Третьяков, только ожидает экстрадиции в Россию. На самом деле, бизнесмен уже давно находится в СИЗО Санкт-Петербурга, где активно сотрудничает со следствием. Судя по всему, именно его откровений опасаются настоящие бенефициары захвата предприятий российских инвесторов.

Самое неожиданное — почти одновременно с нашим материалом (разница 20 минут) в казахстанском интернет-издании "Курсив" появилась статья о том, что карагандинский кремниевый завод остановлен и ищет нового инвестора. Речь идет как раз о бывшем "Silicium Kazakhstan" — одном из двух российских предприятий, которые стали объектом рейдерского захвата.

Российский инвестор неоднократно называл случившееся экспроприацией и постоянно подчеркивал, что не собирается отказываться от своего завода, который после захвата долго простаивал и был вновь запущен в 2014 году.

Новые владельцы не смогли точно воспроизвести технологию производства и не добились того качества металлургического кремния, которое было при Сутягинских. Из-за этого, слабоконкурентной продукции завода пришлось столкнуться на мировых рынках с шустрыми китайскими производителями. Такой конкуренции завод не выдержал и закрылся. При этом, если верить материалам Forbes, уже в первый год работы при Сутягинских завод выдал партию металлургического кремния с очень высокой чистотой (99,5% вместо обычных 98,5%). Весь кремний по десятилетнему договору была законтрактован немецкой компанией Thyssen Krupp.