Захват российской собственности в Казахстане получит правовую оценку

Экстрадированный из Казахстана в Россию Андрей Третьяков, предстанет перед судом по делу АО ГК "Титан" в качестве ключевого свидетеля.
В 2012 году в Республике Казахстан был создан прецедент рейдерского захвата двух заводов, принадлежащих российским инвесторам — братьям Сутягинским. Все последующие годы, бизнесмены вели нескончаемый судебный процесс по возврату своей собственности, который сегодня может обернуться громкими разоблачениями для казахстанских элит.
Согласно информации газеты "Версия", поворотным пунктом в этом скандальном деле может стать судебный процесс против некоего Андрея Третьякова. Бизнесмен с российским гражданством, скрывавшийся в Казахстане, был экстрадирован в Россию, где обвиняется в хищении 1,6 млрд рублей у омского АО "ГК "Титан". Стало известно, что обвиняемый в этом месяце должен закончить ознакомление с материалами своего уголовного дела.
Согласно материалам издания, Третьяков является одним из активных участников группы, которая в 2012 году захватила финансовые и материальные активы инвесторов Сутягинских на территории Республики Казахстан. Арест Третьякова в Казахстане по требованию российского правосудия, сопровождался заказными негативным публикациям в местной прессе, что продемонстрировало, насколько заказчики рейдерского захвата опасались показаний Третьякова, которые могли бы вскрыть обстоятельства и участников масштабных хищений.
События, которые стали материалами уголовного дела в России и в Казахстане, происходили в 2010-12-х годах на территории РК. В это время российский бизнесмен Михаил Сутягинский неожиданно потерял контроль над своими заводами в Казахстане. Атака рейдеров, опиравшихся на местных коррумпированных чиновников, лишила его всех инвестиционных активов, а старший брат и партнер Александр Сутягинский фактически стал заложником ситуации и казахстанского правосудия. Прецедент с незаконным отъемом двух передовых предприятий по производству кремния и биоэтанола, подробно описан различными российскими СМИ в многочисленных журналистских расследованиях.
Если коротко, то два завода Сутягинских сначала были захвачены группой международных рейдеров, затем стали активами недобросовестных банков-кредиторов, а потом были переданы под контроль национального инвестфонда "Самрук-Казына". Самое интересное, что сейчас оба предприятия включены в программу приватизации с целью продажи новым инвесторам.
За прошедшие годы рядовые участники рейдерского захвата были арестованы и осуждены казахстанскими судами. Заводы были заброшены и фактически разрушены, позже на их восстановление были потрачены огромные средства из госбюджета Казахстана, хотя оба предприятия так и не достигли того уровня производства, который был при российском инвесторе.
Известно, что сегодня компания "Титан" продолжает отстаивать свои права на захваченные предприятия в международном правовом поле. Многие из участников захвата лишились своих должностей, были арестованы, осуждены, а другие находятся под следствием и дают показания в России и Казахстане. События показывают, что ранее скрытые имена реальных заказчиков рейдерского захвата скоро будут известны и вопрос привлечения их к ответственности только дело времени.
Однако в самом Казахстане скандал с захватом заводов российских инвесторов намеренно замалчивается, и официальные лица предпочитают об этом не говорить. Одновременно, заинтересованные участники дела подключают СМИ для распространения целенаправленных фейковых материалов.
Объективная и взвешенная информация была дана в свежем расследовании российской версии журнала "Форбс".
Издание, известное своей скрупулезной проверкой фактов, трактует ситуацию однозначно: высокоэффективные предприятия Михаила и Александра Сутягинских были незаконно захвачены; все документы по делу сфабрикованы.
Мимо публикации в "Форбс" не смогли пройти и казахстанские СМИ, которым пришлось заново осветить ситуацию вокруг захваченных российских предприятий и вернуть ее в информационное поле страны. Правдивое освещение дела Сутягинских вызывает невероятное раздражение у заказчиков и идеологов рейдерского захвата, которые пока остаются на свободе. Реакцией на статью "Форбс" стал веер неуклюжих заказных материалов, в том числе в казахстанской газете "Время", которая с самого начала захвата была рупором рейдеров.
Помимо старых штампов, которые давно разоблачены российскими СМИ, в этих публикациях распространялась и явно устаревшая информация. В частности, утверждалось, что арестованный в Казахстане Андрей Третьяков, только ожидает экстрадиции в Россию. На самом деле, бизнесмен уже давно находится в СИЗО Санкт-Петербурга, где активно сотрудничает со следствием. Судя по всему, именно его откровений опасаются настоящие бенефициары захвата предприятий российских инвесторов.
Самое неожиданное — почти одновременно с нашим материалом (разница 20 минут) в казахстанском интернет-издании "Курсив" появилась статья о том, что карагандинский кремниевый завод остановлен и ищет нового инвестора. Речь идет как раз о бывшем "Silicium Kazakhstan" — одном из двух российских предприятий, которые стали объектом рейдерского захвата.
Российский инвестор неоднократно называл случившееся экспроприацией и постоянно подчеркивал, что не собирается отказываться от своего завода, который после захвата долго простаивал и был вновь запущен в 2014 году.
Новые владельцы не смогли точно воспроизвести технологию производства и не добились того качества металлургического кремния, которое было при Сутягинских. Из-за этого, слабоконкурентной продукции завода пришлось столкнуться на мировых рынках с шустрыми китайскими производителями. Такой конкуренции завод не выдержал и закрылся. При этом, если верить материалам Forbes, уже в первый год работы при Сутягинских завод выдал партию металлургического кремния с очень высокой чистотой (99,5% вместо обычных 98,5%). Весь кремний по десятилетнему договору была законтрактован немецкой компанией Thyssen Krupp.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.