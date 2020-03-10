Экономист: роста реальных доходов россиян в 2020 году не будет

В 2020 году повышения реальных доходов россиян не ожидается, потому что правительство Дмитрия Медведева не подготовилось к кризису, считает экономист Василий Колташов.

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Минфин гарантирует стабильность

Глава Минфина Антон Силуанов гарантировал, что в условиях устойчиво низких цен на нефть у государства достаточно ресурсов для выполнения всех социальных обязательств перед гражданами, исполнения поручений президента по итогам Послания и реализации национальных проектов. Правительство способно поддерживать макроэкономическую и финансовую стабильность, сказал Силуанов после того, как развалилась сделка ОПЕК+ по поддержанию цен на нефть за счет сокращения ее добычи.

Самое страшное произошло

Как сказал "Правде.Ру" директор Центра политэкономических исследований, Василий Колташов, ОПЕК+ мог бы продекларировать в конце прошлой недели снижение добычи, и тогда-то рынок упал бы меньше, но это была бы попытка "остановить камень, летящий с горы".

"Камень должен упасть, чтобы его можно было начать катить обратно", — сказал эксперт.

По его словам, самое страшное произошло: рынки упали, и теперь уже могут действовать регуляторы: Центральный банк, правительство и ОПЕК+, реагируя на ситуацию и разрабатывая некий алгоритм нового движения рынков.

"Мы можем увидеть 27 долларов за баррель, и это шок для развивающихся рынков, так как упадут цены на все сырьевые товары, включая продовольствие. Если говорить о России, то это шок для рубля — его падение к 80, за 80 рублей за доллар", — отметил Василий Колташов.

Но надо учитывать, добавил эксперт, что этот обвал был заложен экономическим кризисом в Китае. Такой же обвал был заложен в 2009 году и в 2016 году, когда цены на нефть "могли уйти к 25 долларам за баррель".

Но резкое увеличение импорта в Китай, стимулы для рынков, ипотечные программы — все это дало определенный эффект. И здесь он тоже может быть достигнут, отметил он.

По словам экономиста, при этом едва ли получится консенсус между старыми и новыми центрами развития или центрами капитализма, то есть между Соединенными Штатами и Евросоюзом и отдельно евразийскими экономиками Китая и России.

В 2020 году не будет роста реальных доходов

Пока российское правительство и российский Центральный банк просто реагируют на процессы, продолжил Василий Колташов.

"Роста минимальных реальных доходов россиян в 2020 году не может быть по причине усиления мирового кризиса. Единственное, кого может коснуться увеличение доходов, это бюджетники в регионах, где зарплаты годами носили фантастически заниженный уровень", — сказал эксперт.

Задачи для правительства, по мнению Василия Колташова, состоят в том, чтобы не допустить:

роста безработицы;

снижения зарплаты в рублях.

Государство должно наращивать присутствие на внутреннем рынке и создавать рабочие места в бюджетной сфере.

Неолиберальные подходы исключены

Василий Колташов возложил ответственность за новый кризис на предыдущее правительство Дмитрия Медведева.

Новые подходы не могут быть неолиберальными, отметил он, "потому что полетим вниз еще больше".

Главная текущая задача — это:

уменьшение негативного воздействия фондового рынка и сырьевого рынка на экономику;

ограничение падения на рынке нефти.

Правительство Михаила Мишустина должно обеспечивать новые платформы для экономического роста:

стимулировать продажи недвижимости;

строительство крупных инфраструктурных проектов.

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