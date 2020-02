Цены на парковку бьют мировые рекорды

С 17 февраля к местам, где теперь нельзя парковаться бесплатно, прибавилось еще 80 улиц Москвы. При этом лишь 29 из них можно отнести к "центру" города — они располагаются в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК). Девять новых доходных мест столичной казны находятся и вовсе за МКАД. А 42 улицы, на которых появятся паркометры, проходят и в самом что ни на есть "среднем" городе, а также в спальных районах столицы. ГКУ "Администратор московского парковочного пространства", сообщивший об этом пополнении мартиролога для автомобилистов агентству "Интерфакс", сопроводил новость комментарием:

"Изменения вводятся по запросам депутатов и местных жителей и согласованы с муниципальными органами власти".

Тотальная платная парковка

1 июля этого года столичной системе отъема средств у автолюбителей исполнится семь лет — именно в 2013 году на всей территории города внутри Бульварного кольца появились паркометры. Система создавалась под лозунгом "платная парковка будет только в центре, в котором сейчас невозможно вообще запарковаться". Власти быстро забыли об этом тезисе, и зона платной стоянки постоянно расширялась.

Большая часть районов, в которых находятся улицы последнего расширения (Люблино, Митино, Нагатино, Новогиреево и Тушино), совсем не подходит под определение "центр". Также их вряд ли можно считать средоточием какой-либо интенсивной деловой активности. Люди там живут, и большая часть каждый день едет на работу в другие места. "Спальные" районы, как уже сказано.

Поэтому последнее расширение служит красноречивым сигналом настоящей сути политики московских властей — если люди не будут внятно противостоять ей, постепенно платная парковка станет тотальной, охватывающей все улицы города. Разница будет лишь в тарифах.

Но и аппетиты все время растут: параллельно с последним расширением зоны "арендуй улицу за деньги" число мест, где применяется максимальный тариф (380 рублей в час с 8:00 до 21:00, в остальное время — 200 рублей в час), увеличилось с 240 до 330 (при этом и в воскресенье парковка на таких улицах не бесплатная). Кроме того, почти в два раза сократилось число "золотых" улиц в пределах ТТК, где действует система "обычный"(в течение дня)/ "пониженный"(остальное время) тариф: было 800, стало 426.

Помимо этого, система дифференцированного тарифа (50 рублей за первые полчаса, 150 рублей — за каждый последующий час (в ночное время с 21:00 до 8:00 тоже не надо расслабляться — 60 рублей в час)), уже действующая в границах Садового кольца, шагнет за его пределы.

Сити отдыхает

Агрессивная политика расширения зоны платной парковки и тарифной гонки сопровождается риторикой: "Мы используем мировой опыт, это везде дорого". Лондон имеет репутацию недешевого города. Политика в области парковочного тарифообразования, как и многие другие вопросы, здесь определяются муниципальными властями — советами отдельных районов. Например, на территории City of London, одного из ведущих деловых центров мира, за парковку в будни плата взимается с 7:00 до 19:00: за 15 минут — 1 фунт 30 пенни, за 1 час — 5 фунтов 20 пенни (около 420 рублей). Но: первый час парковки будет бесплатным. В воскресенье парковка будет совершенно бесплатной; в субботу — после 11 утра и весь продолжающийся день; с 8 до 11 утра с автомобилиста возьмут 2 фунта за парковку на любой срок, хоть на все три платных часа в этот день.

В Москве есть свой Сити — можно почувствовать разницу. Все улицы этой зоны полностью входят в зону повышенного тарифа: с 8.00 до 21.00 — 380 руб./час (около 4,6 фунтов стерлингов); с 21.00 до 8.00 — 200 руб./час; воскресенье тоже платное. И никаких "первых бесплатных часов" тут не бывает.

Лондонский Сити — одно из самых дорогих мест для парковки в городе. Вестминстер намного дешевле (там живут те, кто ездит в Сити на работу — управлять подчиненными). Например, в районах Knightsbridge, Belgravia и Pimlico (для простоты понимания — это более чем эквивалентно Кутузовскому проспекту и окрестностям) парковочный час стоит 3,70 фунта (300 рублей).

Бедняки из Лондона

Остается добавить, что City Of London — средоточие офисных зданий, в том числе и госорганизаций, на довольно небольшой территории ("квадратная миля" — около 3 кв. км) мало кто живет, там в основном работают. Можно предположить, что Великобритания — бедная страна; людям и так не хватает денег, поэтому здесь и не придумывают "ночных" тарифов за парковку. Согласно данным The Office of National Statistics (британского Госстата), средняя заработная плата в Соединенном Королевстве в 2019 году составила 36611 фунтов стерлингов в год (грубо — 240 тысяч рублей в месяц). В Москве, согласно данным столичного департамента экономической политики и развития, в первом квартале 2019 года зарплата достигла уровня 86830 рублей. В среднем по России эта цифра еще меньше — в 2 раза.

Мировой лидер

Успехи столичной администрации уже замечены и оценены не только городскими автолюбителями. Компания Parkpedia, существующая с 2007 года и являющаяся крупнейшим исследователем тарифов платных парковок, учитывающим более 70 миллионов парковочных мест мира, расположенных в 15 тысячах городов 89 стран, проводит регулярный анализ отрасли (которым делится с ключевыми автопромышленными компаниями и владельцами парковок). Global Parking Index 2019 выявил лидирующие позиции Москвы (и страны в целом) во многих номинациях рейтинга дороговизны городских парковок.

В частности, столичная активность позволила России занять первое место в мире по цене двухчасовой парковки на улице - пересчитанная из местной валюты в доллары США по паритету покупательной способности 12,89 доллара (Цена скорректирована из местной валюты в доллары США по паритету покупательной способности (ППС) — нормальная практика пересчета в исследовании, охватывающем весь мир, позволяющая более точно определить реальную цену, учитывающую реалии рынка каждой страны. Двухчасовая парковка взята аналитиками за основу, поскольку во многих странах, как мы уже видели, стоимость первого часа парковки равна нулю или содержит скидку). Первое место не просто безоговорочное, но и получено с большим отрывом — "серебряный" призер Нидерланды дотянулся лишь до 8,69 доллара; третье место у Норвегии с ее 7,72 долларов. Заметим, что две последних страны имеют обширные программы поддержки экологических инициатив и в тарифообразовании парковки присутствуют специальные сборы за "незеленые" автомобили.

Без пересчета в доллары США по ППС Россия занимает 6 место в мире в том же рейтинге — средняя цена двухчасовой парковки 4,55 доллара. Пятерку лидеров образовывают те же Нидерланды (6,94 доллара), Норвегия (6,53), Финляндия (5,69), Франция (5,07) и Великобритания (4,69).

Дорогая моя столица

В рейтинге самых дорогих городов для паркующихся автомобилистов Москва заняла 2 место в мире, пропустив вперед только Амстердам (18,04 доллара по ППС; в голландском городе — 18,28).

"Бронзовым" призером в этом зачете стал Лондон (15,77).

Следующая в этом списке шотландская столица Эдинбург отстает от лидеров достаточно серьезно (10 долларов).

Париж — 9,54, Сидней — 9,39.

Куда там Мадриду, занимающему 26-е место (5,8 доллара).

Без пересчета по ППС, уточнение цены простой конверсией по текущему курсу "отбрасывает" Москву на 11 место в мире (6,37 доллара) — сразу после Нью-Йорка (6,9) и Осло (6,67). В пятерке лидеров:

Амстердам (14,61);

Лондон (11,51);

Париж (7,63);

Эдинбург (7,30);

Утрехт (7,27).

Догоним и перегоним

Есть и другие "хорошие" новости. Если вы принципиально не паркуетесь на улице и используете в повседневной жизни только охраняемые кратковременные коммерческие стоянки, следует иметь в виду, что Россия на втором месте в мире по дороговизне этой услуги. Дневная парковка в таком месте обходится в среднем в 43,01 долл (по ППС). По сравнению с данными 2017 года, когда делалось такое же исследование, Россия "выросла" аж на 14 позиций.

Для справки: Парковка на улице в Москве в 2,6 раза дороже, чем в Нью-Йорке. Парковка на улице города в России в 4 раза дороже, чем в городе в Германии. Ежемесячный счет за размещение своего автомобиля на арендованной на длительный срок закрытой парковке в Москве будет больше, чем в Токио - российская столица на 4 месте в мире по дороговизне этой услуги.

Интересно, кто на первом? Самое дорогое дневное парковочное место на закрытой парковке сейчас находится в Гонконге — 54,11 по ППС. Площадь "особого административного района Китая", живущего по британским законам, составляет 1106 км². Площадь России — 17 100 000 км². Ее достаточно для размещения 15400 "Гонконгов". Но, как видим, ее не хватает ни для адекватного числа парковок, ни для обуздания аппетитов по расширению платной зоны, ни для вменяемого ценообразования.