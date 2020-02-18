Ананьевский ЦИАНид

При всей неприязни к бывшим банкирам Ананьевым с их многоступенчатыми мошенническими схемами, становится обидно, что в тени братьев незаслуженно растворяются реальные авторы "волшебных" многоходовок.

А ведь те же люди сейчас сами яростно топят бородачей, приписывая им все зло мира. Резанула глаз статья одного известного и уважаемого телеграмм канала в отношении генерального директора АО "АРИА-АИФ" г-на Мельникова, который, якобы, увел деньги в офшор.

Постойте, господа хорошие, давайте покажем всю схему, а не будем кормить обывателей "объедками" со стола, якобы, "следователя центрального аппарата СКР".

Давайте сперва расскажем о том, что непосредственным автором данной многоходовочки являлся конкретный, на тот момент, член Совета директоров Промсвязьбанка Андрей Викторович Жупанов, пользовавшийся безграничным доверием братьев, и о том, что именно он давал прямое указание господам из "АРИА-АИФ", ООО "Метропресс", а также ООО "Союз издателей и распространителей", как им надо "грамотно" действовать.

А потом еще вспомним о поручительстве "АРИА-АИФ" и "РОСПЕЧАТЬ" по кредитному портфелю, состоящему из 15 кредитных договоров, питерской "Метропресс" в сумме 1 766 415 тыс. руб.

И только после этого будем говорить, как, по замыслу все того же Андрея Жупанова, из крупнейшей "пустышки" по распространению печатной продукции деньги переместились в "Овакон текнолоджиз лимитед".

Кстати, многие соратники Промсвязьбанка ананьевской эпохи не без иронии вспоминают, что можно было в 2016 году прокредитовать 10 тысяч пустых ларьков "Роспечать" по всей территории РФ, и сделать это при тотальном контроле со стороны Регулятора, а потом спокойно вывести всю сумму зарубеж.

А ведь это только один фрагмент обширной "творческой" жизни г-на Жупанова, полной других захватывающих эпизодов. Диву даешься, когда осознаешь масштабность, казалось бы, невзрачной личности финансового манипулятора.

Названия активов, прошедших через умелые руки Андрея Викторовича, говорят сами за себя:

ГК "Белая Птица",

"Михайловский бройлер",

"Алтай Зернокомплекс",

ГК "Южный Урал".

Каждый из них был умело заряжен штатом номинальных менеджеров, накачан кредитными деньгами, под каждый разработана уникальная "схема" вывода денег в офшор с последующим банкротством предприятия. Материалы уголовного дела содержат обширную доказательную базу и по сделкам 14 декабря 2017 года. В них есть и свидетельские показания с распечатками переговоров менеджеров, получавших прямые указания от Жупанова через WhatsApp, и записи телефонных переговоров, и фрагменты его презентаций по "трансферту" денег. Все это однозначно определяет его, как главного теневого вдохновителя и организатора преступной финансовой аферы.

Большинство банковских экспертов склоняются к тому, что деятельность именно г-на Жупанова стала для Регулятора тем самым казусом белли в деле отжатия банка у братьев.

Неправда ли, напоминает голливудский сюжет, где верный и преданный друг, обласканный преференциями и долей участия в бизнесе, осознано и цинично "бросает" братьев-банкиров?

Кстати, тесть нашего "скромного" финансиста Валерий Николаевич Очиров, между прочим, бывший военный летчик и Герой Советского Союза, на протяжении всей "славной" карьеры Жупанова был в курсе теневого бизнеса зятя и регулярно вытаскивал его из неприятных историй, как вы понимаете не безвозмездно.

И что в итоге: ананьевская империя в упадке, свита прижала ушки и разбежалась, г-н Жупанов, в эпикурейском расположении духа с европаспортом и английским ВНЖ, на вилле в Испании. Мосты сожжены, деньги осели на счетах, а коли замучает ностальгия — есть легендарный тесть и его прямая телефонная связь с Главным Российским Чекистом Александром Бортниковым. В общем, жизнь удалась. А вы говорите: "ЦИАН…".