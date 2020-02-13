Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Петр Фадеев

Крупнейший мировой форум производителей мобильных устройств отменен

Экономика

Организаторы Mobile World Congress (MWC), ежегодно проходящего в Барселоне и запланированного на 24-27 февраля в этом году, столкнулись с массовым отказом участников, которые опасаются эпидемии. Ассоциация GSM (GSMA) заявила о "невозможности" проведения события.

"Правда.Ру" уже сообщала об отмене многих крупнейших торговых ярмарок и конференций в Азии. На тот момент об отказе участия в MWC объявили LG, Sony, Eriksson и Amazon. Однако вскоре этот список пополнили BT, Nokia, Facebook, Intel и многие другие постоянные участники конгресса. Не помогло и заявление министра здравоохранения Испании Сальвадора Илла, который попросил соблюдать спокойствие и "верить в систему здравоохранения страны". Последней каплей стал отказ от участия в форуме французской телекоммуникационной группы Orange, глава которой сейчас возглавляет GSMA (организатор форума).

В прошлом году Барселона приняла более 2400 участников; MWC посетили 107 тысяч человек. Крупнейшее событие в мире мобильных устройств служит не просто "ярмаркой тщеславия", позволяющей производителям продемонстрировать свои новинки и похвалиться своими успехами. В программе форума всегда проводятся конференции, на которых лидеры индустрии рассказывают о своих планах и о трендах развития, которые с их точки зрения важны сейчас в отрасли. Безусловно, это идеальное место для заключения соглашений с производителями, дистрибуторами и другими фигурантами цифрового бизнеса.

Токио не сдается: Олимпийские игры пройдут

Между тем Токио, в котором в этом году 24 июля стартует летняя Олимпиада, заявил о своей готовности провести спортивный праздник как запланировано. Президент Олимпиады Йоширо Мори сказал:

"Я хотел бы твердо подчеркнуть, что оргкомитет не рассматривает возможности отмены или переноса Олимпийских игр".

Он также заявил о создании специальной рабочей группы, которая занимается отработкой и введением мер по предотвращению заболевания.

Хотя ранее оргкомитет уже выразил свою обеспокоенность распространением китайского коронавируса. В частности, представитель оргкомитета Тоширо Mуто в интервью NHK прямо выразил свою озабоченность тем, что "распространение заболевания может снизить эффект Олимпийских игр", и выразил надежду, что пандемию удастся победить — "чем быстрее, тем лучше для всех".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своем обращении к парламентскому комитету также отверг возможность переноса или тем более отмены Игр.

"Мы предпринимаем необходимые меры, поэтому подготовка к Олимпийским играм продолжается, и все идет, как изначально запланировано", — сказал премьер-министр.

Между тем пандемия Covid-2019 (официальное название болезни, вызываемой коронавирусом) продолжается. Утром 13 февраля власти китайской провинции Хубэй — эпицентра пандемии — сообщили о 242 погибших и более чем 14 тысячах новых больных, госпитализированных с этим диагнозом. Сейчас мировая пандемия охватывает более чем 60 тысяч человек; с момента ее распространения от болезни погибли свыше 1300 человек.

Темы эпидемия конгресс барселона mobile world congress коронавирус
@media (max-width: 428px) { #lenta { height: 1024px; max-height: 275vw; } }
Актуальная аналитика
Формула небес
В плену у смеха, иронии и сарказма - Гороскоп дня
Экономика и бизнес
Крупнейший мировой форум производителей мобильных устройств отменен
Евросоюз
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
За три года малоимущим семьям России выплатят более 750 млрд рублей
Полицейские будут бороться с пропагандой наркотиков в Сети
Российским детям закупят психотропных препаратов на 22 миллиона рублей
Россияне прислали более 500 предложений по поправкам в Конституцию
Квашеная капуста полезна для здоровья кишечника
Специалисты определили, какие микробы живут в московском метро
К 2070 году одна треть животных и растений может исчезнуть
В янтаре обнаружили пчелу возрастом около 100 млн лет
Опрос: пары в путешествиях ссорятся из-за досуга и денег
Юрист о деле MH17: будет "просто политизированное судилище"
Последние материалы
В плену у смеха, иронии и сарказма - Гороскоп дня
За три года малоимущим семьям России выплатят более 750 млрд рублей
Полицейские будут бороться с пропагандой наркотиков в Сети
Российским детям закупят психотропных препаратов на 22 миллиона рублей
Россияне прислали более 500 предложений по поправкам в Конституцию
Квашеная капуста полезна для здоровья кишечника
Крупнейший мировой форум производителей мобильных устройств отменен
Специалисты определили, какие микробы живут в московском метро
К 2070 году одна треть животных и растений может исчезнуть
В янтаре обнаружили пчелу возрастом около 100 млн лет
Популярное
Военные новости
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500

Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.

Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Культура
Хирурги удалили Евгении Симоновой легкое
Новости Украины
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
Соломон Соловьев В плену у смеха, иронии и сарказма - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому Любовь Степушова Петр Фадеев Центробанки "напечатают" цифровые деньги Петр Фадеев
Комментарии
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Российским пенсионерам повысили доплату за возраст
Экономические и социальные потрясения ведут к "смерти от безысходности"
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
День "северных территорий": Курилы навсегда русские
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ