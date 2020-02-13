Крупнейший мировой форум производителей мобильных устройств отменен

Организаторы Mobile World Congress (MWC), ежегодно проходящего в Барселоне и запланированного на 24-27 февраля в этом году, столкнулись с массовым отказом участников, которые опасаются эпидемии. Ассоциация GSM (GSMA) заявила о "невозможности" проведения события.

"Правда.Ру" уже сообщала об отмене многих крупнейших торговых ярмарок и конференций в Азии. На тот момент об отказе участия в MWC объявили LG, Sony, Eriksson и Amazon. Однако вскоре этот список пополнили BT, Nokia, Facebook, Intel и многие другие постоянные участники конгресса. Не помогло и заявление министра здравоохранения Испании Сальвадора Илла, который попросил соблюдать спокойствие и "верить в систему здравоохранения страны". Последней каплей стал отказ от участия в форуме французской телекоммуникационной группы Orange, глава которой сейчас возглавляет GSMA (организатор форума).

В прошлом году Барселона приняла более 2400 участников; MWC посетили 107 тысяч человек. Крупнейшее событие в мире мобильных устройств служит не просто "ярмаркой тщеславия", позволяющей производителям продемонстрировать свои новинки и похвалиться своими успехами. В программе форума всегда проводятся конференции, на которых лидеры индустрии рассказывают о своих планах и о трендах развития, которые с их точки зрения важны сейчас в отрасли. Безусловно, это идеальное место для заключения соглашений с производителями, дистрибуторами и другими фигурантами цифрового бизнеса.

Токио не сдается: Олимпийские игры пройдут

Между тем Токио, в котором в этом году 24 июля стартует летняя Олимпиада, заявил о своей готовности провести спортивный праздник как запланировано. Президент Олимпиады Йоширо Мори сказал:

"Я хотел бы твердо подчеркнуть, что оргкомитет не рассматривает возможности отмены или переноса Олимпийских игр".

Он также заявил о создании специальной рабочей группы, которая занимается отработкой и введением мер по предотвращению заболевания.

Хотя ранее оргкомитет уже выразил свою обеспокоенность распространением китайского коронавируса. В частности, представитель оргкомитета Тоширо Mуто в интервью NHK прямо выразил свою озабоченность тем, что "распространение заболевания может снизить эффект Олимпийских игр", и выразил надежду, что пандемию удастся победить — "чем быстрее, тем лучше для всех".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своем обращении к парламентскому комитету также отверг возможность переноса или тем более отмены Игр.

"Мы предпринимаем необходимые меры, поэтому подготовка к Олимпийским играм продолжается, и все идет, как изначально запланировано", — сказал премьер-министр.

Между тем пандемия Covid-2019 (официальное название болезни, вызываемой коронавирусом) продолжается. Утром 13 февраля власти китайской провинции Хубэй — эпицентра пандемии — сообщили о 242 погибших и более чем 14 тысячах новых больных, госпитализированных с этим диагнозом. Сейчас мировая пандемия охватывает более чем 60 тысяч человек; с момента ее распространения от болезни погибли свыше 1300 человек.