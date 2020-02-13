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Автор Петр Фадеев

Центробанки "напечатают" цифровые деньги

Экономика

Очень скоро у биткоина и других криптоденег появятся очень сильные конкуренты. На встрече министров финансов и глав центробанков стран G7, которая пройдет 16-17 апреля в Вашингтоне, может быть принята "дорожная карта" по постепенному внедрению цифровых валют мировыми эмиссионными центрами. Главным драйвером активности на этом направлении выступает Япония.

"Цифровой" рубль

Обсуждение темы началось не вчера — аббревиатура СBDC (Сentral Bank Digital Currency; цифровая валюта центрального банка) регулярно используется экономистами и представителями главных финансовых центров, когда они делятся своими планами. Россия — не исключение. Например, еще 15 июня прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на студенческой конференции Россия-ЕС в Сколково, признала, что такой проект обсуждается.

"Я согласна, что СBDC не может быть реализована немедленно, но тем не менее многие центральные банки, в том числе российский Центральный банк, изучают такую возможность. Первое, что нам нужно понимать — насколько это зрелые технологии. Потому что если речь идет о национальной валюте, которая работает в целом в стране, то есть это не частные какие-то активы, это требует, чтобы технология позволяла обеспечивать надежность, бесперебойность, и технологии должны быть зрелыми. В том числе технологии распределенных реестров", — отметила она.

"Второе — насколько мы готовы как общество к принятию такой валюты. В проекте написано, что это не анонимная валюта, многие представляют, что CBDC придет на смену наличным — это более удобно, это электронные деньги для граждан. Готовы ли мы как общество отказаться от наличных? Если мы посмотрим на некоторые страны — они стали, действительно, почти безналичными, но во многих странах наличные пользуются большим спросом", — добавила Эльвира Набиуллина.

Единомышленники

Понятно, что в реальности планы, согласованные центробанками стран G7, и конкретные результаты их воплощения — сами CBDC и правила их эмиссии и обращения — могут сильно отличаться от планов ЦБ РФ. И правительства России, которое сейчас возглавляет бывший руководитель ФНС Михаил Мишустин, равно как и предыдущего под руководством Дмитрия Медведева. Политика максимизации доходов бюджета с последующим перераспределением в пользу многочисленных госкорпораций и других госрасходов опиралась и опирается на использование разнообразных сертификаций (как правило, с помощью тех самых цифровых технологий). Вкупе с самими налогами и сборами, взимаемыми с бизнеса, эта политика уже привела и к падению деловой активности и уходу части доходов частных лиц в "серую зону". Желание окончательно "раздеть" граждан, лишив их анонимности наличных денег, с этой точки зрения выглядит вполне логично.

Китайская угроза

Однако актуализация инициативы CBDC именно Японией имеет совсем иные корни. Страна всерьез обеспокоена оспариванием регионального лидерства со стороны Китая и попытками понизить роль Токио как одного из мировых эмиссионных центров планом введения "цифрового юаня". 8 июня группа влиятельных законодателей-членов Либерально-демократической партии Японии направила в правительство предложение о необходимости действовать решительно и быстро — и поставить "вопрос ребром" перед США на вcтрече G7.

"Мы живем в мире, который стабилен благодаря американскому доллару как средству платежа. Как нам действовать, если развернется борьба за превосходство валют со стороны Китая?" — отметил бывший министр экономики Акира Амари, один из членов парламента, входящих в эту группу.

По его мнению, Япония должна убедить США в актуальности введения CBDC и готова поделится результатами исследований и технологиями в этой области, которыми давно занимаются специалисты экономических институтов страны.

Кому нравятся бумажные деньги

Стоит отметить, что в самой Японии безналичные платежи не так популярны, как это может представляться. В 2015 году лишь 18,4% всех платежей осуществлялось с помощью карт и других электронных методов. В планах правительства довести к 2027 году этот показатель до 40%. Для сравнения: в России к середине 2019 года граждане платили за 61% товаров и услуг в розничной торговле банковскими картами и другими способами без использования наличных денег. ЦБ, опубликовавший эту статистику, также отметил, что по некоторым видам платежей (за услуги ЖКХ и им подобные) цифра достигла и вовсе 68%.

Причина японской "отсталости" — культурные традиции, которые схожи с другими, принятыми в странах Азии, и которые предполагают любовь именно к бумажным деньгам, граничащую с фетишизацией. Наличные деньги в Азии действительно любят — держать, передавать, дарить в конверте не только на свадьбу, но и по другим, менее значимым поводам. Центробанк страны не допускает хождения изношенных купюр — люди хотят дотрагиваться только до (почти) свежеотпечатанных. Даже в Токио во многих местах нельзя расплатиться картой, выпущенной японским банком, не говоря уже об иностранных. Только наличные.

ФРС вступает в игру

На то, что апрельская встреча министров финансов и глав центробанков стран G7 принесет конкретный результат, указывает реакция из эмиссионного центра главной мировой резервной валюты. Рабочая группа, обсуждающая на уровне представителей главных банков мира — Европейского Центробанка, Банка Англии, ЦБ Японии, Швеции и Швейцарии — тему CBDC под председательством бывшего функционера ЕЦБ Бенуа Кер, существует давно. Но в ней никогда не было представителя Федерального резерва. И вот один из самых авторитетных членов совета правления ФРС Лейл Брейнард позитивно отозвалась о планах введения "цифрового" доллара. 6 февраля, выступая на конференции, посвященной современной системе платежей, она признала, что в настоящий момент рассматривается более 200 документов-предложений, связанных с эмиссионной политикой, юридическими основаниями, технологическим обеспечением и организацией существующей системы и ее возможной модернизации и дизайна эмиссии CBDC Федрезерва.

"Цифровизация, трансформируя систему платежей, имеет огромный потенциал сделать ее удобнее и доступнее, при этом с меньшими издержками", — подчеркнула она.

В октябре президент Банка Федерального резерва Филадельфии Патрик Харкер прямо сказал, что центробанки мира "неизбежно" начнут эмиссию цифровой валюты.

Учитывая серьезность таких всеобъемлющих планов, становится ясно, почему проекты, подобные собственной валюте Facebook Libra, обречены на провал. Марк Цукерберг явно попытался бежать "впереди паровоза" — и его усилия были достаточно быстро торпедированы (от проекта быстро отказались вначале поддержавшие его крупнейшие системы платежей Mastercard и Visa, PayPal, eBay, оператор мобильных сетей Vodafone и многие другие). Центробанки не намерены уступать собственную монополию и подвергать рискам сложившуюся мировую финансовую систему.

Наличные навсегда

Возможно, это и к лучшему. Понятно, что пока устройство эмиссии CBDC лишь находится в стадии активного обсуждения, и как будет выглядеть конечный результат, не знает никто. Однако едва ли речь идет о немедленной и полной "отмене" наличных денег. Не только потому, что это не понравится в Японии — это никому не может понравиться. Наличные — самая ликвидная форма денег (не нужно волноваться, упадет система процессинга безналичных платежей или нет, не требуется карта "особой" платежной системы — с другой снимут дополнительную комиссию или не примут вообще); достал из кошелька/кармана — и заплатил. Люди имеют право на анонимность платежей: просто человек не хочет, чтобы кто-то узнал, что он купил именно этот кофейник, или то, что он ходит в этот ресторан. Покупка запрещенных законом веществ или устройств, или финансирование терроризма тут совершенно ни при чем.

Учитывая, что мировая финансовая система состоит из институтов, находящихся в демократических странах, никто не станет "заталкивать" в кошельки людей цифровые деньги. Скорее возникнет альтернативная система платежей, "главный сервер и реестр" которой будет контролировать непосредственно центробанк той или иной страны. О том, что "цифровой" доллар (или йена; или фунт стерлингов; или евро) будет "надежнее", "провереннее", "устойчивее", речь не идет. Не допустят и разницы курсов — платежеспособность будет одинаковой ради стабильности и прозрачности системы.

Без Мао Цзэдуна

У тех же наблюдателей, кто посетует на "происки империализма/умаления конкуренции/политики исключительности США (Японии, Великобритании или кого-то еще), можно спросить: готовы ли они сами положить в свой цифровой кошелек валюту, которая будет опираться на решения ЦК Компартии Китая? Современная мировая финансовая система, опирающаяся на 4 резервных валюты (доллар, евро, йена, фунт стерлингов) с примыкающими швейцарским франком и австралийским долларом, со всеми принятыми правилами игры прозрачна и понятна. Эмиссия, местонахождение и движение каждого цента, пенни и йены подчиняется понятным законам. И эти деньги обеспечены, прежде всего, прозрачностью системы.

Система несовершенна? Предложите свою — более привлекательную, справедливую и надежную. Сомнительно, что не обладающие статусом свободной конвертируемости, подверженные политическим рискам и рискам девальвации цифровые валюты, эмитируемые автократическими странами, создадут эталон таковой. Уж лучше остаться при том, что есть. Новые технологии не помешают, но и не изменят кардинально ситуацию.

Темы деньги биткоин цифровая валюта
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