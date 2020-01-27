Хитрый план: "Газпром" недобирает прибыли на транзите через Украину

"Газпром" начал терять на контракте по транзиту газа через Украину на условиях "качай или плати". Это необходимая жертва, чтобы остаться на рынке.



Европе нужны секреты "Газпрома"

Украина рада, что обхитрила "Газпром"

Украина торжествует, глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в Facebook, что Украина в январе получила от "Газпрома" плату за прокачку 4,3 миллиарда кубометров транзитного газа, хотя фактически было транспортировано 2 миллиарда кубометров, благодаря положению "качай или плати", которое прописано в новом транзитном контракте.

"Без лишнего шума и пыли мы уже транспортировали транзитом 2 миллиарда кубометров газа из РФ в страны ЕС и Молдову. Стоит заметить, что в то же время мы получили плату за 4,272 миллиарда кубометров (178 миллионов кубометров в сутки)", — написал он.

Осуждение "Газпрома" несвоевременно

Радость Макогона понятна, но осуждение "Газпрома" надо отложить. Если посмотреть на несколько шагов вперед, то все выглядит не просто как его "ошибка" в работе с Украиной. Дело в том, что газовый рынок переживает спад из-за падения спроса и расширения предложения. Первое объясняется спадом производства в мире и глобальным потеплением, второе — ростом рынка все время дешевеющего СПГ и откровенным административным давлением США на страны по его приоритетной покупке у американских компаний.

В этих условиях Европа, где у "Газпрома" 35-40% газового рынка, становится ареной торговой войны, и эксперты уже допускают падение цены в Европе до 100 за тысячу кубометров. Поэтому стоит задача — удержать этот рынок даже в ущерб росту прибыли в расчете на то, что у конкурентов гораздо меньше порог рентабельности.

Дилемма "Газпрома"

Как сказал "Правде.Ру" ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков, "Газпром" оплачивает прокачку транзита через украинскую ГТС в Европу по правилам "плати или качай", исходя из обязательств прокачать в 2020 году 65 миллиардов кубов, в 2021-м и в последующих четырех годах — 40 миллиардов кубов в год. При этом снижение транзита объясняется введением альтернативных маршрутов.

Но в Европе, продолжил эксперт:

стоит теплая зима, и потребление газа меньше, чем обычно

"Газпром" "перестраховался и закачал в подземные хранилища в Европе газа "под завязку", готовясь к наихудшему сценарию — газовой войне с Украиной.

"И сейчас перед "Газпромом" встает вопрос: либо он не допрокачивает газ через Украину и отбирает с подземных хранилищ газ в Европе, либо он качает и выполняет контракт на транзит, но тогда на выходе из отопительного сезона он столкнется с тем, что весь 2020 год мы будем жить с низкими ценами, поэтому газ их подземных хранилищ будет дешеветь", — сказал Игорь Юшков.

В этой дилемме "Газпром" вынужден балансировать.

"Я думаю, что все-таки за первый контракт он попытается как можно больше продать газа из подземных хранилищ, даже за счет того, что придется ему оплачивать это условие: "качай или плати"", — добавил эксперт.

При заключении такого контакта, по мнению Игоря Юшкова, у российской стороны не было большого выбора, потому европейцам очень важно было получить все гарантированные поставки газа, кроме того, предсказать теплую или холодную зиму никто не может.

Эксперт полагает, что со стороны европейцев тоже были какие-то гарантии России, "вероятно, они обещали всячески способствовать достройке "Северного потока-2" и, соответственно, выводу "Северного потока-2" и "Северного потока-1" из-под действия Третьего энергопакета, чтобы их можно было загружать на полную мощность".

"Газпром" играет в долгую

Агентство S&P Global Platts, которое занимается прогнозированием котировок цен на природный газ, обращает в своем анализе внимание на то, что "Газпром" продолжал заполнять газовые хранилища в Европе уже на фоне успешных переговоров с Украиной. По мнению опрошенных агентством трейдеров, это свидетельствует о том, что в 2020 году Россия собирается поставлять на европейский дешевый газ, чтобы защитить свою долю от посягательств конкурентов.

Предполагается, что в ценовой войне с "Газпромом", у которого порог рентабельности намного ниже, компании, производящие СПГ, долго не протянут и капитулируют. То есть российская компания готова недосчитаться прибыли, чтобы "прикончить" других поставщиков. Договор с Украиной стал частью этого плана, делает вывод агентство.

В долгосрочной перспективе это позволит "Газпрому" закрепиться в Европе, но для этого придется пережить крайне непростой 2020 год.

"В этом году будет настоящая резня. Цены будут убиты. Я думаю, что в конечном итоге "Газпром" добьется успеха с 10-20-летним доминированием", - сказал анонимный трейдер.

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