Конфликт вокруг Graff: Дмитрий Цветков выиграл первый суд

Несколько лет длилась тяжба между партнерами по бизнесу из-за разногласий по поводу элитного магазина Graff на Кипре, и вот ее первый этап завершился в суде Лондона, причем не в пользу истца Рустэма Магдеева, который требует компенсации от партнера Дмитрия Цветкова.

На этой неделе разбирательство в Арбитражном суде Великобритании продолжилось. Совершенно очевидно, что этот незначительный с точки зрения фигурирующих сумм процесс окажет большое влияние на самих участников и тех, чьи имена прозвучали в Лондоне.

История конфликта

Торгующий дорогими ювелирными изделиями магазин Graff был открыт на острове Кипр в 2014 году тремя деловыми партнерами: Дмитрием Цветковым, Рустэмом Магдеевым и Эмилем Гайнулиным. Согласно информации издания The Times, спустя три года Рустэм Магдеев подал иск в лондонский Высокий суд к Дмитрию Цветкову, требуя от партнера возврата заемных средств на £12,1 млн.

Дмитрий Цветков и Рустэм Магдеев на Кипре

Цветков подал встречный иск, где обвинил бизнесменов не только в вымогательстве, но и в попытке рейдерского захвата бизнеса. По словам Дмитрия, Гайнулин вывел из магазина примерно £47 млн, а Магдеев нанес ему ущерб на сумму £3,7 млн., сорвав реализацию бриллианта весом в 40 карат. С целью воздействия на Цветкова, Магдеев в 2017 году прилетел на Кипр в компании известного криминального авторитета Радика Юсупова, по кличке "Дракон". Незадолго до поездки Юсупов был освобожден по УДО из колонии, где отбывал наказание за организацию серии убийств. Кстати, Юсупов признал вину, поэтому получил право на УДО по тяжелым статьям УК.

Полетный лист самолета

Издание Polit. ru, опубликовавшее полетный лист частного рейса из Москвы в Ларнаку, где соседствуют фамилии Магдеева и Юсупова, считает, что в прошлом Рустэм Магдеев состоял в организованной преступной группировке. В молодости у Магдеева была кличка "Бройлер", однако вся эта информация стала известна Дмитрию Цветкову, очевидно, после расширенной встречи партнеров по Graff с участием Радика "Дракона" Юсупова. Кроме того, во время конфликта стало известно и о том, что Магдеев вкладывал в бутик Graff не свои деньги, а средства президента Татарстана Рустама Минниханова. Об этом Магдеев сообщил Цветкову (его слова приводит газета "Наша Версия"), и эта информация прозвучала в суде в Великобритании.

Магдеев действительно был советником Минниханова в прошлом и продолжает поддерживать публичные контакты. Кроме того, основные бизнес-интересы семьи Магдеевых находятся именно в Татарстане.

Graff изначально работал именно с Дмитрием Цветковым. Именно Цветкову было передано управление франшизой на средиземном острове Франсуа Граффом, председателем совета директоров ювелирной компании, через кипрскую компанию Equix Group Ltd. Однако после появления информации о раздоре среди предпринимателей и после того, как в вокруг имени Graff зазвучали такие имена, как Минниханов и Юсупов, и запахло криминалом и коррупцией, он прервал свое сотрудничество с Equix.

Рустэм Магдеев пытается взыскать с Дмитрия Цветкова 12,1 млн. фунтов стерлингов ($15 млн), и он ссылается на соглашение от 2014 года, которое было заключено им с фирмой из Объединенных Арабских Эмиратов EK Diamonds DMCC, хозяином которой был Эмиль Гайнулин. Гарантом по документу фигурировал Дмитрий Цветков. Позднее исковое заявление подал Эрнест Магдеев, сын Рустэма. Цветков подал встречные иски.

Осенью 2019 года Арбитражный суд Высшего суда Великобритании встал на сторону Дмитрия Цветкова и обязал сына и отца Магдеевых оплатить Дмитрию Цветкову £36 000 судебных издержек, а также компенсировать другие расходы, сумма которых может достигнуть нескольких сотен тысяч фунтов. В апелляции обоим Магдеевым было отказано. Первое решение касалось претензий на общую сумму около $5 млн. На этой неделе начался второй суд по тем же искам — теперь рассматриваются претензии на $10 млн.

Военные секреты и непрозрачные активы в деле Graff

Многие российские бизнесмены выбирают Лондон для выяснения отношений. Считается, что судебная система Великобритании беспристрастна и тщательно рассматривает любой конфликт со всех сторон, без поправок на "телефонное право" и финансовую состоятельность сторон. Самый большой резонанс получило судебное разбирательство Абрамовича и Березовского, где последний, несмотря на политическую близость к властям Великобритании (Борис Березовский получил убежище и защиту Даунинг-Стрит по политически мотивированным обстоятельствам) громко проиграл. В случае с Graff выбор юрисдикции был прежде всего обусловлен гражданством Дмитрия Цветкова и отчасти юридической принадлежностью ювелирной компании Graff — это британский бренд.

Беспристрастность суда в Лондоне может сыграть плохую шутку с Рустэмом Магдеевым. И речь идет не только о проигрыше без права апелляции, как это произошло на первом этапе процесса в конце прошлого года. Речь о документе, который называется "ордер на арест активов неизвестного происхождения". Два года назад власти Великобритании приняли решение арестовывать капиталы и имущество иностранцев, которые не могут толком объяснить происхождение своего богатства. Ежегодно в Великобритании отмывается более 90 миллиардов долларов, и власти видят в этом большую проблему.

В соответствии с законом "О криминальных финансах" власти могут потребовать объяснения по поводу 50 тысяч фунтов стерлингов.

Как писал ТАСС, первые ордера в отношении российских граждан уже были выданы. Учитывая публичность процесса вокруг Graff в Лондоне, можно предположить, что Рустэм Магдеев окажется в зоне риска.

В суде прозвучало утверждение, что миллионы, вложенные Магдеевым в бизнес Graff на Кипре, принадлежали федеральному российскому чиновнику — уже одной этой детали достаточно для того, что начать расследование в отношении Магдеева.

Получается, что его средства могут быть определены как "активы неизвестного происхождения". К тому же за понятием "деньги чиновника" скрывается только одно — коррупция. Власти Великобритании с радостью арестуют любые коррупционные капиталы и обратят их в доход государства. Но, возможно, Магдеев не имеет недвижимости в Лондоне и счетов в британских банках. Однако это может оказаться слабым утешением в случае выдачи ордера на арест активов неизвестного происхождения в отношении Рустэма и Эрнеста Магдеевых. Последний является гражданином Швейцарии, и у Магдеевых в Швейцарии есть не только недвижимость, но и банковские счета. У Рустэма Магдеева есть паспорт Кипра, а Кипр, как известно, раньше входил в состав Британской империи, да и островное право основано на британской правовой системе. Совершенно очевидно, что британский ордер в отношении Магдеева побудит власти других стран поинтересоваться происхождением его активов.

К тому же, Магдеев и Цветков судятся еще и на Кипре, но по другому вопросу — там речь идет об акциях оборонного предприятия из Казани — ОКБ им. Симонова. Суд Кипра арестовал многомиллионное имущество Рустэма Магдеева в счет обеспечения иска. На Кипре речь идет о $1,3 млн, и там тоже не все так просто: генеральный директор ОКБ, вокруг которого идет спор между Магдеевым и Цветковым, Александр Гомзин арестован в Казани, столице Татарстана, руководит которым Рустам Минниханов. При этом ранее Гомзин сообщал в ФСБ о попытке вербовки со стороны израильтян с подачи Магдеева, который был одном из совладельцев ОКБ через цепочку компаний. И попытка эта произошла на презентации бутика Graff… на Кипре. ОКБ много лет занималось проектом тяжелого военного беспилотного летательного аппарата по заказу Минобороны РФ. Очевидно, что все это рано или поздно всплывет в британском суде.

Денежный трубопровод из России на Кипр

Эмиль Гайнулин, третий партнер Graff на Кипре и еще один активный участник арбитражного процесса в Лондоне, тоже, по всей видимости, не сможет спать спокойно после публичных слушаний в Лондоне. У Гайнулина недавно возникли серьезные проблемы в Сингапуре, где были заморожены десятки миллионов долларов на его личных счетах. Газета "Наша Версия" год подробно описала проблемы Гайнулина и Магдеева в расследовании "Винтики Ландромата".

В частности, в распоряжении журналистов оказалось письмо Гайнулина в адрес банка Ротшильдов, где он пытается объяснить происхождение сотен миллионов долларов. При этом "Наша Версия" анализирует налоговые декларации основного актива Эмиля Гайнулина — компании "Подводтрубопроводстрой", крупного подрядчика "Газпрома" и "Транснефти". Гайнуллин контролирует 46% компании, вторая половина — под контролем Михаила Турецкого, известного в люберецких криминальных кругах как "Мойша". За 2012-2015 гг компания Гайнулина заработала чистой прибыли более 450 млн рублей (около $13 млн, по курсу тех лет) при обороте более 30 миллиардов рублей (около $900 млн). При этом в своем письме в Banque Edmond de Rothschild Эмиль Гайнулин сообщает о своем ежегодном доходе от деятельности "Подводтрубопроводстроя" в размере… $60-75 млн.

То есть Гайнулин письменно декларировал, что получил доход более $250 млн от своего актива в России, когда у актива за тот же период чистая прибыль всего $13 млн. На этом фоне не удивительно, что банкиры расценили такую деятельность как подозрительную и связанную с отмывом средств в особо крупных размерах.

В 2019 году сингапурский филиал банка Standard Chartered прислал Эмилю Гайнулину и его жене письмо, в котором сообщил, что более не заинтересован в продолжении взаимоотношений с ними. Причиной стали существенные нарушения закона об отмывании денег. А ведь Сингапур тоже был когда-то колонией Великобритании…

Получается, что Эмиль Гайнулин вложил в Graff деньги, которые точно попадают под действие британского закона "О криминальных финансах". То, что эти деньги были вложена на Кипре через ближневосточные страны, окажется малозначительной деталью. Фактом станет то, что именно британская компания Graff Diamonds получила деньги от инвестиций "неясного происхождения", а это может вызвать эффект домино по всей Европе и за ее пределами. В этой связи победа Дмитрия Цветкова в Арбитражном суде Высокого суда Великобритании без права апелляции истцов Магдеевых является не просто торжеством справедливости, а открывает для британский властей возможность начать охоту на активы Магдеевых и Гайнулиных.

Первая реакция

Комментируя итоги судебного разбирательства, Дмитрий Цветков отметил, что ему важно понимать, что первый судебный процесс он выиграл.

"Я, безусловно, расцениваю принятое решение как положительное, — приводит слова Цветкова издание "Росбалт". — Прежде всего, хотелось бы отметить, что позиция Рустэма Магдеева и его сына, Эрнеста Магдеева, в данном процессе, по моему мнению и убеждению, основывалась на лжи — искажении и сокрытии фактов, достоверно известных им, а также на их попытке убедить английского судью в том, что на самом деле не соответствовало действительности. Как можно отметить, исходя из данного решения, их попытки сделать это провалились".

20 января 2020 года прошло первое заседание по новому блоку требований со стороны Рустэма и Эрнеста Магдеевых. Весной должно быть вынесено решение по поводу акций ОКБ им. Симонова на Кипре.