В 2019 году иностранные инвесторы рекордно вложились в экономику России

Иностранные инвесторы рекордно вложились в российскую экономику в 2019 году, несмотря на санкции. Инвесторы из США на одном из первых мест.

Об этом пишет агентство "РИА Новости", ссылаясь на данные Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Там утверждают, что по предварительным оценкам, в 2019 году иностранные вложения в страну увеличились на 70% и превысили 280 миллиардов долларов.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объясняет это тем, что российские активы обеспечивают оптимальное сочетание доходности и риска. Так, только по проектам, которые курирует РФПИ, доходность за год выросла на 13% — до 3,6 триллиона рублей.

"Более 90% инвестиций осуществляется за пределами Москвы и охватывает более восьмидесяти российских регионов", — сказал Дмитриев.

При этом наибольший объем прямых иностранных инвестиций по-прежнему приходится на компании азиатских стран и Ближнего Востока. Однако и европейские корпорации, ушедшие из России по политическим причинам несколько лет назад, постепенно возвращаются, отметил экономист.

Добавим, что это действенный способ ухода от санкций, которые не накладываются на товары, произведенные в России иностранными компаниями.

Наибольший интерес у иностранных инвесторов, по словам главы РФПИ, вызывают инфраструктурные проекты, технологии, здравоохранение, экология. Турецкие компании — среди самых активных инвесторов. Одно из дочерних ответвлений холдинга "Ренейссанс Констракшн" в феврале вложилось в строительство четырех заводов по безопасной переработке твердых коммунальных отходов в электричество на территории Московской области, сказал Кирилл Дмитриев.

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)в 2019 году впервые оценила прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономики мира по принципу страны — непосредственного конечного инвестора (ultimate investing country).

Речь идет об устранении из статистики промежуточных юрисдикций, которые, по сути, служат перевалочными пунктами при инвестициях. Так, многие зарубежные вложения в Россию осуществляются через страны, которые не являются непосредственным источником этих инвестиций. Например, американская корпорация может купить долю в капитале российской компании через свою голландскую или ирландскую "дочку".

По данным ЮНКТАД, приведенным вместе с ежегодным исследованием об иностранных инвестициях в мире, на конец 2017 года (наиболее актуальные данные) крупнейшим инвестором в российскую экономику были США. На их долю приходилось 8,9% от всех накопленных инвестиций, или $39,1 млрд из $441,1 млрд. Это в 13 раз ниже, чем дает Центральный Банк России, сообщает РБК.

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