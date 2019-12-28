Экономические итоги 2019 года: элиты РФ привели страну к стагнации

Как заявили ранее в Росстате, экономика России выросла в третьем квартале на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще один плюсик поставили российской экономике, однако многие экономисты не разделяют столь радостного посыла, считая, что итоги этого года явно могли бы быть лучше. Можно ли считать ушедший год в экономическом плане успешным и что влияет на состояние российской экономики — рассказал в интервью Pravda. ru директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин.

Насколько плачевны экономические итоги года?

Состояние экономики остается тем же, что было на протяжении последних лет, эта стагнация является следствием того, что в России сложилась определенная система экономических отношений и правил игры. Власть принадлежит высшей номенклатуре, государственной, бюрократической, которая срослась с номенклатурой крупного капитала. Это союз одних и тех же лиц, заинтересованных в том, чтобы получать рентные доходы от сырья и административного бюджета и обеспечивать низкий уровень зарплат работников, чтобы получать большие прибыли и не заниматься серьезным развитием производства, науки, образования и всего остального. Такая общая линия сложилась в стране.

Стагнация выгодна сегодняшним элитам России, потому что альтернативный курс — технологическое развитие, прогресс науки, образования, подлинной культуры, а не шоу-бизнеса — потребует людей, которые будут активны, самостоятельны, будут заниматься самоорганизацией, изменять систему экономических отношений, развивать государственное регулирование, требовать социальной справедливости и так далее. Бюрократическими методами обеспечить современный прорыв в технологиях и науке, в образовании невозможно. Рыночными методами это сделать тоже не получится. Неолиберальная система так называемого свободного рынка в тупике. Отсюда причины стагнации, отсюда та ситуация, которая у большинства вызывает тягостное ощущение выживания, а не жизни.

Вы говорите о внутренних причинах, а внешние как-то повлияли на состояние российской экономики?

Кроме собственных олигархов и бюрократов есть еще и внешнее влияние транснациональных корпораций и сверхгосударств, таких как Соединенные Штаты, например. Это реальная проблема, но Россия делает правильные шаги для устранения этих факторов. Стране надо быть сильной, чтобы справиться с этим. Но для этого надо развивать внутреннюю экономику, изменять систему внутренних отношений.

Как можно улучшить состояние экономики?

Меры общеизвестны: нужна сильная скоординированная программа экономического развития, предполагающая приоритеты для высокотехнологичного производства, науки, образования, решения экологических проблем, концентрации ресурсов в этих направлениях. Нужны низкие налоги, кредиты с маленькой процентной ставкой, государственные инвестиции, обязательно прозрачность и общественный контроль за реализацией этих программ, полная ответственность чиновников и бизнесменов, которые в них включаются.

Не менее важны общедоступное образование, здравоохранение, культура. Средства для этого есть. Тот же прогрессивный подоходный налог: 50% на миллиардеров и миллионеров, 13% на тех, кто получает среднюю зарплату, 0% на тех, кто получает 20 тысяч рублей и меньше. Если это сделать, то автоматически у нас минимальная зарплата может быть повышена в 2 раза, а количество олигархов сократится в несколько раз. Нужно модель Западной Европы приложить к России. Разговоры о том, что Россия большая, а Западная Европа маленькая, здесь не годятся. Если соединить три страны (Францию, Германию, Италию) — получится Россия. Но там же это делают.