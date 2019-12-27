Эксперт объяснил, почему Россия будет вымирать

Росстат в четверг предложил три сценария по изменению численности населения России. Два говорят о том, что будет убыль населения, несмотря на то, что нацпроект "Демография" такой вариант исключает.

На него в бюджете заложено 4 триллиона рублей на ближайшие пять лет.

По самому пессимистическому "низкому" сценарию Росстата, вплоть до 2027 года в стране будет умирать людей больше, чем рождаться. В текущем году убыль стала рекордной за 11 лет — 259,6 тысяч человек только за январь-октябрь, хотя по плану, подписанному в мае премьером Дмитрием Медведевым, требуется снизить скорость вымирания вдвое к 2020 году (127,4 тысячи), а к 2024-му — полностью ее остановить (в план заложен прирост на 1 тысячу).

"Низкий" сценарий предполагает, что миграционный приток тоже будет уменьшаться, в итоге Россия потеряет 12,4 млн жителей за 18 лет: к 2036 году численность населения составит 134,3 млн человек.

Средний (базовый) вариант прогноза Росстата предполагает постепенное снижение естественной убыли. Согласно прогнозу, это станет возможно после 2028 года, когда в репродуктивный возраст вступит поколение "тучных лет" — люди, появившиеся на свет в результате временного скачка рождаемости, зафиксированного на фоне резкого роста цен на нефть, уровня жизни и реальных доходов.

Базовый прогноз предполагает снижение численности населения с нынешних 146,7 до 143 млн человек к 2036 году.

И только "высокий" сценарий предполагает рост населения к 2036 году до 150,1 млн человек, это всего на 3,4 миллиона больше, чем сегодня. "Высокий" вариант прогноза ориентируется на положительные изменения в миграционном и естественном движении населения, за счет увеличения суммарного коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, констатирует Росстат.

Как сказал "Правде.Ру" доктор экономических наук, директор института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский, реализация "высокого" сценария — нереальна, потому что для этого нужно, чтобы число рождений было больше числа смертей. Но в России уменьшается число женщин в детородном возрасте, поскольку идут малочисленные поколения, родившиеся в 90-е годы, пояснил эксперт.

"Они уже родились, уже известно сколько их — их мало, и они не могут родить столько детей, сколько нужно для того, чтобы было достаточно большое число рождения", — сказал Анатолий Вишневский.

В то же время, отметил эксперт, "у нас увеличивается число пожилых людей, соответственно, будет увеличиваться число смертей".

Да, в 2014 году Россия достигла и превысила продолжительность жизни для обоих полов вместе — 70 лет, согласился Анатолий Вишневский, но сохранилась и большая разница в смертности мужчин и женщин — 10 лет продолжительность жизни.

"Поэтому если у женщин еще более-менее, то у мужчин совсем плохо — у них продолжительность жизни, несмотря на то, что она немножко повышается, сейчас еще на уровне европейских стран начала 70-х годов — порядка 68 лет", — сказал эксперт.

Что касается успехов медицины, то эксперт отметил, что "хотя официальные отчеты могут быть очень парадными, но понятно, что в здравоохранении происходит что-то не то, вся эта оптимизация, о которой все время говорят — никуда не годится".

"А пенсионный возраст мы подгоняем как на Западе. У нас не было никаких демографических оснований повышать выход возраста на пенсию для мужчин. Экономические — я не знаю, может быть, денег не хватало, что-то еще, но это совсем другой вопрос. Ожидаемая продолжительность жизни не давала для этого оснований", — резюмировал Анатолий Вишневский.

Как ранее писала "Правда.Ру", проблема естественной убыли населения — из серии "немцы под Москвой", и чтобы ее решить, нужно повысить расходы на здравоохранение в 2-3 раза, считает эксперт Андрей Коротаев.

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