Транзитный договор с Украиной по газу: важные детали не озвучены

Договор с Украиной по транзиту газа одним российским экспертам очень нравится, а другие называют его поражением России. Впрочем, с украинской стороны звучат такие же противоположные оценки. Так кто же выиграл, а кто проиграл? Комментирует Игорь Юшков, который считает, что неизвестно несколько важных моментов.

Нет худа без добра

О том, что протокол о договоре подписан, было объявлено в субботу утром 21 декабря, а вечером того же дня Дональд Трамп утвердил санкции против "Северного потока-2". Причем они еще не определены конкретно, а только принципиально обозначены в законе оборонного бюджета на 2020 финансовый год, но фирма-трубоукладчик, швейцарская Allseas, тут же ушла из Балтийского моря, где она прокладывала датский участок трубопровода. Кроме того, выяснилось, что газпромовский трубоукладчик не имеет разрешения на работу в датских территориальных водах, что тормозит строительство на неопределенное время.

Значит, транзитный договор обеспечивает доставку в Европу газа в зимний период и спасает репутацию "Газпрома" как надежного поставщика? Кроме того, Еврокомиссия (а не Германия), наконец, займет правильную позицию, она уже осудила санкции США.

О чем договорились Россия и Украина? "Газпром" выплачивает $2,9 млрд по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, а Украина снимает другие судебные претензии. Кроме того, стороны разработали механизм, который впредь позволит избежать возникновения новых судебных претензий.

"Механизм состоит в том, что мы имеем дело не с Украиной, не выясняем ни вопросы регулирования, ни тарифов. Теперь у нас есть компания, которая оказывает нам услугу по доставке российского газа европейским потребителям через Украину, это "Нафтогаз". Вот все риски, связанные с тарифным, законодательным регулированием и функционированием ГТС Украины — это теперь вопрос взаимодействия компании "Нафтогаз" Украины и государства Украина", — пояснил вице-премьер Дмитрий Козак. 7 Фото Украина объявляет войну России?

Компромисс с обеих сторон

Как сказал "Правде.Ру" ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, договор в этой части представляет собой компромисс в пользу Украины, так как Россия признала решение Стокгольмского арбитражного суда. По мнению эксперта, есть вариант, что "Нафтогаз", когда получит выплату от "Газпрома", может перевести ее дивидендами государству.

"И Киев немножко добавит и выплатит России долг по еврооблигациям, который признан английским судом. То есть, может быть, произойдет такой круговорот денег в природе", — сказал эксперт.

Однако, отметил Игорь Юшков, вторая часть договоренностей — это компромисс в сторону России. Украина требовала заключения долгосрочного контракта на десять лет со 110 миллиардами кубов прокачки с условиями "качай или плати". Россия настаивала на годичном контракте без каких-либо обязательств по прокачке.

А в итоге есть пятилетний контракт: в 2020 году будет прокачено 65 миллиардов кубов и в последующие года — по 40. Сорок — это минимум, при котором может нормально работать и быть рентабельной украинская газотранспортная система (ГТС), отметил Игорь Юшков.

"Эта прокачка существенно уменьшается с 86,5 млрд кубов в текущем году, и что будет с 2024 года, большой вопрос. Если европейцы увеличат закупку российского газа, то новые объемы уже не влезут в обходные газопроводы, потому что суммарная мощность "Северного потока-2" и "Турецкого потока" — 86,5", - сказал эксперт.

По его мнению, "Северный поток-2" (СП-2) в любом случае не заработал бы с 1 января, поэтому говорить о том, что сейчас мы удачно подписали договор с Украиной, потому что в ином случае Европа бы осталась без газа, не имеет смысла. В эту зиму СП-2 все равно не был бы каким-то подспорьем для "Газпрома" и не мог бы ему помочь.

По словам Игоря Юшкова, европейцы настаивали на том, чтобы Россия сохранила украинский транзит для прокачки газа, поэтому Москва пошла ей на уступки.

Дьявол кроется в деталях

Эксперт считает, что неизвестно несколько важных моментов.

"Во-первых, сколько "Газпром" будет платить "Нафтогазу" за некие услуги посредника? И вообще, непонятна роль "Нафтогаза" как некоего агента, который будет заказывать, бронировать мощность прокачки. Второй момент, будет ли условие "качай или плати" на эти 65 и 40 миллиардов кубов прокачки? Там обозначены объемы, но непонятно, "Газпром" имеет право прокачать меньше или больше. Эта конкретика довольно важна. И самое главное, какой все-таки будет тариф на прокачку. Явно, что стороны стремятся сделать его рыночным, как в Европе, потому что европейцы выступают в качестве посредника и контролируют этот вопрос. Но все-таки точную сумму, сколько будет получать Украина за транзит, пока нам не озвучили", — резюмировал Игорь Юшков.

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