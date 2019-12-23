Топ-10 лучших экономических проектов России 2019 года

В 2019 году в России были реализованы крупные экономические проекты. "Правда.Ру" выделила 10 знаменательных событий, которыми страна может гордиться.

1. Полностью введен в строй Крымский мост, связавший полуостров с Большой землей. По 19-километровой железнодорожной части моста 23 декабря прошел в Крым первый поезд. По мосту могут проехать составы массой более 7 тысяч тонн, самая большая свая забита на глубину 36-этажного дома — 108 метров. Помимо стратегического значения для Крыма, этот мост — хорошая школа для мостостроителей, которым предстоит строить мост через Лену в районе Якутска.

2. 19 декабря дала первый ток первая в мире плавучая АЭС "Академик Ломоносов"(ПАТЭС). Она расположилась в городе Певеке Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа. В перспективе ПАТЭС создаст условия для развития Чукотки и Северного морского пути. Станция оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек. ПАТЭС уже заинтересовались за рубежом, в частности, в Бразилии и Аргентине.

3. Введено так называемое "Пеледуйское энергокольцо" - энергетический мост, который связал Иркутскую область, Забайкальский край, Якутию и Бурятию. Проект Министерства энергетики РФ, который поддержали ПАО "Транснефть" и ПАО "ФСК ЕЭС". С вводом в эксплуатацию двух питающих центров подстанций — на 500 кВ "Усть-Кут" и 229 кВ "Сухой Лог" (Иркутская область) — образовалось энергетическое кольцо, объединившее восточные и западные регионы страны в дополнение к Единой национальной электрической сети. Новые объекты обеспечат надежность и дополнительные энергомощности нефтепроводной сети "Восточная Сибирь-Тихий океан", БАМу, нефтехимическим газо- и золотодобывающим предприятиям, на востоке страны.

4. Российский агропромышленный комплекс (АПК) показал рекордные урожаи по большинству из почти 30 основных видов продукции. По прогнозу Министерства сельского хозяйства РФ, в чистом весе Россия в этом году соберет 120 млн тонн зерновых. Это почти на 6% больше по сравнению с показателями прошлого года. Вырос на 4-10% урожай практически всех овощей (сахарная свекла — 53 млн тонн, рост 25%, рекорд за всю историю страны), и очень важно, что растут не площади, а урожайность, что обеспечивают передовые технологии.

Из других хороших трендов — идет повсеместно закладка садов, виноградников и распашка выведенных из эксплуатации сельхозземель. Экспорт сельхозпродукции в этом году ожидается в объеме $24 млрд, это вторые по объему поступления от экспорта после нефти и газа.

5. Военно-промышленный комплекс (ВПК) России произвел рывок по многим направлениям. Эта отрасль — мировой драйвер экономики, которая дает занятость и сопровождается вторичными производствами, а также ориентирована на импортозамещение после ухода украинских партнеров. Так, начато серийное производство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160M на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова. До 2027 года там построят 10 новых бомбардировщиков Ту-160М, что усилит нашу ядерную триаду.

Концерн "Алмаз-Антей" передал Министерству обороны РФ первую зенитно- ракетную систему С-350 "Витязь" - самоходную пусковую установку, которая способна сбивать в том числе малозаметные цели и крылатые ракеты на предельно малых и больших высотах. ЗРС может работать как автономно, так и в составе эшелона ПВО.

С начала декабря на боевое дежурство заступили боевые лазерные комплексы "Пересвет". Существуют предположения о том, что комплекс способен сбивать воздушные цели, а также создавать помехи работе фотографической и оптико-электронной аппаратуры, средств наблюдения, разведки или целеуказания.

Вырос экспортный потенциал отрасли, 13 млрд долларов — столько получил бюджет от экспорта российского оружия.

6. Компании "Аквариус" из Иваново и "Открытая мобильная платформа" заявили о выходе планшета, на котором установлена операционная система "Аврора" российской разработки. В условии торговой войны США и американских IT-корпораций с китайской компанией Huawei значение собственной системы трудно недооценить. Модель Aquarius Cmp NS208 — это современный профессиональный восьмиядерный планшет, выполненный в защищенном (IP67) корпусе. Модель работает при температуре от -20 до +60 градусов Цельсия, поддержка NFC, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, навигация GPS и ГЛОНАСС. Имеет две встроенные камеры — на 5 и 16 МП. Оперативная и встроенная память 2 и 16 Гб соответственно. Дополнительно планшет может быть оснащен дактилоскопическим сенсором и сканером для чтения штрих-кодов и QR-кодов. Вес устройства от 700 г в зависимости от исполнения. Доступна для всех желающих, уже закуплена Минобороны.

7. В Ленинградской области построен новейший порт, вокруг него строится город — Усть-Луга. Часть этого города — на 35 000 жителей — уже построена, проектная численность — 60 тысяч. Порт за последние 16 лет вырос в 140 раз и уже сейчас является самым большим портом на Балтике и вторым по величине в России. В 2030 году он станет вторым по величине в Европе, уступая только Роттердаму (Голландия). Этот порт позволит пустить все грузопотоки страны в сторону Европы в обход обидчивой Прибалтики. Это также означает, что колоссальные средства налогов, миллиарды долларов, не уйдут за границу, а пополнят российский бюджет.

8. Построен первый российско-китайский мост через Амур, который соединяет города Благовещенск и Хэйхэ. Общая стоимость строительства — 18,8 млрд руб., в том числе стоимость российской части сооружения — 14 млрд руб. Общая протяженность мостового перехода через Амур — больше километра. Согласно проекту, после ввода моста в эксплуатацию пассажиропоток составит около 5500 человек в сутки. Ежедневно по нему будут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей. Транспортная доступность будет обеспечена круглый год. Наконец-то, "восточный вектор" России обретает базу.

8. В этой же связи отметим, что 2 декабря начались поставки голубого топлива из России в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" из Чаяндинского месторождения Ленского района Якутии. Экспорт российского газа теперь будет меньше зависеть от переменчивого политического климата в странах ЕС, находящихся под давлением США. Для России этот проект важен еще и потому, что газ по трубопроводу пойдет не только на экспорт, но и на Амурский газоперерабатывающий завод, который станет одним из самых мощных в мире. К этому производству подтянется и нефтехимический завод. "Сила Сибири" — это еще и развитие инфраструктуры, налоги в местные бюджеты, рабочие места по обслуживанию добычных промыслов и газопроводов.

9. Открыта автомобильная скоростная трасса от Москвы до Петербурга. Теперь понадобится всего шесть часов, чтобы добраться из одной столицы в другую. Это стимул для развития территорий, по которым она проходит. Этот год в целом Минтранс провел на хорошем уровне. Только количество отремонтированных автодорог регионального значения увеличится на 20%. Всего работы завершены или находятся на финальной стадии в 70 субъектах. Семь регионов выполнили около 90% запланированных работ, и только в 6 субъектах выполнено менее 80%. Минтранс наладил обратную связь с людьми, автомобилисты имеют возможность высказывать свои замечания на сайте БКД. рф. На каждое обращение в ведомстве отвечают максимум в течение недели.

10. Цены на нефть были стабильными - на уровне 60 долларов за баррель. Москва грамотно сработала со странами ОПЕК на удержание такой цены, чтобы "придушить" сланцевую разработку в США, рентабельную на уровне более 80 долларов. Российская экономика, безусловно, сильно зависит от углеводородов: на нефть и газ приходится 60% экспорта и более 30% ВВП.

"Мы считаем, что цены на нефть будут расти в ближайшем будущем благодаря нашему соглашению с Саудовской Аравией, — заявил недавно CNBC генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. — Мы считаем, что цены на нефть будут стабильными, а российский рынок — демонстрировать постоянный рост".

Заметим, что с нефтяным рынком тесно связан российский фондовый рынок. Есть сильная положительная корреляция между MVIS Russia Index и ценами на нефть, причем одна из них тесно отражает движение другой, иногда с отставанием всего в пару недель. Российский рынок акций в настоящее время сильно "бычий". Индекс РТС по состоянию на 20 ноября стал самым результативным фондовым рынком в мире (доходность — +37% в долларовом выражении). Акции многих российских компаний недооценены, в ближайшее время в них начнут вкладываться инвесторы, так как доходность западных бумаг крайне невысока.

Французское издание AgoraVox отмечает, что "на самом деле российская экономика находится "на уровне немецкой", если учитывать оценки данных о ВВП по паритету покупательной способности.

"В такой перспективе Россия должна стать первой экономической державой континента, если уже ею не является. Преимуществом российской экономики является, во-первых, $541 млрд в резервных фондах. Причем именно американской валюты в них лишь небольшая часть. Во-вторых, профицит бюджета. В-третьих, низкий госдолг — только 15 процентов ВВП", — говорится в статье.

Читатель скажет, что надо работать на уровне малых городов и села, а не хвастаться макропроектами, но сейчас многое зависит от местных властей, которые в рамках различных национальных проектов могут получить значительные средства на реализацию тех или иных проектов. Просто чтобы получить эти средства, власти вашего города должны оторвать одно место от кресла, грамотно составить заявку и защитить ее у губернатора. А этого они не сделают без вашей активной жизненной позиции. Нужны новая электросеть, газопровод, дорога — составляйте коллективную заявку и требуйте, лучше через интернет-приемные. Не хотят — пишите выше. Не хотят, избирайте других.

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