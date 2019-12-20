Возможен ли скорый крах империи Гуцериевых?

В последние несколько дней по Сети упорно ходят слухи об обысках в офисах группы компаний, принадлежащих Михаилу Гуцериеву и его сыну Саиду. Первым об обысках в офисах и в доме Гуцериева сообщил телеграм-канал Mash. Вскоре, со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах информацию подтвердили «Коммерсант» и РЕН ТВ, а также канал Baza.

По данным этих медиа, обыски связаны с возбуждением дела о контрабанде нефти в Европу, по другой версии, через Турцию на Украину, через компанию «Фортинвест», которую возглавляет Саид Гуцериев.

По сообщениям источников в правоохранительных органах, «Обыски проводились в том числе дома у Гуцериева совместно с МВД, ФСБ и ФТС (федеральная таможенная служба), Следователи возбудили уголовное дело по факту контрабанды нефти в Европу одной из компаний сына Гуцериева. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде нефти». Наказание, которое может грозить по статье за нефтяную контрабанду - до 12 лет лишения свободы.

По другой версии, речь может идти о незаконном возмещении НДС с нефтяного экспорта. А это немногим меньше - 10 лет лишения свободы. Впрочем, фигурировать могут и оба эти эпизода.

По данным РБК Михаил Гуцериев уже был на допросе в управление транспорта МВД по центральному федеральному округу. При этом, по сообщениям с СМИ, предприниматель прибыл на следственные мероприятия в сопровождении охраны.

Стоит отметить, что у Михаила Гуцериева уже были проблемы с российским законодательством в 2007 году. Когда он обвинялся в уклонении от уплаты налогов и незаконном предпринимательстве. Тогда Гуцериев вынужден был экстренно выехать в Великобританию. Впрочем, обвинения в какой-то момент сняли, и бизнесмен вернулся в Россию.

Эксперты и аналитики выдвигают самые разные версии по поводу активизации правоохранителей вокруг компаний семьи Гуцериевых. В том числе, имеет место и политический аспект.

По мнению ряда аналитиков Гуцериев слишком тесно дружен с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. При этом, это не только личная дружба, но и определенные бизнес-интересы.

В последнее время отношения между Минском и Москвой носят несколько натянутый характер. Россия хочет более плотной интеграции с Белоруссией. Тогда как Лукашенко пытается «играть в независимость», требуя, впрочем, все те же экономические преференции.

Очередная встреча глав России и Белоруссии должны пройти сегодня, 20 декабря. И, по мнению ряда экспертов, сама информация об обысках, а уж тем более факт следственных действий - это сообщение не только Гуцериевым, но и Александру Лукашенко о том, что нужно быть несколько сговорчивее по ряду стратегических для Москвы политических вопросов.

Вторая версия, также относится к политике, но уже внутренней. Гуцериевы - это весьма влиятельный клан в Ингушетии, где в последнее время идет активная кадровая ротация. В июне этого года после Юнус-Бека Евкурова Ингушетию возглавил Махмуд-Али Калиматов. И весьма возможно, что мы видим борьбу новых элит со старыми, а также попытку несколько уменьшить влияние той части ингушских элит в которую входит семья Гуцериевых.

Впрочем, стоит оговориться, что в компаниях Гуцериевых и факт обысков, и факт вызова на допрос отрицают. По словам представителей группы компаний «Сафмар», все структуры холдинга и его руководство работает в штатном режиме, никаких проблем, а тем более обысков - нет. Также, по словам пресс-секретаря президента РФ, Дмитрия Пескова, «Кремлю не известно об обысках в компаниях группы».

Впрочем, сам масштаб распространения информации по поводу обысков и вызова на допрос говорит о том, что у Гуцериевых, как минимум, появились весьма влиятельные оппоненты, которые в состоянии запустить информационную волну такого масштаба.

Либо же, обыски и допросы все же были, но проходят они в настолько стремительном и оперативном режиме, что никто просто не успевает за действиями следственных органов. Отчасти, такой подход в отношении фигур масштаба и состояния Гуцериевых оправдан. Благо, в прошлый раз бизнесмены успели покинуть в Британию, хотя позже обвинения к Михаилу Гуцериеву позже и были сняты.

Так или иначе, но информационная компания вокруг «Самфара» и прочих предприятий Гуцериевых выглядит весьма резонансно, и, судя по всему, уже наносит этим структурам, да и семье предпринимателей определенный репутационный вред. Который чреват и финансовыми трудностями, с падением стоимости акций.

С другой стороны, если все же обыски имеют место быть, то мы можем наблюдать крупнейшее «нефтяное дело» со времён чуть ли не дал ЮКОСА Михаила Ходорковского. А это уже исторический и политический прецедент в новейшей истории России.