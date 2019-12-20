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Автор Любовь Степушова

"Третья сила" попытается помешать транзиту газа через Украину

Экономика » Сырье » Газ

Главная проблема нового соглашения по транзиту газа через Украину — это возможные противодействия со стороны третьих сил, считает эксперт Алексей Гривач.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак достигли вечером 19 декабря соглашения с Украиной по новому газовому контракту.

Согласно информации немецкого агентства DPA, посредниками на переговорах в Брюсселе выступили вице-президент ЕС Марош Шефчович и министр экономики и энергетики Германии Питер Альтмайер. Базовое соглашение предусматривает соглашение о будущем сроке контракта и объеме транзита газа через Украину. Подробности пока не оглашены. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что транзит через Украину останется: будет найдено решение, приемлемое для всех, в том числе и для Украины.

"Газпром" в настоящее время все еще зависит от Украины как транзитной страны для экспорта газа в Западную Европу, а Украина в свою очередь зависит от доходов от российского газа, поэтому соглашение напрашивалось. Известно, что детали соглашения будут обсуждаться в пятницу и утверждаться в Москве и Киеве.

Ранее сообщалось, что Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом. Речь шла о контрактовании "Газпромом" мощностей в украинской газотранспортной системе на краткосрочный и среднесрочный периоды. То есть оператор газотранспортной системы Украины будет обязан по правилам ЕС, которые приняла Украина, выставлять на аукцион свои транзитные мощности. "Газпром" сможет выкупать их, чтобы осуществлять краткосрочные и среднесрочные поставки.

По данным источника РБК в российской газовой компании, "Газпрому" подошел быт этот сценарий, но все будет зависеть от цены такого резервирования.

Известно, что Украина под эту систему уже создала нового оператора ГТС — холдинг "Магистральные газопроводы Украины", подконтрольный Минфину Украины. Он намерен провести техническую встречу с "Газпромом" в субботу.

Ранее в Киеве заявляли, что согласны получить выплату в размере 2,56 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража голубым топливом. Кроме того, Украина хотела подписать долгосрочный контракт с сохранением объемов прокачки на уровне 60-80 млрд кубов в год. В свою очередь Москва, строящая обходные газопроводы, настаивала, что новое соглашение может быть заключено только при условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения всех судебных разбирательств.

На пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин напомнил, что часть резервных средств из фонда национального благосостояния России вложена в украинские ценные бумаги. 

"$3 млрд — это как раз эквивалентно ($2,56 млрд) тому, что "Газпром" должен "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража, - сказал Путин.

"Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется", — заявил он.

Как сказал "Правде.Ру" заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, Киев взял на себя обязательства имплементировать положения европейского законодательства в свое до конца этого года: нужна сертификация нового оператора ГТС, необходимо установление тарифов, правил и так далее в практику работы в новом формате.

"При наличии политической воли с обеих сторон и при правильном воздействии со стороны европейцев, как показывает ход событий, договориться можно. И все идет в этом направлении. Главная проблема, которая сейчас, на мой взгляд, остается, это верификация этих договоренностей в Киеве и способности Зеленского и его команды, правительства имплементировать и выполнить эти договоренности, несмотря на возможные противодействия со стороны третьих сил", — сказал эксперт.

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Темы газпром нафтогаз транзитный договор транзит газа через украину
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Газ
"Третья сила" попытается помешать транзиту газа через Украину
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