Забота об утках может затормозить строительство "Северного потока-2"

Федеральное управление по морскому судоходству гидрографии в Гамбурге в понедельник рассмотрит запрос консорциума Nord Stream 2AG на работу зимой и весной в зоне зимовки уток в Балтийском море.

Консорциум стремится закончить работы по прокладке оставшихся 300 км трубопровода, чтобы не попасть под санкции США на компании трубоукладчики. Эти санкции недавно были утверждены Палатой представителей Конгресса в Законе об обороне и могут быть наложены через три месяца.

Швейцарская компания трубоукладчик Allseas уже объявила, что прекратит работу после вступления в силу санкций. Она опасается потери выгодных контрактов в Мексиканском заливе.

Nord Stream 2AG представил поправку в Федеральное морское и гидрографическое агентство в Гамбурге, которая бы позволила вести работы зимой и весной, сообщил в субботу представитель компании агентству dpa. Заявка давно лежит на столе и должна быть обсуждена в Федеральном ведомстве в этот понедельник.

Экологи из "Союза охраны природы и биоразнообразия" (NABU) требуют, чтобы Nord Stream 2AG не получал специального разрешения. "Маршрут пролегает через самый важный район зимовки морских птиц в Балтийском море. В Поморском заливе более миллиона морских уток, плавание среди них дайверов запрещена в ближайшие месяцы", — сказал газете менеджер по защите Ким Детлофф.

Как отметил Детлофф, работы нужно проводить по щадящему для птиц графику, то есть летом 2020 года.

Газопровод "Северный поток 2" начинается на сибирских месторождениях и заканчивается на балтийском побережье Германии в районе Грайфсвальда. С 2020 года российский газ будет поступать в Центральную Европу в обход Польши и Украины. На сегодняшний день, по данным консорциума Nord Stream 2AG, в Балтийском море было проложено более 2100 километров трубы.

Половина проекта финансируется "Газпромом", другая — пятью европейскими компаниями: OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper и Shell, объединенных в Nord Stream 2AG. Планируется, что в будущем пропускная способность "Северного потока-2" будет составлять 55 миллиардов кубометров. Это столько же, сколько и пропускная способность "Северного потока-1".

Руководство "Газпрома" заявило, что самостоятельно закончит трубопровод, если иностранные компании уйдут из проекта. Компания обладает собственным судном-трубоукладчиком, которое способно работать не на экстремальных глубинах. Все они уже пройдены.

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