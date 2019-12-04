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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Россияне перевели через систему быстрых платежей более 40 млрд рублей

Экономика » Финансы » Банки

За 10 месяцев с использованием системы быстрых платежей физическими лицами проведено около 5 млн операций на общую сумму более 40 млрд рублей. Об этом рассказала в интервью телеканалу "Россия-1" председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В системе быстрых платежей уже работает 29 банков, еще более ста банков направили в Банк России заявки на подключение к СБП и в настоящее время проходят необходимые для подключения процедуры. О старте системы быстрых платежей Банк России объявил в начале 2019 года. До 1 октября 2019 года к СБП подключались системно значимые банки, а банки с универсальной лицензией должны сделать это до 1 октября 2020 года.

Система быстрых платежей — новый банковский сервис, позволяющий мгновенно переводить деньги с любого счета физического лица на счет в любом банке по номеру мобильного телефона круглосуточно в режиме онлайн. Системой можно пользоваться через мобильное приложение банка-участника СБП со смартфона, планшета или компьютера.

Оператором и расчетным банком системы быстрых платежей является Банк России, а операционное взаимодействие с участниками осуществляет Национальная система платежных карт (НСПК). Этот проект особенно важен для повышения доступности населению финансовых продуктов и услуг — система позволит упростить оплату предоставленных услуг как жителям мегаполисов, так и удаленных районов. Кроме того, она способствует развитию конкуренции на финансовом рынке, позволяет снизить стоимость платежей для населения и оптимизирует издержки участников. Преимущественное отличие от других сервисов заключается в том, что при использовании системы быстрых платежей к сервису денежных переводов имеют равный доступ все ее участники. Независимо от того, в каком банке открыты счета плательщика и получателя, платежи проходят быстро, недорого и безопасно.

"Сам перевод выполняется очень просто: при переводе денежных средств между физическими лицами плательщик выбирает функцию перевода через СБП, указывает номер мобильного телефона получателя и вводит сумму перевода, проверяет полученные в ответном сообщении данные — имя, отчество и первую букву фамилии получателя, сумму перевода и подтверждает отправку перевода. На счет получателя деньги поступают моментально, но важно, чтобы банки плательщика и получателя были участниками Системы быстрых платежей. Актуальный список таких банков находится в открытом доступе на сайте СБП: sbp. nspk. ru", — рассказал начальник управления платежных систем и расчетов Главного управления Банка России по ЦФО Михаил Бедловский.

Уже сейчас оплатить покупки и услуги через СБП можно в некоторых магазинах и в интернете. Доступны переводы как между физическими лицами (так называемые С2С-переводы), так и переводы в пользу торгово-сервисных предприятий за товары, работы и услуги (С2В-переводы). Кроме того, в скором времени станут доступны переводы в пользу государства (C2G-переводы: налоги, штрафы, пени и т. д.), а также можно будет оплатить коммунальные платежи, переводить деньги от организаций физлицам.

Материал подготовлен при содействии ГУ Банка России по ЦФО.

Фото превью: zaim.com

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